Hokejisté Kanady deklasovali na úvod MS domácí Lotyše 6:0

Riga - Hokejisté Kanady zvítězili v úvodním utkání na mistrovství světa ve skupině B v Rize nad domácím Lotyšskem přesvědčivě 6:0. Obhájci stříbra Kanaďané vedli v páté minutě už 2:0. Tři body za gól a dvě nahrávky zaznamenal obránce MacKenzie Weegar. Nulu vychytal Samuel Montembeault, potřeboval na ni 23 úspěšných zákroků.

Natěšené publikum zmrazil už po 52 sekundách od úvodního buly Crouse, když ranou z kruhu prostřelil Punnenovse mezi betony. V končící páté minutě zvýšil Laughton, když přesměroval povedenou tečí Weegarovo nahození od modré čáry. Punnenovs v tu chvíli pro dnešek dochytal, nahradil ho Šilovs. Toho brzy prověřil Glas, ale bez úspěchu. Na druhé straně zahrozil Indrašis. Na brankovou konstrukci zazvonili Toffili a na druhé straně Abols. Velkou šanci promarnil McBain.

"Rozhodně jsme byli rádi za to, jak se nám podařilo vstoupit do utkání. Odvedli jsme dobrou práci v proměňování šancí, na druhé straně dělal náš brankář všechno možné, aby neinkasoval. Je před námi dlouhá cesta, tohle byl jen první krok. A musíme pracovat na tom, abychom zlepšili, co bylo dnes v naší hře špatně, aby příště byl výkon zase lepší," uvedl pro oficiální web turnaje kanadský útočník Lawson Crouse.

V úvodu druhého dějství mohl snížit Daugavinš, jenže neuspěl. O chvilku později se vytáhl domácí gólman Šilovs, když zneškodnil příležitost Middletona. Ve 27. minutě pykal za faul Džerinš a do hry šel předčasně - na konci povedené souhry zámořského výběru byl Weegar. Ve 36. minutě zkusil štěstí z rohu kluziště Blais a Šilovs si jeho pokus srazil za svá záda.

Ve 44. minutě Džerinš po nahrávce od Rihardse Bukartse zazvonil na horní tyčku. Z kanadské strany zahrozil talentovaný Fantilli, očekávaná dvojka letošního draftu NHL za Connorem Bedardem. Další šance Lotyšů spálili Batna a Jaks. V končící 54. minutě přidal pátý zásah Kanaďanů Veleno. Chvíli nato sice Šilovs parádně vychytal Carconeho, ale McBain dovršil skóre a debakl Lotyšů šestým gólem.

"Myslím, že to byl z naší strany dobrý zápas," pochvaloval si útočník vítězů Joe Veleno. "V obraně je ale pár věcí, které potřebujeme doladit, myslím, že jsme dopřáli soupeři až příliš mnoho prvotřídních šancí ke skórování. Celkově vzato jsme však odvedli dobrou práci, dobře nám fungovala hra v přesilovce i v oslabení. Pár věcí k vylepšení ale ještě určitě je," dodal Veleno.

Mistrovství světa v hokeji - skupina B (Riga): Lotyšsko - Kanada 0:6 (0:2, 0:2, 0:2) Branky a nahrávky: 1. Crouse (Glass, Krebs), 5. Laughton (Weegar, Middleton), 29. Weegar (Quinn, Toffoli), 36. Blais (Krebs, Hunt), 54. Veleno (Weegar), 56. McBain (Carcone, Fantilli). Rozhodčí: Hribik (ČR), Heikkinen (Fin.) - Hofer (Něm.), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 9260. Lotyšsko: Punnenovs (5. Šilovs) - Balinskis, Zile, Mamčics, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis - Daugavinš, Abols, Andersons - Roberts Bukarts, Indrašis, Batna - Balcers, Ločmelis, Keninš - Rihards Bukarts, Džerinš, Dzierkals - od 41. navíc Smirnovs.Trenér: Vitolinš. Kanada: Montembeault - Weegar, Middleton, Barron, Bear, Joseph, Myers, Hunt - Blais, Veleno, Lucic - Carcone, McBain, Fantilli - Quinn, Laughton, Toffoli - Crouse, Glass, Krebs - Neighbours. Trenér: Tourigny.