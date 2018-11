Liberec - Hokejisté Liberce porazili v 18. kole extraligy Zlín 5:3 a bodovali doma poosmé za sebou. Bílí Tygři sice po druhé třetině prohrávali 1:3, ale po čtyřech gólech v závěrečném dějství vyhráli na vlastním ledě sedmý z posledních osmi duelů. Berani potřetí za sebou nebodovali.

Liberec vstoupil do utkání velmi aktivně a hned po 61 sekundách šel do vedení. Lenc krásně našel z druhé vlny najíždějícího Hudáčka a ten precizním bekhendovým blafákem otevřel skóre. Na druhé straně zahrozil Václavek, Will si ale připsal první ostrý zákrok.

První výhodu přesilovky měl Zlín, nesehrál ji ale vůbec dobře. V početní převaze si následně zahráli také Bílí Tygři a Valský ani nadvakrát nenašel mezírku mezi betony Jakuba Sedláčka. V samém závěru první třetiny pak ještě zlínského brankáře po Lencově střele zachránila branková konstrukce.

Vedení mohli Severočeši navýšit v přesilové hře v úvodu druhé části. Do protiútoku se ale dostali Berani a po Okálově přihrávce vyrovnal střelou nad Willovo rameno Kubiš. Zlínské hráče vyrovnávací branka nabudila a najednou jich byl plný led.

V polovině utkání pak šli hosté zaslouženě do vedení po přesné trefě Řezníčka. A to stále nebylo ze strany Zlína vše. Za další tři minuty se střelou bez přípravy prosadil Popelka a hosté rázem vedli o dvě branky. Liberecký kouč Pešán si vzal oddechový čas a místo Willa poslal do branky Schwarze. Berani však i nadále diktovali tempo a čtvrtou branku hostů mohl přidat Nosek. Schwarzovi pomohla pravá tyč.

Do závěrečného dějství ale Bílí Tygři vlétli. Ve 42. minutě vybídl Kvapil Hudáčka a ten druhým gólem v utkání dostal domácí na dostřel. V aréně ještě neutichla radost z kontaktní branky a Liberečtí se během minuty radovali znovu. Odražený kotouč napálil přesně pod horní tyč Sedláčkovy branky Ševc.

A pro Berany bylo ještě hůř. Snovou pětiminutovku domácích zakončil po Ordošově přihrávce z ideální pozice zakončující Jelínek. Domácí mohli přidat další branku, Lence ale vychytal Jakub Sedláček. Hosté mohli odpovědět v přesilovce, rovněž Schwarz ale svůj tým podržel. Dvě minuty před koncem třetí třetiny to hosté zkusili se šesti hráči v poli. Střelou do opuštěné branky ale upravil na konečných 5:3 Redenbach.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Narazili jsme na výborného soupeře. Ačkoliv přijel ve slepené sestavě, bojoval až do posledních vteřin. Vstoupili jsme do utkání dobře, ale druhá třetina byla z naší strany velmi špatná. Zase to ale vyvážila třetina třetí, kdy jsme se zmobilizovali, sebrali všechny síly a zápas dokázali otočit. Velmi mě mrzí fanoušci, kteří pískají, když se nedaří a nevěří, že tým dokáže zápas otočit. My jsme však i přes ten pískot utkání otočili a ukázali jsme, že nám výsledek ani liberecký fanoušek není lhostejný."

Robert Svoboda (Zlín): "Byl to hektický zápas. Jako na houpačce. Přežili jsme první třetinu, což nám dalo možnost dostat se lépe do hry ve druhé třetině. Měli jsme hodně příležitostí a dokázali je i proměnit. Vypadalo to, že bychom si mohli odvést nějaké body. Otázkou je, zda by to stačilo, pokud by v poslední minutě druhé třetiny Nosek místo tyčky dal branku. Mrzí nás to, protože domácí ve třetí třetině předvedli obrovský tlak a zvrátili utkání na svou stranu. Podle mého názoru by zápasu slušela remíza po šedesáti minutách. Power play jsme nesehráli vůbec špatně, měli jsme tam i šanci, ale bohužel už jsme na vyrovnání nedosáhli."

Bílí Tygři Liberec - PSG Berani Zlín 5:3 (1:0, 0:3, 4:0)

Branky a nahrávky: 2. L. Hudáček (Lenc, M. Kvapil), 42. L. Hudáček (M. Kvapil), 43. Ševc (Ordoš, L. Krenželok), 45. P. Jelínek (Ordoš), 59. Redenbach (P. Jelínek) - 23. Kubiš (Okál, Žižka), 30. Řezníček (Popelka, Gazda), 33. Popelka (Václavek). Rozhodčí: Jeřábek, Kika - L. Kajínek, K. Zavřel. Vyloučení: 3:2. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 4086.

Sestavy:

Liberec: Will (33. Schwarz) - Doherty, Šmíd, Stříteský, Derner, Havlín, Ševc - Valský, Redenbach, Ordoš - Lenc, L. Hudáček, M. Kvapil - Teplý, P. Jelínek, L. Krenželok - Jeník, J. Vlach, M. Zachar. Trenéři: Pešán a Augusta.

Zlín: J. Sedláček - Ferenc, Freibergs, Nosek, Valenta, Řezníček, Žižka, Gazda - J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš - Okál, Honejsek, Šlahař - E. Kulda, Popelka, Poletín - Š. Kratochvil, Hrníčko, Václavek. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.