Hokejisté Liberce otočili zápas v Plzni, třikrát se prosadili v přesilovkách

Plzeň - Hokejisté Liberce zvítězili v 45. kole extraligy na ledě Plzně 4:2 a připsali si třetí výhru z posledních čtyř zápasů. Domácí si v první třetině vypracovali dvougólové vedení, ale hosté stihli díky využité přesilové hře ještě do pauzy snížit a nakonec i zásluhou tří využitých početních výhod dokonali obrat. Dvěma góly včetně vítězné trefy se v dresu Bílých Tygrů blýskl útočník Tomáš Filippi.

Úvodní plzeňský nápor sice hosté přečkali, ale v 7. minutě už Rekonen dorážkou Baránkovy střely otevřel skóre. Střelecky aktivnější domácí mohli ve 13. minutě vedení navýšit, Pourova teč však pouze orazítkovala levou tyčku.

Liberečtí nestíhali soupeře bruslařsky. Honejskův pokus z mezikruží ještě gólman Kváča vyrazil, ale v 18. minutě při vyloučení Kolmanna přidal Hrabík tečí Blomstrandovy střely druhý gól. Jenže poté putoval na trestnou lavici Zámorský a 51 sekund před první sirénou Flynn pohotovým volejem z pravého kruhu snížil na 1:2.

Začátek prostřední části ovládli probuzení hosté a ve 26. minutě během početní výhody prostřelil ranou z pravého kruhu Svobodu útočník Filippi. Domácí gólman za chvíli se štěstím zastavil ránu Melancona od modré čáry. Na druhé straně znovu zahrozil až v polovině utkání drzým průnikem se slabým zakončením Schleiss.

Naopak ve 34. minutě jen pravý Svobodův beton zachránil Indiánům situaci po Birnerově šikovné teči. Z protiútoku nebezpečně pálil Piskáček a ve 35. minutě Kváča při závaru kolem svého brankoviště zázračně vytěsnil mimo Mertlovu střelu mířící do sítě.

V závěrečné dvacetiminutovce domácí nevyužili dvě početní výhody a ve 49. minutě při trestu Baránka dokončil průnik Ordoše aktivní Filippi trefou na 3:2. Indiáni ve snaze o rychlou odpověď otevřeli hru a v 53. minutě je po krásné kombinaci s Rychlovským potrestal čtvrtou brankou Ordoš. Tygři poté přečkali šance Beránka i Schleisse a závěrečnou plzeňskou power play. Indiáni tak prohráli čtvrté z posledních pěti utkání.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Kořínek (Plzeň): "První třetina byla z naší strany velmi dobrá. Hráli jsme nátlakově a udrželi se na puku u soupeře. Dali jsme jen dvě branky a inkasovali jsme gól do šatny. Hraje se šedesát minut a my jsme pak přestali hrát. Speciální týmy rozhodují a my jsme v oslabení třikrát inkasovali. Soupeř nás bohužel potrestal. Nemohu říci, že bychom oslabení nezvládli. Sehráli to dobře. My jsme naopak v přesilovkách strašně málo stříleli."

Patrik Augusta (Liberec): "Dlouho na nás nikdo nevletěl tak, jako Plzeň v první třetině. Přehrávali nás a klíčové pro vývoj zápasu bylo, že jsme dali na konci jeden gól z přesilovky a se štěstím jsme tak prohrávali jen 1:2. Udělali jsme pak změny ve hře a začalo se to projevovat. Zjednodušili jsme otáčení hry a pomohli jsme si přesilovými hrami. Byli jsme jinak nastavení v hlavě a měli jsme srdce. Do kabiny patří velký respekt za druhou a třetí třetinu, kde jsme si za tím šli."

HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 8. Rekonen (Baránek, Zámorský), 18. Hrabík (Blomstrand, Baránek) - 20. Flynn (Balinskis, A. Najman), 26. Filippi (Melancon, Birner), 49. Filippi (Ordoš), 53. Ordoš (Rychlovský, P. Jelínek). Rozhodčí: Hradil, Jaroš - Brejcha, Malý. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:3. Diváci: 4237.

Plzeň: M. Svoboda - Zámorský, Baránek, Piskáček, Jaroměřský, Kvasnička, Houdek - Pour, Suchý, Hrabík - Rekonen, Honejsek, Schleiss - Holešinský, Mertl, M. Beránek – Blomstrand, Bitten, A. Dvořák Trenér: Kořínek.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Derner, Kolmann, M. Ivan - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Flynn, A. Najman, Frolík - Rychlovský, P. Jelínek, Ordoš - Dlouhý, Šír, J. Vlach. Trenér: Augusta.