Hokejisté Kladna podlehli Plzni 0:4 a potřetí za sebou nebodovali

Kladno - Hokejisté Kladna podlehli v 8. kole extraligy doma Plzni 0:4 a potřetí za sebou vyšli naprázdno. Západočeši naopak počtvrté v řadě bodovali a z toho potřetí vyhráli. Posunuli se tak z posledního na 10. místo. Prvním čistým kontem v sezoně k tomu přispěl brankář Miroslav Svoboda, který si navíc připsal i asistenci.

Ve 3. minutě nejdříve z pravého kruhu nepřekonal hostujícího gólmana Svobodu Filip a na druhé straně se po Budíkově akci dostal před brankou k puku Kodýtek a propasíroval puk za Bowa. Odpovědět mohli Zikmund a z dorážky Filip.

Potom zahrozil opět Zikmund a také Machač, který Kladnu vypomáhal na střídavý start z prvoligového Prostějova. Nebezpečně pálili Cibulskis a Dotchin. Kladno se ubránilo při Beranově vyloučení a v závěru úvodní části měl možnost po přečíslení čtyř na dva Zámorský.

V úvodu druhé části si Bow poradil s Adamcovým únikem. Kladno marně dobývalo Svobodovu branku, ale potvrzovalo trápení v koncovce. Plzeňského gólmana nepřekonal ani po objetí branky Indrák. Plzeň odolala při vyloučení Bittena, který vrátil z trestné lavice a po Houdkově přihrávce z úniku nadvakrát překonal Bowa.

Ve 45. minutě neproměnil při trestu Suchého velkou šanci Zikmund. Po následném vyloučení Zámorského měli domácí na 52 sekund výhodu pěti proti třem, ale Plzeň se ubránila. Svoboda zůstával neprůstřelný, ve 49. minutě dostal na druhé straně prostor k zakončení Blomstrand a pojistil náskok Indiánů.

Kladno sáhlo k dlouhé power play, ale svůj gólový půst přesto natáhlo na 163 minut a 32 sekund. Naopak 24 sekund před koncem se dostal po přihrávce Suchého sám před Bowa Adamec a Rytíři stejně jako v neděli v Mladé Boleslavi prohráli 0:4.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Burger (Kladno): "Chtěli jsme odčinit nepovedené utkání z Boleslavi, což se nám úplně nepovedlo. Utlumil nás gól hned ve třetí minutě. Chtěli jsme mít dobrý začátek, ale bohužel jak jsme inkasovali, tak jsme se těžko dostávali do zápasu. Ve druhé třetině jsme zlepšili pohyb a dostávali se do šancí, bohužel jsme je však neproměnili. Navíc v končící přesilovce nám soupeř ujel a dal gól na 2:0, což pro nás bylo hodně složité. Ve třetí třetině jsme se snažili s tím ještě něco udělat, ale bylo to z naší strany málo. Neproměnili jsme ani přesilovku pět na tři, proto jsme bez bodu. Nedáváme góly a není to náhoda. Myslím, že nejsme tak důrazní v koncovce, jak bychom měli být."

Petr Kořínek (Plzeň) : "Jsme strašně rádi, že jsme to utkání zvládli. Bylo to hodně bojovné utkání. Všechny třetiny byly podobné. Nám se podařilo dostat do vedení, pak jsme ubránili i nějaké oslabení. Pochválil bych mužstvo za velkou bojovnost a obětavost. Strašně si toho vítězství ceníme, protože potřebujeme každý bod."

Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 3. Kodýtek (Budík), 36. Bitten (Houdek, M. Svoboda), 49. Blomstrand (Hrabík), 60. Adamec (Suchý, Mertl). Rozhodčí: Hribik, Horák - Komárek, Ondráček. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 4073.

Kladno: Bow - Dotchin, Slováček, Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Babka - Kubík, Plekanec, M. Procházka - Melka, Klepiš, Brodecki - M. Beran, Zikmund, Filip - Machač, Indrák, O. Bláha. Trenér: O. Vejvoda ml.

Plzeň: M. Svoboda - Zámorský, Budík, Houdek, Kaňák, Kvasnička, Baránek - Rekonen, Kodýtek, Schleiss - Hrabík, Suchý, Blomstrand - Adamec, Mertl, M. Lang - Malát, Bitten, A. Dvořák. Trenér: Kořínek.