Hokejisté Kladna prohráli v prodloužení s Olomoucí a opět jsou poslední

Kladno - Hokejisté Kladna prohráli v 48. kole extraligy s Olomoucí 4:5 v prodloužení a klesli zpět na poslední místo tabulky. Hanáci jsou sedmí. Utkání rozhodl v čase 60:36 Lukáš Klimek. Domácím nepomohl ani gól a dvě asistence kapitána Tomáše Plekance, jubilejní 1100. branku v elitních soutěžích si připsal Jaromír Jágr.

"Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Kladno hraje o všechno a my hrajeme o to, abychom se dostali do pohody, ve které jsme byli v říjnu a v listopadu. Když jsme vedli 3:1, tak bychom brali tři body, na druhou stranu jsme deset minut před konce o gól tekli, takže nakonec jsme za dva body rádi," zhodnotil duel olomoucký útočník Silvester Kusko, autor dvou branek.

Domácí byli v úvodu aktivnější, drželi se na puku, výraznější šance si však nedokázali vytvořit. O první větší příležitost utkání se tak v 8. minutě postaral hostující Pláněk, brankář Bow ale jeho střelu lapačkou vyrazil.

Kladenští se snažili často střílet, jejich pokusy však často končily po tečích mimo branku. Do vedení se tak v 15. minutě dostali Hanáci, když se krátce po buly prosadil z dorážky nejlepší střelec Olomouce Nahodil a připsal si 15. gól v sezoně. V závěru první třetiny mohl vyrovnat Plekanec, Lukáš ale jeho samostatný nájezd zlikvidoval.

Na začátku druhé části byl vyloučen domácí Dotchin a hosté první přesilovou hru využili. Při střídání Rytířů posunul Lukáš dlouhou přihrávkou do šance dva své spoluhráče a Kusko po výměně puku s Musilem zakončoval do prázdné branky. "Ukázal krásný přehled. Viděl nás, že jsme tam zůstali a oni šli střídat. A ještě jsme to dokázali sehrát do prázdné brány," řekl Kusko.

Ve 27. minutě Rytíři snížili, když se Plekancova přihrávka odrazila od Jágrových bruslí za Lukášova záda a kladenská ikona si připsala jubilejní 1100. branku v elitních soutěžích. Místo vyrovnání ale přišel další olomoucký gól, při Indrákově vyloučení se prosadil opět Kusko.

Středočeši ale také dokázali odpovědět v přesilové hře, Ondruškův faul potrestal ve 45. minutě Procházka, jenž tečoval Dotchinovu střelu od modré čáry. Snížení Rytíře povzbudilo a ve 49. minutě se jim podařilo vyrovnat. Ideální Filipovu přihrávku zužitkoval při hře čtyři na čtyři Sotnieks.

A ze strany Kladno to nebylo vše, v 52. minutě dostali výhodu přesilovky čtyři na tři, ve které na sebe vzal zodpovědnost kapitán Plekanec a posunul domácí do vedení. Olomouc se ale dokázala z tvrdého úderu oklepat a o 38 sekund později potrestal chybnou Dotchinovu rozehrávku Navrátil. Hanáci se prosadili z první střely na Bowa ve třetí třetině.

"Nevím, zda je to tím, že trošičku polevíme na mysli. Určitě se ale podíváme na video a budeme se snažit tyhle chyby dostat z hry pryč," řekl útočník Kladna Martin Procházka. "Když budeme hrát jako dnes a odstraníme chyby, tak nějaké body sebereme a třeba uděláme i předkolo. Baráž nechceme nikdo," podotkl osmadvacetiletý hráč.

Domácí mohli ještě v přesilových hrách získat vedení zpět na svou stranu, dvě výhody ale nevyužili. Muselo se tak prodlužovat. Druhý bod nakonec získali zásluhou Klimka hosté.

"Ve třetí třetině jsme se možná trošku zbytečně pod vidinou tří bodů zatáhli. Soupeř toho využil. Velká pochvala za závěr a vyrovnávací gól (na 4:4) a za to, že jsme ještě dokázali zápas otočit. Jsme rádi alespoň za dva body," řekl asistent trenéra hostů Boris Žabka.

Hlasy trenérů po utkání:

Otakar Vejvoda (Kladno): "Když soupeři dovolíte 16 střel, tak je to těžká prohra. První třetina byla relativně vyrovnaná, pak jsme dostali góly v přesilovkách, kdy jsme katastrofálně střídali. Osobně jsem ale celý zápas cítil na střídačce pozitivní atmosféru, pořád jsme hráli nátlakový hokej a vyplatilo se nám to. Byla škoda, že jsme poté, co jsme dali na 4:3, hned dostal gól. Šlo o jedno střídání. S výkonem jako takovým rozhodně nejsem nespokojený, jen je škoda, že jsme to nedohráli do konce."

Boris Žabka (Olomouc): "Věděli jsme, že Kladno doma na malém hřišti hraje nepříjemný hokej. Mají výborný forčeking. Snažili jsme se na to připravit, vycházet ze zabezpečené obrany a využít nějaký protiútok, což se nám podařilo. Pomohly nám k tomu přesilovky a zlé střídání soupeře. Do poslední třetiny jsme šli z dvougólovým vedením a možná jsme se trošku zbytečně pod vidinou tří bodů zatáhli. Soupeř toho využil. Velká pochvala za závěr a vyrovnávací gól (na 4:4) a za to, že jsme ještě dokázali zápas otočit. Jsme rádi alespoň za dva body."

Rytíři Kladno - HC Olomouc 4:5 v prodl. (0:1, 1:2, 3:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 27. Jágr (Plekanec), 45. M. Procházka (Dotchin, Plekanec), 49. Sotnieks (Filip, Cibulskis), 52. Plekanec (Dotchin, Kubík) - 15. Nahodil (Ondrušek), 22. Kusko (P. Musil), 33. Kusko (Plášek, J. Káňa), 53. Navrátil, 61. Klimek (Bambula, T. Černý). Rozhodčí: Pražák, Sýkora - Brejcha, J. Svoboda. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:2. Diváci: 3465.

Sestavy:

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Cibulskis, Sotnieks, Babka, Slováček, Veber - Jágr, Plekanec, Kubík - Indrák, Klepiš, M. Procházka - Zikmund, Filip, Melka - O. Bláha, Pytlík, Michnáč. Trenér: O. Vejvoda ml.

Olomouc: Lukáš - Dujsík, Ondrušek, Škůrek, Mareš, Řezníček, Švrček, T. Černý - Bambula, Nahodil, J. Káňa - Navrátil, P. Musil, Plášek - Strapáč, Kusko, Klimek - A. Rutar, Menšík, Anděl. Trenér: J. Tomajko.