Hokejisté Liberce a Olomouce uzavřou pondělní dohrávkou 11. kolo extraligy

Liberec - Pondělní dohrávka mezi Libercem a Olomoucí uzavře 11. kolo hokejové extraligy. Bílí Tygři v ní budou hájit domácí neporazitelnost, Hanáci se naopak pokusí dosáhnout na šestý pokus prvního úspěchu v ročníku v arénách soupeřů. V tabulce dělí oba soupeře jediný bod, více jich dosud nastřádali Severočeši. Utkání začne úvodním buly v 18 hodin.

Sezonu Liberce zatím provázejí výkyvy. Po sérii tří výher, během níž získali doma skalp Pardubic a pak vyhráli v Českých Budějovicích i v Praze na ledě Sparty, neuspěli svěřenci kouče Filipa Pešána v pátek v Ostravě - Vítkovicím podlehli 2:5. K návratu na vítěznou stezku by jim mohl pomoci návrat pod Ještěd, kde zatím hráli z deseti utkání jen třikrát a ztratili jediný bod, když právě Pardubice přemohli až v nájezdech.

"Udělali jsme strašně moc útočných a hlavně zbytečných faulů, které soupeř potrestal, zatímco my jsme si naopak v našich přesilovkách nepomohli. Když jsme dali kontaktní branku, tak jsme zase rychle další gól dostali, pořád jsme doháněli," ohlédl se za páteční porážkou asistent trenéra Jiří Kudrna. "Určitě se z toho musíme poučit a příště odehrát disciplinovanější a poctivější zápas," dodal Kudrna.

Hanáci se budou na severu Čech snažit prodloužit bodovou sérii, která sice narostla na čtyři utkání, ale z výhry se mužstvo radovalo pouze jednou, poté co doma udolalo Plzeň (3:2). V ostatních vystoupeních Olomoučtí svedli po remíze v základní době boj o druhý bod: dvakrát v prodloužení a naposledy v pátek doma proti Hradci Králové v nájezdech.

"Jsme rádi, že se nám daří bodovat. Na druhou stranu nás mrzí prohra v nájezdech, těch bodů mohlo být ještě víc," litoval asistent trenéra Róbert Petrovický. "Zase nám utekla první třetina. Říkali jsme si, že na nás vlétnou, že to musíme rychle posouvat a dostávat se do jejich obranného pásma, abychom nebyli zavaření. To se nám sice nedařilo, ale od druhé třetiny to bylo lepší. Měli jsme dost šancí, které jsme neproměnili. Bohužel, je to jen s jedním bodem," uvedl pro klubový web slovinský útočník Rok Macuh.

Z utkání venku mají Olomoučtí na kontě dva body, ale všech pět jich prohráli při celkovém skóre 7:17. Po třech utkáních bez zisku si po bodu připsali v zápasech ve Vítkovicích a v Brně, kde shodně prohráli v prodloužení.

Statistické údaje před pondělní dohrávkou 11. kola extraligy: Bílí Tygři Liberec (9.) - HC Olomouc (10.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Filippi 10 zápasů/10 bodů (4 branky + 6 asistencí) - Rok Macuh 10/6 (2+4). Statistiky brankářů: Dávid Hrenák průměr 3,09 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 89,71 procenta, Daniel Král 3,05 a 91,30 - Branislav Konrád 2,25, 91,92 a jednou udržel čisté konto, Jakub Sedláček 3,65 a 90,09. Zajímavosti: - Liberec po sérii tří vítězství v pátek prohrál na ledě Vítkovic 2:5 - Bílí Tygři se vrací domů po sérii tří zápasů venku poprvé od 1. října a na vlastním ledě vyhráli všechny tři duely v této sezoně - Olomouc čtyřikrát za sebou bodovala, ale prohrála šest z posledních sedmi zápasů - Hanáci prohráli venku všech pět utkání v tomto ročníku a získali jen dva body - Liberec vyhrál tři z posledních čtyř vzájemných soubojů, předtím vyhrála pětkrát v řadě Olomouc