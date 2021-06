Hokejisté Kanady porazili v zámořském derby USA 4:2 a jsou ve finále MS

Riga - Hokejisté Kanady porazili v úvodním semifinále mistrovství světa v Rize tým Spojených států amerických 4:2. Finále si zahrají po dvou letech, v Bratislavě na minulém odehraném šampionátu získali stříbro. V boji o titul narazí svěřenci kouče Gerarda Gallanta na vítěze souboje Finsko - Německo, který začne v 17:15 SELČ. Američany čeká boj o bronz.

Kanaďanům se v zámořském derby podařilo zúčtovat za jasnou porážku 1:5 ze základní skupiny. Šlo o jeden ze tří zápasů v úvodu turnaje, po nichž neměli ani bod. Museli pak zachraňovat samotný postup do čtvrtfinále play off a nyní jsou prvním týmem, který má jistotu medaile.

Kanada brzy vedla, Američané sice do konce první třetiny vyrovnali, ale na startu třetí části už měli zase dvoubrankové manko. Dvěma góly pomohl kanadskému výběru k postupu Andrew Mangiapane. Na turnaji dal už sedm branek a dotáhl se v tabulce střelců na vedoucího Brita Liama Kirka. Po dvou asistencích si dnes připsali další útočníci Connor Brown a Nick Paul.

Kanaďané zaskočili svého rivala již po 122 sekundách hry, když se po Walkerově pokusu z kruhu dostal ke snadné dorážce Pirri a Petersen už neměl šanci zakročit. Vyrovnat mohl Thompson, jenže ztroskotal na brankáři Kuemperovi. Na druhé straně neuspěl ani kanonýr Mangiapane. Po Labancově pokusu pomohla Kuemperovi tyčka. Američané se přesto dočkali v 18. minutě po pohotově teči Blackwella.

Hned na začátku druhé části se tým USA dostal do přečíslení dvou na jednoho, Robinson však na jeho konci netrefil ze vzduchu puk před prázdnou brankou. Ve 25. minutě vrátil Kanadě vedení Mangiapane, když nejprve nahrál před brankoviště a následně doklepl volný puk těsně před brankovou čárou.

V polovině utkání hrála Kanada přesilovku po jediném vyloučení za celých 60 minut. Během ní se sice prosadil bruslí Henrique, gól však nebyl uznán. Nikoliv kvůli zásahu nohou, ale důvodem byl ofsajd, který odhalila trenérská výzva americké střídačky. Ve 36. minutě mohl vyrovnat Moore, sám před Kuemperem ale bekhendovým zakončením neuspěl.

Američané vlétli do třetí třetiny hodně aktivně a Kuemper kryl v krátkém sledu několik střel, jenže už po 46 sekundách od návratu ze šaten náhle udeřilo na druhé straně. Rozjetý Mangiapane obdržel polovysokým obloučkem skvělou nahrávku od Connora Browna, dostal se do zakončení proti Petersenovi a poradil si dokonale, když po naznačení bekhendového blafáku zakončil snadno do odkryté branky forhendem. Nahrávku si připsal i brankář Kuemper.

Jen o chvilku později se ve stejné příležitosti ocitl Anderson-Dolan, tentokrát byl však úspěšnější Petersen. Kanaďany to záhy mohlo mrzet o to více, když Chmelevski završil dorážkou akci Rooneyho a snížil. Labanc s Drurym se snažili o vyrovnání, pozorný Kuemper byl však proti. V 54. minutě těsně minul Paul. V závěru sáhli Američané k dlouhé hře bez gólmana. Thompson se svou tečí neuspěl a razítko na postup Kanaďanů dal v čase 59:36 Danforth.

USA - Kanada 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 18. Blackwell (Wolanin, Labanc), 44. Chmelevski (Rooney, Mackey) - 3. Pirri (Walker, N. Paul), 25. Mangiapane (Connor Brown), 41. Mangiapane (Connor Brown, Kuemper), 60. Danforth (N. Paul). Rozhodčí: Bruggeman (USA), Gouin - McCrank (oba Kan.), Oliver (USA). Vyloučení: 1:0. Bez využití.

USA: Petersen - Wolanin, Hellickson, Z. Jones, Tennyson, Mackey, Ch. Wideman, Clendening - Robertson, T. Moore, Garland - Donato, Drury, T. Thompson - Robinson, Blackwell, Labanc - Chmelevski, B. Boyle, Rooney. Trenér: Jack Capuano.

Kanada: Kuemper - Walker, Ferraro, Stecher, Power, Bernard-Docker, Beaudin, Schneider - Connor Brown, Henrique, Mangiapane - Bunting, Vilardi, Comtois - N. Paul, Danforth, Pirri - Foudy, Anderson-Dolan, Hagel. Trenér: Gerard Gallant.