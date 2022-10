Hokejisté Karlových Varů poprvé doma vyhráli, zdolali České Budějovice 4:3

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů zdolali v 11. kole extraligy České Budějovice 4:3 a na čtvrtý pokus v sezoně poprvé doma bodovali. Motor si připsal osmou porážku za sebou.

Energie nastoupila v brance s Habalem. Úvodní třetina se nesla ve znamení nepřesností z obou stran, z které za zaznamenání stojí pouze dvě gólové situace. V 16. minutě při vyloučení českobudějovického Bindulise ujel v oslabení Gulaš, který byl Plutnarem zastaven jen za cenu faulu. Z následně nařízeného trestného střílení otevřel skóre Koláček.

Na druhé straně v 19. minutě využil třetí početní výhodu Koblasa, který po střele Pulpána vrátil Hrachovinou vyraženou střelu do odkryté části branky.

Druhé dějství přineslo mnohem dramatičtější podívanou. Ve 22. minutě Koblasa z mezikruží bekhendovou střelou zaměstnal Hrachovinu, ten vyrazil puk je před sebe, kde stál připravený Černoch a otočil vývoj zápasu.

Také České Budějovice dostaly o čtyři minuty později příležitost hrát první přesilovou hru a využil ji Pech po souhře Gulašem. Krátce po sobě se poté k šanci dostali Vráblík, jehož střela orazítkovala jen horní tyč, a Pech. Jeho střela skončila v lapačce pozorně chytajícího Habala.

Ve 33. minutě po faulu Tomana a protestech hostující střídačky, dostali domácí příležitost hrát celé dvě minuty v pěti proti třem.

Nejenže touto výhodou zcela pohrdli, ale hned po jejím skončení dvojice vyloučených dostal do trháku, který opět jen za cenu faulu hasil Plutnar faulem na Tomana. Následně již druhé trestné střílení v utkání Koláček nevyužil. Karlovy Vary v závěru druhé třetiny ještě zahrozily tutovkou Grígera a zaujalo rovněž postrkování Bindulise a Pulpána, za které Bindulis obdržel dvě minuty.

Ve 42. minutě nabídnutou přesilovku po ideální přihrávce Grígera do předbrankového prostoru využil připravený Hladonik a vrátil Energii vedení. Domácí povzbuzeni třetí brankou zvýšili svou aktivitu, z čehož pramenil čtvrtá trefa. Po ideální nahrávce Redlicha skóroval mladík Jiskra.

České Budějovice se nehodlaly s nepříznivým vývojem smířit, ale střely Doležala a Šenkeříka dokázal Habal ještě zlikvidovat. Při power play kapituloval karlovarský brankář potřetí po střele Hanzla. To však ze strany Jihočechů bylo vše.

Hlasy trenérů po utkání 11. kola hokejové extraligy HC Energie Karlovy Vary - HC Motor České Budějovice (4:3):

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): "Jsme rádi, že jsme zápas vládli. Věděli jsme, že to bude těžké utkání, jelikož Motor měl nějakou sérii porážek a my jsme to poprvé chtěli také zvládnout i doma. Konečně se to povedlo a jsme za to strašně rádi."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Není to jednoduché, prohráli jsme. Musíme být disciplinovaní. Každá maličkost nás sráží. Jak nám trošku utíká sebevědomí, tak nás to stojí zápasy."

11. kolo hokejové extraligy:

HC Energie Karlovy Vary - HC Motor České Budějovice 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 19. Koblasa (Pulpán, Havlín), 22. Černoch (O. Beránek, Koblasa), 42. Hladonik (Gríger, T. Rachůnek), 46. Jiskra (Redlich, Havlín) - 16. Koláček z trestného střílení, 26. Pech, 59. M: Hanzl (Gulaš). Rozhodčí: Sýkora, Šindel - Ondráček, J. Svoboda. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:1. Diváci: 2479.

Sestavy:

Karlovy Vary: Habal - Plutnar, Bartejs, Dlapa, Bernad, Pulpán, Havlín, M. Rohan - Hladonik, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Vondráček, Jiskra, Redlich - Kružík, J. Baláž, Kohout. Trenér: Bruk.

České Budějovice: Hrachovina - Vráblík, Štencel, Hovorka, Bindulis, L. Doudera, Šenkeřík - V. Tomeček, M. Hanzl, Dzierkals - Gulaš, Pech, Valský - Z. Doležal, Vopelka, Koláček - Karabáček, M. Toman, Strnad. Trenér: Modrý.