Hokejisté Liberce poprvé v sezoně přehráli Spartu a předstihli ji v tabulce

Praha - Hokejisté Liberce porazili ve 42. kole extraligy Spartu 4:3, přehráli Pražany poprvé v sezoně a předstihli je v tabulce. Bílí Tygři jsou aktuálně osmí, Sparta desátá. Severočeši, do jejichž sestavy poprvé od poloviny října vrátil obránce Šmíd, vedli v 7. minutě již 3:0. Hosté dokázali zápas zdramatizovat, bez řady zraněných a nemocných hráčů základního kádru ale na body nedosáhli.

První třetina v Liberci byla v znamení gólové přestřelky. Tygři začali zostra. Ve třetí minutě připravil Filippi od pravého mantinelu střeleckou pozici pro Birnera, který přesnou střelou otevřel skóre utkání.

Domácí pokračovali v tlaku a v 7. minutě využili hned první přesilovku. Střelu Vlacha brankář Machovský jen vyrazil k Najmanovi, jenž puk doklepl do sítě. O 28 sekund později to již bylo 3:0. Klapka zavezl puk do útočného pásma, obkroužil Machovského branku, gólman Sparty jeho zakončení pokryl, na dorážku Jelínka ale už zareagovat nestihl.

Sparta se ale z úderu domácích postupně vzpamatovala a ve 13. minutě Řepík snížil. O pět minut později se Pražané dostali ještě více na kontakt. Kaše našel volného obránce Poláška, který tvrdou střelou z levého kruhu překonal Kváču podruhé. V závěru třetiny hráli domácí přesilovku, byli velice blízko čtvrtému gólu, Machovského však nepřekonali.

Skóre se změnilo až ve 31. minutě, kdy Gríger zastavil rodící se protiútok Sparty, vyměnil si puk se Zacharem a přesně zakončil. Hosté odpověděli v 37. minutě, kdy se po ukázkové přečíslení dva na jednoho prosadili Chlapík a Buchtelem. V 39. minutě to mohl vrátit domácím klid Zachar, gólmana Sparty ale nepřelstil.

Co nevyšlo Zacharovi, to se málem povedlo ve 43. minutě Filippimu. Machovskému ale po jeho střele pomohla tyč. Aktivitu ale začala přebírat Sparta, domácí částečně vyklidili pole. Spartě pomohly k tlaku i dvě, v rychlém sledu za sebou jdoucí přesilovky. Sparta z nich ale vyrovnání nevytěžila. Vyrovnat hosté nedokázali ani při power play.

Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 4:3 (3:2, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Birner (Filippi, Rosandič), 7. A. Najman (J. Vlach, Birner), 7. P. Jelínek (Klapka), 31. Gríger (Zachar) - 13. Řepík (Horák, E. Thorell), 18. Polášek (D. Kaše, Prymula), 37. Buchtele (Chlapík). Rozhodčí: Hejduk, Veselý - J. Svoboda, Bohuněk. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Liberec: Kváča - Ivan, Šmíd, Aubrecht, Rosandič, Kolmann, J. Šedivý, Bukač - A. Najman, Filippi, Birner - Zachar, Gríger, Ordoš - Klapka, P. Jelínek, J. Vlach - Faško-Rudáš, Šír, Rychlovský. Trenér: Augusta.

Sparta: Machovský - Mikliš, Polášek, Pogorišnyj, Pavelka, M. Jandus, Němeček - Řepík, Horák, E. Thorell - Konečný, Chlapík, Buchtele - Šmerha, D. Kaše, Prymula - Dvořáček, Vitouch, D. Voženílek - T. Jandus. Trenér: Jandač.