Hokejisté Karlových Varů porazili Pardubice a doma uspěli potřetí v řadě

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili ve 24. kole extraligy Pardubice 4:1 a v domácím prostředí uspěli potřetí v řadě. Energie rozhodla o výhře nad Dynamem ve druhé třetině, ve které se třikrát střelecky prosadila. Útočník Jaroslav Kracík se na vítězství Západočechů podílel jubilejním stým gólem v extraligové kariéře.

Po úvodní "oťukávací" tříminutovce udeřily jako první Karlovy Vary. Reprezentant Flek si vyměnil v útočném pásmu puk s Dlapou a přesnou střelou z mezikruží otevřel účet zápasu. Hned několik zajímavých situací bylo k vidění v 7. minutě. Nejdříve ujel všem Kracík, ale bekhendovou kličkou na Kloučka nevyzrál, na druhé straně hosté kontrovali Romanem a hned z protiútoku ujela dvojice Kohout - Hladonik, ale střelu druhého jmenovaného Klouček v brance Pardubic také vychytal. Blízko vyrovnání byl Roman, ale jeho střela v 11. minutě jen zazvonila o horní tyč.

I ve druhé třetině se hrál útočný a atraktivní hokej. Hned v úvodních vteřinách ujel rovnou z trestné lavice Nakládal, ale na dnes výborného Habala nevyzrál. Navíc se zranil a musel být za pomoci masérů odveden na střídačku.

Díky nedůsledné obraně hostů se hráči Energie dostávali do samostatných úniků, ale Koblasa ani Flek své příležitosti nevyužili. Ve 25. minutě sice nejdříve branka Redlicha nebyla po prozkoumání videa z důvodu posunuté branky rozhodčími uznána, ale při následném vhazování se dostal k puku Plutnar a podruhé překonal Kloučka.

Dynamo snížilo průběžný stav ve 33. minutě, kdy po sérii vyloučení využil přesilovku nenápadnou střelou v pádu Kousal. Výborně hrající domácí obdržená branka neoslabila v útočné aktivitě. Ve 37. minutě se po skončení svého trestu dostal k puku Kracík a jeho nahození si jeden z pardubických hráčů nešťastně srazil do branky.

Kalich hořkosti si hostující gólman vypil o 28 vteřin později, když nezachytil Parkkonenovo nahození od mantinelu. Po první brance finského obránce v soutěži zápas pro Kloučka skončil, nahradil jej Frodl.

V závěrečné třetině se sice Pardubice snažily s výsledkem něco udělat, ale díky aktivní hře domácích a výbornému Habalovi se již skóre neměnilo.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Za nás je dnes velká spokojenost. Chtěli jsme být od začátku aktivní, to se nám podařilo a byli jsme odměněni brankou. Měli jsme tam ještě další příležitosti, které jsme neproměnili. Potom samozřejmě Pardubice ukazovaly svojí kvalitu, ale nás výborně podržel Vláďa Habal. Dal nám velkou šanci být v zápase a pořád držet distanc před Pardubicemi. Celý tým ale dnes odpracoval výborné utkání, odbojoval ho a takticky zvládnul většinu situací na ledě, za což jsme dnes byli konečně odměněni před výbornými domácími fanoušky."

Richard Král (Pardubice): "Hráli jsme zápas asi po dvanácti dnech, z čehož jsme měli trošičku obavy, protože vždy je těžké po takové pauze se do toho dostat. Nabádali jsme hráče, aby opravdu na to byli připraveni a abychom měli dobrý pohyb. Prvních deset minut nás však domácí přebruslili, byli jednoznačně aktivnější a moc jsme nestíhali. Od půlky první třetiny se to trochu dohnalo a hra se z naší strany malinko srovnala. Ve druhé třetině to bylo nahoru dolů na obě strany, v naší každé přesilovce prakticky vždy soupeř jezdil sám na bránu. Za stavu 2:1 jsme měli nějaké šance, měli jsme dvě gólovky, kdy jsme se mohli dotáhnout. Bohužel potom jsme dostali dva takové laciné góly na 4:1 a víceméně bylo po zápase. Třetí třetinu si již domácí pohlídali a do ničeho výrazného nás již nepustili. Z naší strany to bylo velice nepovedené utkání."

HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Flek (Dlapa), 25. Plutnar (T. Rachůnek, Kulich), 37. Kracík, 37. Parkkonen (T. Mikúš) - 33. R. Kousal (Camara, Říčka). Rozhodčí: Hejduk, Ondráček - Komárek, Rampír. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 2169.

Karlovy Vary: Habal - Plutnar, M. Rohan, Dlapa, Parkkonen, Pulpán, T. Havlín, L. Doudera - Flek, Kulich, T. Rachůnek - O. Beránek, Kracík, T. Mikúš . Kohout, Hladonik, Koblasa - Vondráček, Osmík, Redlich. Trenér: Pešout.

Pardubice: Klouček (37. Frodl) - Nakládal, J. Mikuš, Košťálek, Robertson, Hrádek, J. Kolář, Vála - Rohlík, Cienciala, Říčka - Camara, R. Kousal, Hecl - Blümel, Poulíček, Paulovič - Urban, O. Roman, Anděl. Trenér: R. Král.