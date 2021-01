Hokejisté Českých Budějovic porazili Vítkovice 4:3 po nájezdech

České Budějovice - Hokejisté Českých Budějovic porazili ve 32. extraligovém kole Vítkovice 4:3 po samostatných nájezdech. Jihočeši sice přišli o třetí tříbodovou výhru sezony, když v čase 58:34 smazal potřetí v zápase těsně vedení Motoru Jan Schleiss, ale v nájezdech se prosadili jen domácí. Rozhodující gól dal obránce Pavel Pýcha.

V předchozích dvou vzájemných soubojích dokázali Jihočeši sebrat Vítkovicím čtyři body a dnes dávali od začátku najevo, že touží přidat další. Brzy otevřeli skóre gólem Tomana, který si připsal svoji první extraligovou trefu po jízdě dva na jednoho společně s Jonákem a díky svému důrazu skončil v brance i s kotoučem.

Hosté stupňovali snahu o vyrovnání a stále častěji okupovali obranné pásmo Motoru. Slibné příležitosti si vytvořili Schleiss či Vojtěch Polák, na protější straně mohl naopak zvýšit Prokeš. Českobudějovického brankáře Strmeně, jenž znovu dostal příležitost před Paterou, překonal ranou od modré čáry v přesilové hře Roman Polák. Domácí střídačka proti gólu Vítkovic uplatnila trenérskou výzvu, ale bez úspěchu.

Jihočeši v úvodu druhého dějství nevyužili dvě početní výhody, načež se aktivita vrátila na hokejky Moravanů, jejichž útočné akce vydatně prověřovaly domácí obranu. Jenže po Doležalově šanci podnikli hráči Motoru další výpad a Michnáč zblízka prostřelil gólmana Svobodu. Ve 33. minutě se nešťastně zranil Gilbert po tvrdém střetu s Kochem. Tlak Vítkovic rostl, paradoxně se však před druhou sirénou dostal do výhodné palebné pozice budějovický obránce Plášil a po něm i útočník Novák, který se vrátil do sestavy po delší zdravotní absenci.

Krátce po zahájení třetí části stačilo bylo opět vyrovnáno. Z pravého roku poslal přesnou nabídku před brankoviště Schleiss a u zadní tyčky se prosadil Krenželok, kterého nepokryl obránce Plášil. O chvíli později mohl zblízka skórovat Vojtěch Polák, ale výborně zakročil Strmeň. Domácí posléze přinutili k faulu Werbika a při jeho trestu získal Doležal potřetí vedení pro Motor. Trefil se bez přípravy z levého kruhu po přihrávce kapitána Pýchy. Jen 86 sekund před vypršením základní hrací doby ale při power play Ostravanů vyrovnal Schleiss.

Dramatické prodloužení neurčilo vítěze, v samostatných nájezdech byli úspěšnější domácí, kteří proměnili první dva pokusy, zatímco hosté nepřekonali Strmeně ani jednou.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Prospal (České Budějovice): "Chtěli jsme hrát aktivně, agresivně a nečekat, co předvede soupeř. Chvílemi jsme byli lepší my, chvílemi soupeř. Mrzí nás gól inkasovaný před koncem třetí třetiny. V prodloužení jsme mohli dostat další, proto jsme rádi za dva body po nájezdech, které nám vychytal Honza Strmeň. Ale přáli jsme si tři body. Zápasy, ve kterých vedeme, se musíme naučit dohrávat do vítězného konce."

Radek Philipp (Vítkovice): "Dobře jsme vstoupili do utkání. Chtěli jsme napadat rozehrávku soupeře, což se nám docela dařilo. Bohužel, nedokážeme ze šancí dát gól. Ve druhé části byly lepší Budějovice, jako trenéři jsme museli být k našemu týmu hodně kritičtí. Třetí třetina byla vyrovnaná. V prodloužení jsme mohli rozhodnout, ale musíme pogratulovat domácím k vítězství po nájezdech."