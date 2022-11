Hokejisté Kladna porazili Olomouc 5:2 a odpoutali se ze dna tabulky

Kladno - Hokejisté Kladna porazili ve 22. kole extraligy doma třetí Olomouc 5:2 a posunuli se z posledního na 13. místo před České Budějovice. Rytíři bodovali v pátém z posledních šesti utkání a potřetí z toho vyhráli. Po dvou gólech dali Jakub Klepiš a Adam Kubík, tři body za gól a dvě asistence si připsal Adam Brodecki.

Za Rytíře jako první zahrozil Kubík a v 5. minutě otevřel skóre Klepiš, který z levého kruhu překonal Sedláčka po kombinaci Indráka a Brodeckého. Za tři minuty a 43 sekund se Klepiš zapsal mezi střelce podruhé. Zpoza branky jej našel před brankovištěm Brodecki a gólman Hanáku opět kapituloval. Podržel svůj tým ale vzápětí při šanci Ondřeje Bláhy.

Ve 13. minutě Olomouc snížila. Slováček odvrátil puk jen ke Knotkovi, který našel bekhendem volného Olesze a ten oslavil v 15. utkání sezony svou premiérovou branku. Za 29 sekund opět vedlo Kladno o dva góly. Sotnieksovo vyhození dojel za Škůrkem Kubík a v úniku vyzrál na Sedláčka. Odpovědět mohl v útoku hrající obránce Rutar, ale pokus o blafák do bekhendu mu nevyšel.

V úvodu druhé části mohli zvýšit Procházka či Brodecki. Povedlo se to až v 25. minutě Kubíkovi, který po levé straně prokličkoval přes celé hřiště, objel branku a u tyče zasunul puk za Sedláčka, kterého vzápětí vystřídal Lukáš.

Hanáci se pak ubránili při prvním vyloučení utkání, kdy pykal Plášek. V 36. minutě mohl zkorigovat stav střelou z pravého kruhu Knotek, ale Bow puk vytěsnil. V čase 37:51 při Švrčkově trestu zvýšil po Plekancově ideální přihrávce Brodecki už na 5:1. Rytíři měli možnost i v oslabení při Klepišově trestu, Lukáš vytěsnil Zikmundovu střelu z přečíslení.

Na startu závěrečné části zkoušel Kubík ve zkrácené přesilovce dovršit hattrick zpoza branky fintou, kdy nabral za brankou puk na čepel a snažil se ho zasunout za Lukáše. Bow pak už v plném počtu kryl Káňovu možnost a nepřekonal jej ani ve 47. minutě Nahodil.

V polovině třetí třetiny už se Nahodil dostal přes Cibulskise a zkorigoval stav na 2:5. Lukáš kryl Bláhovu možnost. Kladno, které větší část třetí třetiny dohrávalo bez kapitána Plekance, mělo i další šance, ale Kubíkovi další dva pokusy o hattrick nevyšly.

Hlasy trenérů po utkání:

Otakar Vejvoda (Kladno): "Jsem rád, že jsme navázali na výkon z Plzně, kde jsme byli první třetinu jasně lepší a pak se to rozkouskovalo přesilovkami a oslabeními. Myslím si, že jsme dnes byli 52 minut lepší. S tím jsem velice spokojený a kluci to hráli výborně. Možná posledních osm minut se po gólu Olomouc dostala do hry."

Jan Tomajko (Olomouc): "Nehodnotí se to dobře. Kladno podalo výborný výkon a bylo lepší úplně ve všem - v pohybu, soubojích... My jsme od začátku zápasu tahali za kratší konec. První třetinu jsme prohráli 1:3, Kladno bylo v takové euforii a my jsme se nedokázali dostat zpátky do zápasu. Bohužel jsme dnes nebyli lepší a musíme se soustředit na další zápas."

Rytíři Kladno - HC Olomouc 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Klepiš (Brodecki, Indrák), 8. Klepiš (Brodecki, Sotnieks), 13. Kubík (Sotnieks, Ticháček), 25. Kubík (Kehar), 38. Brodecki (Plekanec) - 13. Olesz (J. Knotek, J. Káňa), 50. Nahodil (Olesz, Škůrek). Rozhodčí: Veselý, Šindel - Lhotský, Klouček. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 2917.

Kladno: Bow - Slováček, Kehar, Sotnieks, Ticháček, Babka, Cibulskis - Kubík, Plekanec, M. Procházka - Indrák, Klepiš, Brodecki - Melka, Zikmund, Pytlík - O. Bláha, Filip, Michnáč - M. Beran. Trenér: O. Vejvoda ml.

Olomouc: Jakub Sedláček (25. Lukáš) - Mareš, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Švrček, Dujsík, Řezníček - Bambula, J. Knotek, J. Káňa - Olesz, Nahodil, Kusko - Navrátil, Kunc, Plášek - A. Rutar, Anděl, Menšík. Trenér: J. Tomajko.