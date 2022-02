Hokejisté Kladna zdolali díky Plekancově gólu v oslabení Pardubice

Chomutov - Hokejisté čtrnáctého Kladna porazili v 56. kole extraligy v Chomutově třetí Pardubice 3:1 a vzdálili se poslednímu Zlínu na rozdíl 15 bodů. Od jistoty úniku přímému sestupu je tak dělí jediný bod, či ztráta Beranů. K tomu, aby se tým hrajícího majitele Jaromíra Jágra vyhnul baráži, ztrácí s pěti duely do konce osm bodů. Vítězný gól si připsal v 38. minutě v oslabení kapitán Tomáš Plekanec, 40 sekund před koncem při power play pojistil výsledek Nicolas Hlava.

Kladenští fanoušci vyjádřili podporu napadené Ukrajině transparentem "Putin chujlo", což je ukrajinský vulgární popěvek na ruského prezidenta Vladimira Putina, další třeba modrou žlutou mapkou Ukrajiny a v průběhu utkání i skandováním.

Na šance si museli diváci počkat až do poloviny úvodní části. Nejdříve kryl Bow střelu hostujícího Hecla z pozice mezi kruhy, o chvíli později se na druhé straně dostal do úniku kapitán Plekanec, ale Frodla mezi betony neprostřelil. Bowovi ve 12. minutě pomohla po Heclově výpadu do otevřené obrany horní tyč a po více než minutě trefil pravou tyč Musil. Další nebezpečnou akci Dynama po přečíslení zakončil Říčka.

Na začátku druhé části zahrozil Arzamascev. V čase 20:47 se ale radovali hosté. Musilovu zadovku nestihl odvrátit Plekanec a nejlepší střelec Dynama Říčka zamířil do odkryté branky. Kladenský bek Dotchin protestoval proti předchozímu Camarově zákroku v rohu a dostal trest na dvě minuty. Po Zikmundově faulu měly Pardubice možnost hrát 93 sekund v pěti proti třem, ale Rytíři se ubránili.

Ve 24. minutě mohl vyrovnat Babka, který si našel střeleckou pozici mezi kruhy a zamířil do pravé spojnice. Vzápětí prověřil Frodla Jágr a připsal si první střelecký pokus na branku v 50 letech. Na druhé straně zasáhl Bow proti Heclovi. Kladno ale bylo nebezpečnější, Frodl si poradil s bekhendovým pokusem Plekance, vzápětí jej nepřekonal ani ve velké šanci Arzamascev a s dorážku neuspěl ani Kubík.

Potom se Kladno ubránilo při Woodově trestu a v 32. minutě vyrovnalo. Po dalším náporu Rytířů se trefil z levého kruhu Kubík a připsal si 20. gól v ročníku. Při Košťálově vyloučení měl příležitost v oslabení Blümel, už při hře v plném počtu pak po Jágrově přihrávce pálil Pytlík.

Při Melkově pobytu na trestné lavici nejdříve měl velkou možnost Musil, po jehož zakončení před Bowem se puk kutálel po brankové čáře. Naopak v oslabení se radovali Rytíři. Musilovu rozehrávku vystihl na útočné modré čáře Plekanec a překonal Frodla blafákem do bekhendu. Lídr Kladna si připsal 50. bod v sezoně.

Na začátku třetí třetiny nadělala problémy pardubickému brankáři Beranova teč bruslí. Ve 43. minutě mohlo být vyrovnáno, ale Bowovi po Camarově střele pomohla potřetí v utkání tyč. Kladno zase mohl pojistit náskok, ale na Frodlovi ztroskotali Hlava a při Říčkově trestu Beran, v oslabení měl ale také možnost Blümel. Ve 47. minutě se nepodařilo dotáhnout průnik Jágrovi, který vzápětí ještě prosadil do dalšího střeleckého zakončení.

V 50. minutě se dostal do dalšího úniku Plekanec, ale jeho bekhendové zakončení skončilo na boční síti. Při Musilově vyloučení se stav nezměnil a Kladno hájilo náskok až do závěru, kdy se o pojistku postaral do prázdné branky Hlava.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Burger (Kladno): "První půlku zápasu to od nás nebylo úplně ono, ale jak jsme odbránili oslabení, hlavně to ve třech proti pěti, tak jsme začali mnohem víc bruslit a vyhrávat souboje. Zaslouženě jsme se dostali do vedení a zápas jsme dotáhli do vítězného konce. Panuje u nás velká spokojenost, že jsme po dvou porážkách dnes získali tři body."

David Havíř (Pardubice): "Oba týmy měly velice vlažný vstup do první třetiny. Moc šancí se nevytvořilo. Byl tam ze strany Kladna jeden samostatný nájezd a naší strany taky. Jinak to bylo opatrné. Utkání se lámalo ve druhé třetině, kdy selhaly naše speciální týmy. Měli jsme přesilovku pět na tři, pak jsme měli ještě dvě přesilovky pět na čtyři a nepomohli jsme si v zápase. Inkasovali jsme druhý gól v naší přesilovce a prostě jsme selhali. Koncovka je z naší strany momentálně katastrofální a utkání se nám nepovedlo."

Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 32. Kubík, 38. Plekanec, 60. Hlava (Wood, Kubík) - 21. Říčka. Rozhodčí: R. Svoboda, Pražák - Rampír, Axman. Vyloučení: 4:3. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 2390 (omezený počet).

Kladno: Bow - Dotchin, Arzamascev, Wood, Ticháček, Baránek, Kehar, J. Suchánek - Hlava, Plekanec, Kubík - Pytlík, Zikmund, Melka - M. Indrák, Babka M. Beran - Jágr, Kuťák, Donaghey. Trenér: D. Čermák.

Pardubice: Frodl - Košťálek, Sergijenko, J. Zdráhal, J. Mikuš, Hrádek, Petgrave, Vála - Camara, A. Musil, R. Kousal - Cienciala, O. Roman, Říčka - Blümel, Poulíček, Paulovič - T. Urban, Anděl, Hecl. Trenéři: R. Král.