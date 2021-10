Hokejisté Hradce Králové otočili zápas v Litvínově a vyhráli 4:3

Litvínov - Hokejisté Hradce Králové otočili ve 13. kole extraligy zápas na ledě Litvínova, vyhráli 4:3 a uspěli v devátém vzájemném zápase se Severočechy za sebou. Dvěma góly se na výhře Mountfieldu podíleli Radek Smoleňák a Jordan Perret. Domácí vedli ve 28. minutě 3:1, třetí výhru v řadě ale nakonec nepřidali.

O ideální vstup hostů do zápasu se postaral již po 25 sekundách kapitán Smoleňák, který využil prostoru před litvínovskou brankou a našel si ideální místo pro zakončení.

Domácí se po chvilce z inkasované branky oklepali a v 6. minutě mohl vyrovnat Stehlík, v samostatném nájezdu však brankáře Lukeše nepřekonal. Vyrovnat se Vervě povedlo až v polovině první třetiny, kdy v přesilové hře tečoval Irvingovu střelu od modré čáry Straka.

Po několika slibných šancích na obou stranách se skóre potřetí změnilo ve 25. minutě, kdy Východočeši nechali zcela volného Zdráhala, který si po střele k tyči připsal pátý gól v sezoně.

Hosté, v jejichž sestavě si extraligový debut připsal šestnáctiletý útočník Šimek, následně přidali, šance Lalancetteho ani Klímy ale gólem neskončily. V početní výhodě tak Litvínov mohl své vedení navýšit. Domácí se sice minutu nemohli vůbec dostat do útočného pásma, pak se ale ke střele dostal Estephan a zamířil přesně.

Ve 32. minutě však Hradec Králové se štěstím snížil, když Perretův zřejmě zblokovaný střelecký pokus přeletěl Godlu v litvínovské brance. Mountfield, který v minulé sezoně vyřadil Litvínov v předkole play off, se tlačil za vyrovnáním a domácí držel zejména pozorný Godla.

Severočeši ale byli za pasivitu potrestáni. Ve 47. minutě vyrovnal se štěstím Smoleňák a o 82 sekund později dokonal obrat pohotově tečující Perret. Hosté poté sice nevyužili dvě přesilové hry, mrzet je to ale nemuselo. Litvínov nedokázal vyrovnat ani v dlouhé power play a ani v pátém domácím zápase v sezoně tak nedokázali naplno bodovat.

Hlasy trenérů po utkání :

Vladimír Országh (Litvínov): "Hned v prvním střídání jsme dostali gól a nějaký čas nám trvalo, než jsme se s tím vyrovnali. Pomalu jsme hru vyrovnali, ve druhé třetině odskočili na 3:1, ale soupeř nám dnes dal tři góly z tečí a z dorážek, kde byl daleko důraznější než my. My jsme v některých fázích strašně nedůrazní, měkcí před naší bránou. Máme tam moc tečovaných puků a dorážek, dnes nás to stálo další zápas. Je to druhý domácí zápas, ve kterém jsme ztratili dvoubrankové vedení a nemáme body. Musíme se z toho oklepat a začít vyhrávat i doma."

Ladislav Čihák (Hradec Králové): "Litvínov jde bodově nahoru, nebylo to nic jednoduchého. Měli jsme dobrý vstup do utkání. Prvních deset minut bylo z naší strany relativně slušných, poté jsme trošku uvadli na tempu. Uvadli jsme v důrazu. Druhá třetina byla jasně pro Litvínov, vypadli jsme z tempa, z rytmu. Před třetí třetinou jsme si něco řekli v kabině a věděli jsme, že musíme zlepšit forčeking a hlavně důraz v obranném pásmu. Ukončovat souboje, získávat puky, aby soupeř neměl optickou převahu. Podařilo se nám to. Dali jsme ošklivé góly, které rozhodují. Jsem rád, že jsme zápas zvládli, že jsme ho otočili a z nelehkého zápasu bereme tři body."

HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 11. P. Straka (Irving, A. Kudrna), 25. P. Zdráhal (L. Stehlík, Gerhát), 28. Estephan (Stříteský, Irving) - 1. Smoleňák (Oksanen), 32. Perret (Gaspar, Jergl), 47. Smoleňák (Cingel), 49. Perret (Jergl). Rozhodčí: Hodek, Sýkora - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 3:3, navíc Irving - Perret oba 5 min. Využití: 2:0. Diváci: 2663.

Litvínov: Godla - Irving, Hrbas, Stříteský, Balinskis, Demel, D. Kolář, D. Zeman - Jarůšek, Gerhát, P. Straka - P. Zdráhal, Estephan, A. Kudrna - F. Lukeš, V. Hübl, Pospíšil - Havelka, Latta, L. Stehlík. Trenér: Országh.

Hradec Králové: Š. Lukeš - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Gaspar, McCormack, Kalina, Šalda - Smoleňák, Cingel, Oksanen - Orsava, Lalancette, Lev - Jergl, Kevin Klíma, Perret - P. Šimek, Koukal, Pilař. Trenér: T. Martinec.