Hokejisté deklasovali na juniorském MS Rakousko 9:0, Kulich dal hattrick

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě:Skupina A (Halifax):Česko - Rakousko, 27. prosince 2022. Jiří Kulich (třetí zprava) z ČR se raduje se spoluhráči z gólu. ČTK/AP/Darren Calabrese

Halifax (Kanada) - Čeští hokejisté deklasovali na mistrovství světa hráčů do 20 let v kanadském Halifaxu Rakousko 9:0 a vyhráli i druhý zápas ve skupině A. Hattrickem se na vítězství podílel útočník Jiří Kulich, čtyři asistence nasbíral Matyáš Šapovaliv. Čisté konto udržel brankář Tomáš Suchánek, kterému k tomu stačilo osm zákroků, a připsal si také dvě asistence.

Český tým, jenž v pondělí senzačně porazil domácí Kanadu, poprvé od roku 2001 vyhrál úvodní dva zápasy na juniorském šampionátu a má prakticky jistý postup do čtvrtfinále. Rakousko prohrálo i 29. utkání v elitní skupině v historii.

"Je to jenom vstup do turnaje. Nečekali jsme ale, že po dvou zápasech budeme mít šest bodů. Jsem strašně rád, že jsme první dva zápasy takhle zvládli," pochvaloval si trenér Radim Rulík. Ocenil, že jeho svěřenci hráli zodpovědně a pomohli Suchánkovi k čistému kontu. "Podržel je proti Kanadě a teď měl šanci vychytat čisté konto, takže jsme soupeře nechtěli pouštět do přečíslení a brejků. A to jsme zvládli," řekl.

Češi ovládli zápas od samotného začátku. O první gól se postaral ve 4. minutě po samostatné akci v přesilové hře Brabenec. Rakušané opticky srovnali krok s favoritem zásluhou dvou přesilových her, ve kterých si brankář Suchánek připsal první zákroky.

Ještě v první třetině ale Češi přidali další dvě branky. Nejprve prostřelil Sichera v rakouské brance Kulich a poté dokončil brejk Šapovaliva pohotově dorážející Hauser. "První gól nás určitě trošku uklidnil, byli jsme pak už jistější. Víc jsme si dovolili," řekl Kulich.

Hned na začátku druhé části mohl přidat čtvrtý gól sedmnáctiletý Šalé, prosadil se ale až o pár sekund později přesně střílející Szturc. Gól pohotově dorážejícího Marcela následně rozhodčí po kontrole u videa odvolali kvůli Hauserovu kontaktu se Sicherem, o 29 sekund později se ale skóre opět měnilo. První branku na turnaji si připsal od modré čáry střílející Čech.

Český tým pokračoval v pohodové hře. Ticháček trefil tyč, ale Kulich ve 29. minutě zamířil v přesilové hře přesně. Rakušané měli problém s rychlostí a pohybem Čechů, což dokumentovali Chmelař s Szturcem, kteří ukázkově zakončili přečíslení dva na jednoho.

U sedmé branky si druhou asistenci a třetí na turnaji připsal brankář Suchánek. "Někteří kluci v kabině si z toho dělají srandičky. Hlavně ti, co zatím nemají body. Pošťuchujeme se, že mám víc bodů," smál se Suchánek, který se dělí o 10. místo v kanadském bodování turnaje.

Již po osmi sekundách třetí třetiny zkompletoval hattrick úspěšně zakončeným nájezdem Kulich. Ani to nebylo z české strany vše. V 55. minutě se povedenou střelou z první prezentoval obránce Špaček, na jehož pokus Sicher nestihl zareagovat. Při hře čtyři na čtyři ale rakouský gólman ustál tři velké šance, své nájezdy neproměnili Chmelař, Szturc a Ryšavý.

"Je super, že jsme dali tolik gólů. Každý nám zvedá sebevědomí do dalších zápasů," řekl Gabriel Szturc. "Získali jsme tři body, což je skvělé, ale musíme zůstat při zemi a připravit se na další zápas. Hráli jsme celý zápas stejně, což je důležité. Věděli jsme, že Rakousko není Kanada, ale stále je to dobrý tým a my jsme museli být připraveni. A také jsme byli," řekl kapitán Stanislav Svozil, jenž si připsal tři asistence a s pěti body je nejproduktivnějším hráčem šampionátu.

Další utkání čeká svěřence trenéra Radima Rulíka ve čtvrtek, kdy se od 19:30 SEČ střetnou s rovněž dosud neporaženým Švédskem.

Hlasy po utkání:

Radim Rulík (trenér ČR): "Je to jenom vstup do turnaje. Nečekali jsme ale, že po dvou zápasech budeme mít šest bodů. Jsem strašně rád, že jsme první dva zápasy takhle zvládli. Nad tím, abychom dali Rakousku co nejvíc gólů kvůli případnému skóre na konci skupiny, jsme nepřemýšleli. Spíš jsme chtěli, aby hráči byli zodpovědní a mysleli na svého gólmana. Tomáš Suchánek je podržel proti Kanadě a teď měl šanci vychytat čisté konto, takže jsme soupeře nechtěli pouštět do přečíslení a brejků. A to jsme zvládli."

Jiří Kulich (útočník ČR): "Vstup do turnaje je super, ale musíme být pořád pokorní jako doteď a hrabat jako jeden tým. Hlavně jsme si říkali, že Rakousko nesmíme podcenit. Chtěli jsme do zápasu jít stejně nastavení, jako proti Kanadě. Myslím, že se nám to podařilo. Určitě nás trošku uklidnil první gól, pak už jsme byli jistější a víc jsme si dovolili."

Tomáš Suchánek (brankář ČR): "Na útočné kombinace se mi z branky dívalo dobře. Jsem hlavně rád, že nic nevypustili a hráli celých šedesát minut. Za to klukům patří obrovský dík. Věděli jsme, že do toho musíme jít s pokorou, protože to nebude alespoň na začátku žádný lehký zápas. Jsem rád, že jsme na to vletěli, dali góly a dostali se do pohody. A mé dvě asistence? Někteří kluci v kabině si z toho dělají srandičky. Hlavně ti, co zatím nemají body. Pošťuchujeme se, že mám víc bodů."

Skupina A (Halifax):

Česko - Rakousko 9:0 (3:0, 4:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Brabenec (Svozil, Suchánek), 17. Kulich (Svozil, Špaček), 19. Hauser (Šapovaliv, Měchura), 22. Szturc, 23. Čech (Šalé, Šapovaliv), 29. Kulich (Šalé, Marcel), 31. Szturc (Chmelař, Suchánek), 41. Kulich (Šapovaliv, Jiříček), 55. Špaček (Svozil, Šapovaliv). Rozhodčí: Harnebring (Švéd.), Yerkovich - Waleski (oba USA), Knox (Kan.). Vyloučení: 5:6. Využití: 2:0. Diváci: 7105.

Sestavy:

Česko: Suchánek - Ticháček, Jiříček, Svozil, Špaček, Hamara, Moravec, Čech - Šalé, Šapovaliv, Kulich - Chmelař, Brabenec, Szturc - Ryšavý, Menšík, Kos - Hauser, Marcel, Měchura. Trenér: Radim Rulík.

Rakousko: Sicher - Reinbacher, Sablattnig, Tialler, Söllinger, Hörl, Summer, Lindner - Tschurnig, Rohrer, Scherzer - Klassek, Van Ee, Dobnig - Erne, Auer, Engelhart - Stiegler, Geifes, Cernik - Linton. Trenér: Kirk Furey.

Tabulka:

1. Česko 2 2 0 0 0 14:2 6 2. Švédsko 2 2 0 0 0 12:0 6 3. Německo 1 0 0 0 1 0:1 0 4. Kanada 1 0 0 0 1 2:5 0 5. Rakousko 2 0 0 0 2 0:20 0