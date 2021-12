Hokejisté Karlových Varů vyhráli na ledě posledního Zlína 4:2

Zlín - Hokejisté Karlových Varů zvítězili v utkání 37. kola hokejové extraligy na ledě posledního Zlína 4:2. Berani potřetí za sebou nebodovali, Energie uspěla naplno podruhé v řadě. Dva góly hostů, kteří vyhráli hned první třetinu 3:1, vstřelil útočník Jiří Černoch. Západočeši slavili ve vzájemných soubojích výhru pojedenácté za sebou.

Touha domácích po ukončení série porážek s hráči Energie vzala za své hned v úvodním dějství. Již v první minutě obránce Suhrada selhal při rozehrávce a Flek otevřel skóre. Pro zlínského beka to bylo první a poslední střídání v utkání, odehrál 18 sekund. Následně jej trenéři posadili. Na rozdíl dvou tref mohl zvýšit Rohan, brankář Kašík však tentokrát uspěl. Na druhé straně se v čase 9:20 dočkali domácí vyrovnání, když z kruhu pálil přesně Němec.

Pak ale pokračovalo zlínské trápení. Hned za 11 sekund Žižka fauloval a o dalších 12 sekund později před brankou nikým nehlídaný Černoch poslal Vary znovu do vedení. Svou přesilovku Zlín nevyužil a následně se staly věci tak příhodné pro probíhající sezonu Beranů. Krátce po sobě vystřelili puk mimo hřiště Žižka s Karafiátem a Energie 94 sekund trvající hru pět na tři využila v samém závěru třetiny k navýšení náskoku - podruhé uspěl Černoch.

Atraktivní první část vystřídala poklidná druhá, která byla bez vyloučení i větších šancí. Dlouho se zdálo, že Berani se snaží tlačit dopředu marně, až se dočkali ve 39. minutě. Na kruh dostal puk Hejcman a snížil přesnou ranou o tyčku.

Na startu třetího dějství měl na holi tutovku Mikúš, Kašíkova lapačka však byla pohotová. Přestože Mikúš není ve Zlíně již od 3. listopadu, stále má nejvíc bodů ze zlínského týmu v probíhající sezoně. Až čtyři body za ním je obránce Gazda.

Jinak měli herní převahu Zlínští, jejich tlak byl ale spíše platonický. Nic na jejich porážce nakonec nezměnila ani dvě a půl minuty trvající power play, ve které navíc pečetil výhru Energie právě ex-zlínský Mikúš.

Hlasy trenérů po utkání:

Luboš Jenáček (Zlín): "První třetina rozhodla, společně s kvalitou v přesilových hrách. Karlovy Vary své přesilovky využily po našich hloupých vyhozeních puků do hlediště. Nemám slov. Tak důležitý zápas pro nás a takto začneme, první střídání... Celou sezonu necháváme Jirku Suhradu hrát, ale tohle si nemůže dovolit. My v první minutě namažeme a hned prohráváme, to je pro nás vražda. Pak ta vyhození, další góly a pak už se jen honí výsledek. Sice jsme se snažili bojovat a byli jsme na dostřel, ale to už je pak jen křeč. Nebylo nám přáno, něčím urážíme toho hokejového pána boha. Když se to vezme kolem a kolem, body jsme si nezasloužili. Doma máme jen čtyři výhry, to jsem nezažil."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Měli jsme před zápasem respekt k síle domácího týmu. Věděli jsme, že to bude těžký zápas, což se potvrdilo. Pomohla nám rychlá branka na začátku utkání, trochu nás uklidnila. Domácí ale byli celý zápas nebezpeční, kdybychom nevyužili naše přesilové hry, tak to utkání pro nás bylo extrémně těžké. Zlomový moment byl, že jsme zvládli naše oslabení a naopak si sami pomohli v přesilovce. Zápas jsme si potom udělali znovu těžký, podobě jako s Kladnem. Domácí byli do posledního střídání nebezpeční, tlačili se do brány, hráli jednoduše. Jsem rád, že jsme to zvládli a ze tří zápasů mezi svátky máme sedm bodů."

PSG Berani Zlín - HC Energie Karlovy Vary 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 10. O. Němec (Okál, Flynn), 39. Hejcman (Michasjonok) - 1. Flek, 10. Černoch (Kohout, Pulpán), 20. Černoch (Flek, Koblasa), 60. T. Mikúš (Vondráček, T. Rachůnek). Rozhodčí: Hejduk, Sýkora - Rampír, Bohuněk. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:2 Diváci: 1000 (omezený počet).

Zlín: Kašík - Gazda, Mamčics, O. Němec, Suhrada, Ferenc, Žižka, M. Novotný - Mallet, Honejsek, Kubiš - Michajonok, Hejcman, Zabusovs - Flynn, Karafiát, Okál - Vopelka, R. Veselý, Fryšara. Trenér: L. Jenáček.

Karlovy Vary: F. Novotný - Plutnar, M. Rohan, D. Mikyska, Pulpán, L. Doudera, Dlapa, Tureček - Kohout, Černoch, Koblasa - Flek, T. Mikúš, T. Rachůnek - O. Beránek, Hladonik, Vondráček - Jiskra, Osmík, Redlich. Trenér: Pešout.