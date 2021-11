Hokejisté Chicaga s Kubalíkem v sestavě vyhráli v NHL počtvrté za sebou

New York - Hokejisté Chicaga s Dominikem Kubalíkem v sestavě zdolali Seattle 4:2 a vyhráli v NHL počtvrté za sebou. Nováčkovský tým na vítězství čeká už pět zápasů a v tabulce Západní konference je předposlední. Pět utkání bez výhry je také Vancouver, který v domácím duelu nestačil na Colorado. Hokejisté Avalanche bez zraněných Čechů Pavla Francouze a Martina Kauta porazili Canucks 4:2 a vyhráli potřetí v řadě.

Chicago po nevydařeném vstupu do soutěže stoupá tabulkou. Základ k výhře v Seattlu položili Blackhawks v prvních dvou třetinách, po kterých vedli 2:0. Ve 46. minutě přidal třetí branku Patrick Kane a utkání se zdálo být rozhodnuté, domácí se ale v závěru třetí části dostali zpět do hry. Branky Jarreda McCanna a Yanniho Gourgeho ale na obrat nestačily. Definitivní podobu výsledku dal trefou do prázdné branky Jake McCabe.

Kubalík odehrál za Chicago přes 19 minut, ve kterých stihl dvakrát ohrozit brankáře Philippa Grubauera.

Hokejisté Seattlu byl v zápase aktivnější, Chicago přestříleli 33:19, ale dlouhou dobu nedokázali vyzrát na skvěle chytajícího Marka-Andrého Fleuryho. Když už ho překonali, zachránila kanadského gólmana branková konstrukce, Seattle proto čekal na první gól až do 55. minuty. Ani výrazná střelecká převaha Krakenu nepřinesla bodový zisk a nováček je s pouhými čtyřmi výhrami z šestnácti zápasů druhým nejhorším celkem Západní konference.

Avalanche o výhře ve Vancouveru rozhodli ve třetí třetině, v níž otočili stav z 1:2. Třemi body za gól a dvě asistence se pod úspěch podepsali centři prvních dvou formací Mikko Rantanen a Nazem Kadri.

Colorado potvrdilo zlepšení přesilových her. Proti Canucks využili hráči z Denveru tři nabídnuté početní výhody a z posledních tří utkání se v nich prosadili šestkrát. "Po prvních zápasech, kdy jsme v přesilovkách strádali, jsme tvrdě dřeli na zlepšení. Kluci pracovali nejen na ledě, ale i u videa, a naše početní výhody se díky tomu začínají zlepšovat," řekl trenér Colorada Jared Bednar.

Tři inkasované branky v oslabení ještě zhoršili nepříznivé statistiky Vancouveru. Canucks jsou s pouhou šedesátiprocentní úspěšností při bránění přesilovek nejhorším týmem v celé NHL. "Když se kámen valí z kopce, je občas těžké ho zastavit. Udělali jsme nějaké změny, ale dnes jsme v oslabení měli i smůlu. Nic to však nemění na tom, že se musíme zlepšit," komentoval špatnou hru v oslabení trenér Travis Green.

Také ve třetím středečním utkání uspěl hostující celek. Washington na ledě Los Angeles zvítězil 2:0 a vyhrál pátý z posledních šesti zápasů. Výhru Capitals zařídil jediný střelec zápasu Garnet Hathaway. Vítěznou branku dal americký útočník v 57. minutě, poté co u levé tyčky využil přesnou přihrávku Johna Carlsona a poslal puk do poloodkryté branky. Druhou trefu přidal v závěru, kdy ze středního pásma trefil opuštěnou branku.

Osmizápasovou bodovou sérii Kings utnul druhou nulou v sezoně Ilja Samsonov, který v brance Capitals dostal přednost před Vítkem Vaněčkem. Ruský gólman kryl 34 střel a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Výsledky NHL:

Vancouver - Colorado 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Branky: 29. Garland, 42. Poolman - 8. Rantanen, 43. Kadri, 44. Makar, 60. Landeskog. Střely na branku: 34:30. Diváci: 18.361. Hvězdy zápasu: 1. Kadri (Colorado), 2. Garland (Vancouver), 3. Makar (Colorado).

Seattle - Chicago 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Branky: 55. McCann, 59. Gourde - 16. S. Jones, 23. DeBrincat, 46. P. Kane, 60. McCabe. Střely na branku: 33:19. Diváci: 17:151. Hvězdy zápasu: 1. M.-A. Fleury (Chicago), 2. McCann (Seattle), 3. P. Kane (Chicago).

Los Angeles - Washington 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky: 57. a 59. Hathaway. Střely na branku: 34:38. Diváci: 14.694. Hvězdy zápasu: 1. Samsonov (Washington), 2. Quick (Los Angeles), 3. Hathaway (Washington).

Tabulky NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 16 11 3 2 62:42 25 2. Toronto 17 11 1 5 46:42 23 3. Tampa Bay 14 8 3 3 43:40 19 4. Detroit 18 8 2 8 51:60 18 5. Boston 13 8 0 5 41:37 16 6. Buffalo 15 7 2 6 45:44 16 7. Montreal 18 4 2 12 38:61 10 8. Ottawa 15 4 1 10 36:52 9

Metropolitní divize:

1. Washington 17 10 5 2 58:39 25 2. Carolina 14 12 0 2 49:27 24 3. NY Rangers 16 10 3 3 45:45 23 4. Philadelphia 14 8 2 4 38:35 18 5. New Jersey 14 7 3 4 42:42 17 6. Columbus 13 8 0 5 43:40 16 7. Pittsburgh 15 5 4 6 43:51 14 8. NY Islanders 13 5 2 6 29:39 12

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 15 9 3 3 51:40 21 2. Minnesota 15 10 0 5 49:47 20 3. Nashville 16 9 1 6 44:42 19 4. St. Louis 15 8 2 5 51:42 18 5. Colorado 13 7 1 5 47:41 15 6. Dallas 14 6 2 6 37:43 14 7. Chicago 16 5 2 9 37:53 12 8. Arizona 16 2 1 13 26:62 5

Pacifická divize:

1. Anaheim 17 10 3 4 60:46 23 2. Edmonton 15 11 0 4 61:47 22 3. Calgary 16 8 5 3 49:34 21 4. Vegas 16 9 0 7 49:50 18 5. Los Angeles 16 8 2 6 42:39 18 6. San Jose 15 8 1 6 43:42 17 7. Vancouver 17 5 2 10 43:59 12 8. Seattle 16 4 1 11 44:59 9