Hokejisté Karlových Varů zdolali Olomouc 3:2 a uspěli po čtyřech porážkách

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce 4. kola extraligy doma nad Olomoucí 3:2 a zabrali po sérii čtyř porážek. Hanáci utrpěli teprve druhou prohru z posledních šesti duelů. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci pomohl k výhře domácích Martin Kohout.

Zápas se měl hrát 25. září, ale po potížích s rolbou byl kvůli nezpůsobilé hrací ploše odložen. V barvách Energie se představil poprvé finský obránce Joona Huttula, který přišel po konci angažmá v Hradci Králové.

Západočeši se už ve 3. minutě ujali vedení, když po Redlichově nahození se puk od Kohoutovy brusle dostal za Sedláčkova záda. Zvýšit mohl Beránek, ale jeho prudká střela z levého křídla se nevešla mezi tyče olomoucké branky.

Ve 22. minutě při samostatném nájezdu na Sedláčka nevyzrál Koblasa, ale o minutu později se po několika odrazech dostal k puku Redlich a střelou do růžku upravil na 2:0.

Olomouc pak zvýšila svou aktivitu, z které však vyplynula jediná větší příležitost Ondruška, kterou Lukeš včasným sklepnutím betonů zneškodnil. Ve 37. minutě se podruhé do listiny střelců zapsal Kohout, který zády k brance pohotově tečoval Havlínovo nahození od modré čáry.

Třetí třetina přinesla drama. Nástupem Lukáše do branky získali hosté nový impulz. Ve 46. minutě sebral Lukešovi čisté konto Bambula a v čase 48:17 snížil na 2:3 Strapáč, po jehož nahození od mantinelu si Huttula srazil puk do vlastní branky. Domácí těsný náskok uhájili i v 54 sekund trvající power play také díky Lukešovi.

Hlasy trenérů po utkání hokejové extraligy Karlovy Vary - Olomouc

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): "Měli jsme dobrý vstup do utkání, celou dobu hráči plnili to, co jsme jim říkali. Nedělali jsme fauly, což nás trápilo před reprezentační přestávkou. Zápas jsme si trošku zkomplikovali ve třetí třetině, nejdříve tam byl nedůraz před bránou a druhý gól jsme si dali vlastní. Věřili jsme, že dnes už to dotáhneme do vítězného konce. Snažili jsme se už nemít v hlavách poslední nepovedenou koncovku s Plzní. Jsme hodně rádi za ty tři body. Budeme dále pracovat na koncovce, měli jsme tam několik šancí v první a druhé třetině, kdy jsme byli sami před bránou. Musíme na tom zapracovat."

Jan Tomajko (Olomouc): "Nezačali jsme dobře, první třetina nebyla z naší strany vůbec dobrá a to dnes asi rozhodlo zápas. Ve druhé třetině jsme se sice zlepšili, ale inkasovali jsme dva góly. Ve třetí třetině jsme s tím chtěli něco udělat, ale bohužel se nám vyrovnat nepovedlo. Dali jsme dva góly, třetí tam byl na vlásku. Nepovedenou první třetinou jsme však asi trošku urazili štěstí."

Dohrávka 4. kola hokejové extraligy:

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) Branky a nahrávky: 3. Kohout (Redlich, Jiskra), 23. Redlich (Kohout, Jiskra), 37. Kohout (Havlín) - 46. Bambula (J. Knotek), 49. Strapáč. Rozhodčí: Jeřábek, Hejduk - Gerát, Špůr. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 2729. Sestavy: Karlovy Vary: Š. Lukeš - Plutnar, Huttula, Dlapa, Bartejs, Havlín, Pulpán, D. Mikyska - Hladonik, Gríger, Rachůnek - Kohout, Černoch, Koblasa - O. Beránek, Jiskra, Redlich - Kružík, Sapoušek, Bernad. Trenér: Bruk. Olomouc: J. Sedláček (41. Lukáš) - A. Rutar, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Dujsík, Řezníček, Mareš - Kunc, Nahodil, J. Káňa - Bambula, J. Knotek, Kusko - Navrátil, Menšík, Anděl - Mácha, Strapáč, Olesz. Trenér: J. Tomajko. Tabulka: 1. Pardubice 19 11 4 3 1 62:35 44 2. Vítkovice 19 10 2 4 3 63:48 38 3. Olomouc 18 9 3 0 6 47:36 33 4. Brno 17 8 4 0 5 53:44 32 5. Třinec 16 7 1 4 4 49:37 27 6. Karlovy Vary 19 7 2 2 8 51:64 27 7. Hradec Králové 18 7 2 1 8 48:48 26 8. Liberec 17 3 5 6 3 53:48 25 9. Plzeň 19 5 3 4 7 55:57 25 10. Mladá Boleslav 18 5 3 3 7 36:40 24 11. České Budějovice 19 5 2 3 9 43:56 22 12. Litvínov 19 5 1 4 9 52:60 21 13. Sparta Praha 19 4 4 1 10 46:57 21 14. Kladno 19 4 2 3 10 40:68 19 Tabulka návštěvnosti 4. kola hokejové Tipsport extraligy: 25.9. HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 10.465 25.9. HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav 8547 20.9. HC Motor České Budějovice - HC Verva Litvínov 5604 25.9. Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 4835 25.9. HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 4601 25.9. Rytíři Kladno - Mountfield Hradec Králové 4003 15.11. HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 2729 7 zápasů Průměr: 5826 Celkem: 40.784