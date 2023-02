Hokejisté Hradce Králové udolali Brno 1:0, rozhodl Lalancette

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili v souboji dvou "rozjetých" týmů brněnskou Kometu a vyhráli popáté za sebou. Utkání 45. kola extraligy rozhodl gól Christophe Lalancetta ve 12. minutě, brankář Henri Kiviaho si připsal páté čisté konto v sezoně. Kouč Tomáš Martinec tak i na druhý pokus přemohl bratra Patrika.

V prvním "bratrském" duelu slavil Tomášův Mountfield vítězství v prodloužení, aniž by předtím vedl. Tentokrát vstoupil do utkání lépe. Ve dvanácté minutě napálil Rosandič chytře puk do brankoviště a kanadský útočník Lalancette ho dorazil pod betonem Furcha do sítě.

Kometa ale svůj výkon postupně zlepšovala a ve druhé třetině byla několikrát blízko vyrovnání. Hosté měli největší šance paradoxně v oslabení, kdy vystihli hradecké chyby. Hrdinou domácích byl brankář Kiviaho. Nejprve vychytal přečíslení Kollára s Ďalogou, proti prvnímu jmenovanému ho pak zachránilo břevno. Těsně před druhou sirénou svou holí senzačně vytěsnil Vincourovu ránu.

Po návratu do hry měl štěstí pro změnu Furch, za nímž zvonila tyč po Chalupově průniku. Pojistku nepřidal ani Perret v přečíslení s Klímou, a tak Kometa držela naději až do samého závěru. V něm fauloval Ďaloga a hosté nepříliš výhodnou hru bez brankáře pět na pět nevyužili. Kometa tak nenavázala na předešlé čtyři extraligové výhry.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Byl to vyrovnaný zápas a jsme šťastní za výhru. První a třetí třetinu jsme byli lepší my, ve druhé Kometa. Tam nás podržel brankář, který nám dal šanci zápas vyhrát. Musím pochválit tým za disciplínu, vyvarovali jsme se zbytečných faulů, což byl klíč k vítězství."

Patrik Martinec (Brno): "První třetinu byl lepší Hradec, zaslouženě ji vyhrál o jednu branku. O přestávce jsme si něco řekli a zlepšili se. Ve druhé třetině jsme měli tři čisté gólové šance, které jsme neproměnili - jak naším neuměním, tak skvělými zákroky Kiviaha. Potom už jsme se nedokázali prosadit přes dobrou obranu Hradce. Musím se zeptat bráchy, jak naučil tým tak fantasticky a čistě bránit, protože tím eliminoval naši největší zbraň, přesilovky."

Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 12. Lalancette (Rosandič, Werek). Rozhodčí: Hejduk, Obadal - Lhotský, Hynek. Vyloučení: 1:4. Bez využití. Diváci: 4478.

Hradec Králové: Kiviaho - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, Marcel - Lev, Cingeľ, Eberle - Werek, Lalancette, R. Pavlík - Jergl, Kevin Klíma, Perret - K. Lang, Štohanzl, Chalupa. Trenér: T. Martinec.

Brno: Furch - Kundrátek, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Ščotka, Hrbas - Horký, Holík, Ondráček - Pospíšil, Kollár, Flek - Koblížek, Strömberg, Vincour - Šalé, A. Zbořil, Zaťovič. Trenér: P. Martinec.