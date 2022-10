Hokejisté Karlových Varů vyhráli v Mladé Boleslavi, rozhodl Gríger

Mladá Boleslav - Hokejisté Karlových Varů vyhráli v zápase 8. kola extraligy na ledě Mladé Boleslavi 1:0 a připsali si třetí výhru v sezoně. Energie tak navázala na úspěchy z ledu Třince a Sparty. Utkání rozhodl ve 35. minutě při hře čtyři na čtyři slovenský útočník Dávid Gríger. Čisté konto udržel brankář Štěpán Lukeš.

Více energie v úvodu zápasu měla domácí Mladá Boleslav, která hosty "přišpendlila" na šest minut v jejich obranném pásmu. V úvodní přesilovce ale trefil Kousal tyčku Lukešovy branky.

Na konci oslabení pak prchli dva hostující hráči domácí obraně a Kohout zakončoval po přihrávce svého spoluhráče do odkryté branky. O téměř jistý gól je připravil bleskovým přesunem brankář Novotný, ještě v minulé sezoně hráč Západočechů. V závěru první třetiny měli hosté opět štěstí, puk po Fořtově teči zastavila podruhé v zápase branková konstrukce.

Ve druhé části se hra po většinu času odehrávala ve středním pásmu bez výraznějších šancí. Diváci se ale dočkali gólu. Při hře čtyři na čtyři se prosadil pohotovou dorážkou střely Pulpána útočník Gríger.

Slovenský reprezentant byl ve třetí třetině blízko další branky, ale jeho střela se tentokrát odrazila jenom od horní tyčky. Mladá Boleslav pak mohla také udeřit ve čtyřech, ale Fořt puk za Lukešova záda v oslabení nepropasíroval. V závěru mohli Středočeši vyrovnat v přesilové hře, gólmana soupeře ale nedokázali překonat ani při power play. Mladá Boleslav si tak v pátém domácím zápase připsala první prohru.

Hlasy trenérů po zápase:

Petr Haken (Mladá Boleslav): "Bylo o první brance, kterou kdybychom v prvních deseti minutách dali, jako proti Kladnu, tak si myslím, že by se nám hrálo o hodně lépe. Obrovská obětavost a výkon brankáře hostů společně s naší střeleckou nemohoucností rozhodla o dnešním výsledku."

Václav Skuhravý (Karlovy Vary): "Pro nás to bylo velice těžké utkání, protože předešlý zápas jsme neodehráli vůbec dobře, spíše až trapně. A Boleslav na nás v prvních deseti minutách vlétla, motali nás ve třetině a chvílemi jsme ani nevěděli, kde jsme. Ale ustáli jsme to a ve druhé třetině se nám podařilo vstřelit gól a naší bojovností jsme to uhráli až do konce."

Hokejisté Pardubic porazili Vítkovice 2:1, rozhodl Zohorna Hokejisté Pardubic porazili v 8. kole extraligy Vítkovice 2:1 a upevnili si vedení v tabulce. Druhý Liberec aktuálně ztrácí na Dynamo čtyři body. Utkání rozhodl svým osmým gólem v sezoně útočník Tomáš Zohorna, dva body si připsali Peter Čerešňák a Robert Kousal. Východočeši bodovali ve všech utkáních. Domácí se dostali do vedení v 5. minutě, kdy se v přesilové hře prosadil obránce Čerešňák. Zanedlouho hráli početní výhodu i hosté, jenže prosadili se až krátce po vypršení přesilovky. Střelu Marosze z prostoru kruhu ještě vyrazil Will, ale na správném místě dorážel Dej. Závěr první části ozdobil fair play moment v podání pardubického útočníka Zohorny, který odvolal signalizované vyloučení hráče Vítkovic. Právě Zohorna vrátil Pardubicím vedení, když se ve 22. minutě sám dostal od mantinelu až před brankáře Stezku a skóroval. Hosté mohli opět rychle odpovědět, střelu Lakatoše v přesilovce ale skvěle chytil gólman Will. Oproti první třetině měli tentokrát více střel na branku hráči Vítkovic, ale Will neinkasoval. Ve vlastním oslabení mohl na druhé straně opět skórovat Zohorna, trefil ale jen tyč. V úvodu třetí třetiny nevyužily Vítkovice další přesilovku, po jejím konci opět zněla branková konstrukce za Stezkou tentokrát po střele Pauloviče. Pokračoval vyrovnaný zápas, k dalšímu gólu nevedl ani pardubický zámek v početní výhodě, o chvíli později nebezpečně zakončoval Radil. V útočném pásmu se s blížícím se koncem usadili Vítkovičtí. Poslední dvě minuty navíc hráli s šesti hráči bez brankáře, ale vyrovnat již nedokázali.

8. kolo hokejové extraligy:

HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Čerešňák (R. Kousal), 22. T. Zohorna (R. Kousal, Čerešňák) - 9. Dej (Marosz, Raskob). Rozhodčí: Mrkva, Stano - Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 7478.

BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka a nahrávky: 35. Gríger (Pulpán, Havlín). Rozhodčí: Horák, Hejduk - Ondráček, Klouček. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 2459.

Tabulka:

1. Pardubice 8 4 2 2 0 27:17 18 2. Liberec 8 1 4 3 0 24:18 14 3. Vítkovice 8 4 0 2 2 26:22 14 4. Olomouc 6 3 2 0 1 16:9 13 5. Mladá Boleslav 8 3 2 0 3 19:13 13 6. Sparta Praha 7 3 1 1 2 20:20 12 7. Brno 7 2 2 0 3 22:19 10 8. Kladno 7 2 1 2 2 15:18 10 9. České Budějovice 8 3 0 1 4 19:27 10 10. Hradec Králové 7 2 1 1 3 13:16 9 11. Třinec 7 2 0 2 3 16:20 8 12. Litvínov 7 2 0 2 3 15:20 8 13. Karlovy Vary 7 2 1 0 4 15:24 8 14. Plzeň 7 1 1 1 4 18:22 6

Další program:

Pátek 7. října - 8. kolo:

17:30 HC Motor České Budějovice - HC Sparta Praha (O2 TV Sport),

18:00 HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov, Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc, Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň.

Neděle 9. října - 9. kolo:

16:00 BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno,

16:30 HC Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové,

16:45 HC Olomouc - Rytíři Kladno (ČT sport),

17:00 HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov, HC Motor České Budějovice - HC Vítkovice Ridera,

18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary.