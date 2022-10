Hokejisté Hradce Králové ukončili plzeňskou čtyřzápasovou bodovou sérii

Plzeň - Hokejisté Hradce Králové zvítězili v 9. kole extraligy na ledě Plzně 5:2 a odčinili předchozí dvě porážky. Domácí sice po první třetině drželi hubené vedení, ale hosté dvěma góly v prostřední části skóre otočili a navíc ubránili oslabení ve třech. Hradecké dva slepené góly z úvodu třetí dvacetiminutovky Plzeň definitivně zlomily a ukončily její čtyřzápasovou bodovou sérii. Indiáni tak doma prohráli čtvrtý z pěti duelů v nové sezoně.

Hosté po brzkém faulu Zámorského zahájili utkání početní výhodu a přes její neproměnění pokračovali ve střelecké převaze. Domácí gólman Svoboda ale odolal a postupně převzali iniciativu jeho spoluhráči. Schleiss v 7. minutě nestihl před odkrytou brankou dorazit pokus Kodýtka a Rekonenův únik zakončený bekhendovým blafákem skvěle zlikvidoval strážce branky Mountfieldu Růžička.

Až ve 12. minutě dostal Indiány do vedení dorážkou střely Rekonena Kodýtek. Pasivní hosté ještě v závěru úvodní třetiny přečkali díky Růžičkovi průnik Langa z pravé strany.

Začátek prostřední části patřil hostům a ve 25. minutě po nabídce Kevina Klímy zpoza branky zblízka vyrovnal nekrytý Okuliar. Hradečtí předčili soupeře v pohybu a další zaváhání plzeňské defenzivy ve 31. minutě potrestal po nabídce Pajera od zadního hrazení před brankovištěm volný Pajer, jenž premiérovou trefou v nejvyšší soutěži dokonal obrat na 2:1.

Domácí se ve snaze rychle odpovědět zvedli, ale Adamcovo zakončení do odkryté branky v signalizované výhodě zablokoval Rymsha. Jeho následné vyloučení zdvojnásobil nedovolený zákrok Janka a Indiáni získali přesilovku pět na tři. Jenže během 67 vteřin pozorný Růžička zlikvidoval tvrdé střely Rekonena i Zámorského.

Naopak již ve druhé minutě závěrečné třetiny ozdobil svůj průnik do útočného pásma úspěšným objetím branky Lalancette a o pouhých 67 vteřin později navíc po dlouhém pasu Štohanzla rozjetý Pavlík zvýšil přesnou střelou mezi Svobodovy betony na 4:1. Zbytek hrací doby se dohrával spíše z povinnosti. V 55. minutě sice přesnou trefou z pravého kruhu snížil na dvougólový rozdíl Malát, jenže při dlouhé hře domácích bez brankáře upravil na konečných 5:2 Lev.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Kořínek (Plzeň): “První třetina byla z naší strany celkem slušná. Měli jsme pohyb a dostali jsme se do vedení. Ve druhé třetině jsme měli pro mě nevysvětlitelný pětiminutový absolutní herní výpadek, který soupeř potrestal dvěma góly. V závěru třetiny jsme neproměnili přesilovku pět na tři a tam se zápas lámal. Po nevyužití takové výhody se těžko vyhrává zápas. Ve třetí třetině jsme hned inkasovali rychlé dva góly a pak už to bylo hrozně těžké. Kluci se snažili a bojovali, ale už jsme tahali za kratší konec.“

Petr Svoboda (Hradec Králové): “K první třetině nemám moc co říci. Měli jsme optický tlak, ale do šancí jsme se vůbec nedostali. O přestávce jsme si něco řekli. Připomněli jsme si, že umíme otočit zápas, jako se nám to třeba povedlo v Berlíně. Bylo strašně důležité, že jsme ubránili oslabení ve třech. Také jsme vstřelili dva góly a zápas se překlopil na naší stranu. Na začátku třetí třetiny jsme dvakrát prakticky z ničeho dali další dva góly. Naší hráči ale potom úplně přestali hrát a soupeř se tlačil do šancí. Kluci ale zblokovali plno střel a pomohli tím gólmanovi. Díky tomu jsme tu urvali tři body, za což jsme moc rádi.“

HC Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

Branky a nahrávky: 12. Kodýtek (Rekonen, Budík), 55. Malát (Blomstrand) - 25. Okuliar (Kevin Klíma, Jergl), 31. Pajer (Štohanzl), 42. Lalancette (J. Veselý, Zachar), 43. R. Pavlík (Štohanzl, Pajer), 60. Lev (Lalancette). Rozhodčí: Jeřábek, Sýkora - Klouček, Komárek. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 3697.

Plzeň: Miroslav Svoboda - Zámorský, Budík, Kaňák, Houdek, Vitaloš, Kvasnička, Kremláček - Rekonen, Kodýtek, Schleiss - Blomstrand, Suchý, Hrabík - Adamec, Mertl, M. Lang - Malát, Bitten. Trenér: Kořínek.

Hradec Králové: J. Růžička - Piegl, Kalina, McCormack, Nedomlel, Čáp, Jank, Rymsha - J. Veselý, Lalancette, Zachar - Lev, Cingeľ, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Okuliar - Pajer, Štohanzl, R. Pavlík. Trenér: T. Martinec.