Hokejisté Hradce chtějí zvýšit šance na přímý postup do čtvrtfinále

Praha - Netradičně již v pondělí bezprostředně po skončení reprezentační přestávky bude pokračovat hokejová Tipsport extraliga. V dohrávce 8. kola se utkají Hradec Králové a Třinec, které v tabulce dělí jen čtyři body. Lépe jsou na tom Oceláři, držící čtvrté místo zaručující přímý postup do čtvrtfinále. Mountfield ale vyhrál pětkrát za sebou a tlačí se v tabulce vzhůru. Nyní jsou Východočeši šestí se stejným ziskem bodů jako pátý Liberec.

Hradec Králové "jede" od ledna ve vlnách. Nejprve třikrát za sebou vyhrál, poté čtyřikrát prohrál a následně pětkrát za sebou naplno bodoval. Velkou zásluhu na výhrách má finský brankář Henri Kiviaho, který se na poslední sérii výher podílel dvěma čistými konty a celkem inkasoval jen šest branek.

"Nedokážu říct, čím přesně to je, že teď vyhráváme. Předvádíme povedené výkony, hrajeme týmově a nesbíráme moc trestů," řekl osmadvacetiletý gólman po poslední výhře nad Brnem. Tabulku prý ale nesleduje. "Jdu do každého zápasu stejně. Prostě chceme vítězit a na konci uvidíme, na co to bude stačit," dodal Kiviaho.

Kanadský obránce Jérémie Blain si pochvaluje skutečnost, že výkony týmu se s blížícím se začátkem play off zlepšují. "Zápasy stále více připomínají play off a je pozitivní, že se nám daří nacházet cestu, jak vyhrát. I když třeba vedeme 1:0, tak to dokážeme zavřít a dovést do vítězného konce," uvedl třicetiletý bek na klubovém webu.

Třinec v posledním utkání před reprezentační pauzou porazil poslední Kladno 5:4, celkově se ale úřadujícímu mistrovi až tolik nedaří. Oceláři vyhráli jen dva z posledních osmi zápasů. Venku uspěli zejména s ohledem na malý počet vstřelených branek jen v jednom z posledních pěti.

"Volno nám přišlo vhod, byli jsme celkem rozbití. Po prohrách byla i neveselá nálada, kterou jsme si lehce spravili výhrou ve Vítkovicích a domácí výhrou nad Kladnem. Měli jsme tři dny pauzu, doufám, že si hráči odpočinuli a vyčistili hlavy," přál si trenér Zdeněk Moták.

Oceláře čeká v následujícím týdnu stejně jako Hradec Králové náročný program, odehrají čtyři utkání. "Bude to těžký týden. Třikrát hrajeme venku, budeme poměrně dost cestovat, takže budeme muset ve volných dnech i dobře nakládat se silami," řekl Moták spolupracovníkovi ČTK.

S Moutfieldem se navíc utkají hned dvakrát, v pátek pak doma. "Forma Hradce v posledních dnech stoupá, udělali nějaké změny a trejdy, historicky je to velmi dobře bruslivé mužstvo s dobrým gólmanem, jsou silní vzadu, určitě to budou těžké zápasy. Do konce základní části zbývá osm kol, my bychom chtěli získat dostatek bodů k tomu, abychom postoupili do čtvrtfinále play off," dodal kouč.

Zápas začne v 17:30, v přímém přenosu jej vysílá O2 TV Sport.

Statistické údaje před pondělní dohrávkou 8. kola extraligy: Mountfield Hradec Králové (6.) - HC Oceláři Třinec (4.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:4, 2:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Jakub Lev 44 zápasů/33 bodů (15 branek + 18 asistencí) - Marko Daňo 43/43 (24+19). Statistiky brankářů: Henri Kiviaho průměr 1,97 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,89 procenta a pětkrát udržel čisté konto - Marek Mazanec 1,97, 92,35 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,17 a 91,00. Zajímavosti: - Hradec Králové po sérii čtyř porážek pětkrát za sebou vyhrál a neztratil ani bod. - Mountfield doma bodoval sedmkrát za v řadě a z toho pětkrát zvítězil. - Třinec po šňůře pěti porážek bez jediného zisku vyhrál dva z posledních tří duelů. - Oceláři venku prohráli čtyři z uplynulých pěti utkání. - Třinec ve vzájemných zápasech po sérii tří porážek dvakrát za sebou vyhrál. Tabulka: 1. Pardubice 45 27 8 4 6 141:89 101 2. Vítkovice 45 23 4 9 9 137:110 86 3. Sparta Praha 44 24 5 2 13 130:100 84 4. Třinec 44 20 4 5 15 126:97 73 5. Liberec 45 15 7 10 13 133:116 69 6. Hradec Králové 44 17 7 4 16 118:111 69 7. Olomouc 44 19 4 2 19 110:113 67 8. Plzeň 45 15 6 7 17 116:122 64 9. Karlovy Vary 45 17 4 2 22 111:136 61 10. Brno 45 15 6 2 22 115:135 59 11. Mladá Boleslav 45 12 6 8 19 99:114 56 12. Litvínov 45 12 4 8 21 118:131 52 13. České Budějovice 45 12 5 5 23 108:132 51 14. Kladno 45 12 3 5 25 102:158 47