Hokejisté K. Varů zdolali Pardubice 5:4, Dynamo potřetí v řadě nebodovalo

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili v utkání 54. extraligového kola Pardubice 5:4. Souboj dvou týmů, které v předchozích dvou duelech shodně nedosáhly na body, rozhodl gól Tomáše Mikúše, jenž v 55. minutě zvyšoval na 5:3. K výhře pomohl domácím třemi body za gól a dvě nahrávky útočník Jiří Černoch, v dresu poražených se dvakrát prosadil kanonýr Robert Říčka.

Ve slušně zaplněné KV Areně sice jako první vyslal nebezpečnou střelu domácí Kulich, ale ve čtvrté minutě Musil za brankou domácích tak dlouho doloval puk, až ho k překvapení gólmana Lukeše propasíroval mezi jeho betony poprvé do karlovarské branky.

Vedení hostům nevydrželo dlouho, neboť už v páté minutě po ideální nahrávce Černocha v předbrankovém prostoru zcela osamocený Koblasa vyrovnal. Vedení na svou stranu mohl Pardubicím vrátit hned v sedmé minutě ujíždějící Roman, ale jeho střela skončila jen na rameni domácího gólmana.

I ve druhém dějství nadále pokračoval útočný atraktivní hokej z obou stran. V úvodu této části hry byli aktivnější hráči z lázeňského města a dostávali se snadněji do brankových příležitostí, jednu z nich využil ve 24. minutě po přihrávce Mikysky se štěstím agilní Beránek, když se jeho nepovedená střela odrazila od zad jednoho z obránců Východočechů za brankovou čáru.

Povzbuzení domácí si i v následujících minutách vytvářeli další příležitosti a jen díky výbornému Frodlovi se neujaly šance Koblasy a mladíka Jiskry. Navýšit skóre na dvoubrankový rozdíl se podařilo až v polovině zápasu Kohoutovi, který vrátil do branky Vondráčkovu střelu do tyče a využil tak přesilovou hru. Po třetí brance přidali Východočeši na obrátkách a již po 38 vteřinách nabruslil do předbrankového prostoru Říčka a nadvakrát zakončil.

Ve 37. minutě nestihla včas vystřídat čtvrtá karlovarská formace a olympionik Blümel vrátil průběžný výsledek opět do rovnovážného stavu, branku musel ještě potvrdit videorozhodčí. Když Západočeši nevyužili na konci třetiny 87 sekund trvající přesilovku pět na tři, šlo se do šaten opět za nerozhodného skóre.

V závěrečném dějství nakonec misky vah převážili na svou stranu hráči domácí Energie. Po závaru v útočném pásmu se dostal k puku Černoch a bekhendovou střelou nad Frodlovu lapačku vrátil vedení domácím. Když Pardubičtí nezužitkovali po polovině třetiny svůj tlak v útočném pásmu, dostala se ke slovu první formace Západočechů a Mikúš navýšil vedení gólem na 5:3.

Hosté se díky střelecky efektivnímu Říčkovi dostali v 58. minutě opět na dostřel jediné branky, ale k vyrovnání jim už nepomohla ani dvě minuty trvající power play.

HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. Koblasa (Černoch, M. Rohan), 24. O. Beránek (Mikyska), 30. Kohout (Vondráček), 46. Černoch (Kohout), 55. T. Mikúš - 4. A. Musil, 31. Říčka (R. Kousal, Cienciala), 37. Blümel, 58. Říčka (R. Kousal, Cienciala). Rozhodčí: Kubičík, Šindel - Gerát, Rampír. Vyloučení: 1:6. Využití: 1:0. Diváci: 2511 (omezený počet).

Karlovy Vary: Š. Lukeš - M. Rohan, Plutnar, Parkkonen, Dlapa, Pulpán, Mikyska, Weinhold - Kulich, T. Mikúš, T. Rachůnek - Vondráček, Hladonik, O. Beránek - Kohout, Černoch, Koblasa - Osmík, Jiskra, Průžek. Trenér: Pešout.

Pardubice: Frodl - Hrádek, J. Mikuš, Košťálek, Vála, Petgrave, J. Zdráhal, Sergyjenko - Blümel, A. Musil, Hecl - Cienciala, R. Kousal, Říčka - Anděl, Poulíček, Paulovič - Švyrjov, O. Roman, T. Urban. Trenéři: R. Král.