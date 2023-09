Hokejisté Hradce Králové s dopingovým nálezem čekají v nejistotě na výši trestu

Praha - Nejistota trojice hokejistů Hradce Králové Kevina Klímy, Graemea McCormacka a Martina Štohanzla ohledně trestu za dopingový nález během semifinálové série extraligového play off proti Vítkovicím dál přetrvává a podle všeho jen tak neskončí. Jak dnes řekl novinářům ředitel Antidopingového výboru České republiky Martin Čížek, vše má nyní v rukách Národní rozhodčí soud pro sport. Prozradil rovněž, že Antidopingový výbor navrhl pro provinilce nejvyšší možný trest, což by znamenalo zákaz činnosti na čtyři roky.

Hráči odevzdali vzorek pozitivní na blíže nespecifikovanou zakázanou látku. Vedení Mountfieldu o tom informovalo koncem května na svých oficiálních internetových stránkách a oznámilo, že do vyřešení případu všem třem hokejistům pozastavilo smlouvy a vyřadilo je z kádru.

"Myslím, že do konce roku by mohlo být první stání. Národní rozhodčí soud pro sport od nás obdržel tu žalobu poměrně čerstvě. Jak bude rozhodnuto a kdy bude kauza pravomocně ukončena, to neumím říct, i třeba s ohledem na možné odvolání. Přál bych si, aby bylo definitivně rozhodnuto ve stejném roce, kdy se to stalo, ale garantovat to neumím," přiblížil Čížek aktuální stav.

"Antidopingový výbor funguje v takových kauzách - a nejen v případě té královéhradecké - jako žalobce, když si to představíte jako u trestního soudu, kde máte žalobce, někoho, kdo se obhajuje, a někoho, kdo ten spor rozhoduje. My jsme všechny tři sportovce obvinili z porušení pravidel, postavili je před ten soud a nyní Národní rozhodčí soud pro sport rozhodne, jaký trest padne a zda tam bude ta vina," doplnil Čížek.

Nejvyšším možným trestem je čtyřletý zákaz činnosti. "S ohledem na to, o jakou šlo úroveň, i to, že šlo o semifinále extraligy, tak jsme jako pomyslný žalobce navrhli ten nejvyšší a nejpřísnější trest, ale o výši bude rozhodovat právě Národní rozhodčí soud pro sport. A já proto nechci vůbec spekulovat, jaký ten trest nakonec bude," zdůraznil Čížek.

Nechtěl předjímat ani v úvahách o tom, zda dopingový nález mohli mít i další hráči Mountfieldu, kdyby jich prošlo testem více než uvedená trojice, a jestli nešlo o pochybení na straně východočeského klubu jako takového.

"Hráči by měli říct, jak se se jim do těla látka dostala, tak je ten právní proces nastavený. My říkáme 'zavinil jsi' a je nám v podstatě jedno, jak se látka do těla dostala. Na sportovci je, aby prokázal, jak se to do těla dostala a zda za to může, nebo ne. A pokud za to může, jaká je intenzita toho zavinění. Tam má pak sportovec možnost říci i třeba to, že si látku případně vzal na základě pokynu od klubu. V průběhu toho procesu by tohle mělo vylézt na povrch. Pokud tomu tedy tak bylo," prohlásil Čížek.

Na verdikt Národního rozhodčího soudu pro sport čeká i vedení soutěže. "Momentálně řeší ty tři jednotlivce, a jestliže jim bude prokázáno a budou shledáni vinnými z porušení antidopingových pravidel, teprve potom může zasednout disciplinární komise extraligy. Podle směrnice pro postih kontroly dopingu pak má řídící orgán udělit odpovídající sankci," uvedl ředitel extraligy Martin Loukota.

Jaké tresty hrozí klubu, odmítl specifikovat. "Protože to bude mít opravdu na starosti disciplinární komise. Druhů a možností trestu je více, které se mohou vztahovat na klub. Myslím si ale, že trest se bude odvíjet od toho, jak budou hráči potrestáni Národním rozhodčím soudem pro sport," řekl Loukota.

"Je to celé nepříjemná událost. Hráči se samozřejmě brání skrze svého právního zástupce a obhajují se. My musíme počkat na to rozhodnutí Národního rozhodčího soudu pro sport ohledně tří jednotlivých hráčů," doplnil Loukota.