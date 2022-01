Hokejisté Českých Budějovic otočili zápas v Liberci, rozhodl Pech

Liberec - Hokejisté Českých Budějovic otočili v dohrávce 44. kola extraligy zápas na ledě Liberce z 0:1 na 2:1 a poprvé od roku 2013 se pod Ještědem radovali z vítězství. Motor tak navázal na páteční výhru s vedoucím Třincem a v tabulce si upevnil šestou pozici. Naopak Liberec nedokázal odčinit vysokou prohru s Hradcem Králové a klesnul na deváté místo. Jihočeši utkání otočili ve třetí třetině, kdy nejprve Milan Gulaš vyrovnal a poté v 55. minutě vstřelil vítězný gól Lukáš Pech.

Liberečtí vstoupili do utkání aktivněji a dobré šance měli Najman s Grígerem, Hrachovina v brance Motoru byl ale připraven. Poté hráli domácí přesilovku, s dělovkou Vlacha i dorážkou Najmana si ale poradil českobudějovický gólman. V polovině první třetiny se až za zády hostující obrany ocitnul Birner, Hrachovina ale samostatný únik skvěle zneškodnil. Vzápětí byl blízko úvodnímu gólu Ordoš, Hrachovinovi tentokrát pomohla pravá tyč. Až poté se ke slovu dostali také Jihočeši a Kváčovu připravenost prověřil Valský. Také Motor si v první třetině zahrál v početní výhodě a velkou možnost měl Štencel. Kváča se ale proti jeho střele stihnul včas přesunout.

V úvodu druhého dějství hrály po faulu Šíra České Budějovice přesilovou hru a Pech svou střelou orazítkoval horní tyč Kváčovy branky. Po minutě hry ve čtyřech navíc putoval k Šírovi na trestnou lavici Jelínek a Motor měl k dispozici dlouhou výhodu pět na tři. Pechovi ale podruhé v krátkém sledu překazila gólovou radost horní tyč. V polovině utkání tak udeřili domácí. Kváčovo vyhození dobruslil rychlík Zachar a bekhendovým blafákem otevřel skóre utkání. Druhý gól Severočechů měl poté na hokejce Birner, nedokázal ale trefit poloodkrytou branku. Na druhé straně zase Kváčovi nadělala starosti ostrá rána Gulaše. Motor poté převzal iniciativu a obrovskou šanci měl Vondrka, před prázdnou brankou ale trestuhodně minul.

Krátce po začátku třetí části mohl poslat Bílé Tygry do dvoubrankového vedení Faško-Rudáš, z ideální pozice ale střílel těsně vedle. Ve 48. minutě se tak hosté dočkali vyrovnání. Po pěkné kombinaci s Ondráčkem využil početní výhodu střelou k tyči Gulaš. Domácí si mohli vzít vedení zpět ve dvou po sobě jdoucích přesilovkách, Motor se ale bez větších problémů ubránil. Hra se poté odehrávala především ve středním pásmu, ani jeden z týmů nechtěl udělat chybu.V 55. minutě ale České Budějovice z nenápadné akce otočily vývoj utkání. Kváča vyrazil Gulašovu střelu od modré čáry pouze před sebe a nikým nehlídaný Pech poslal dorážkou hosty do vedení. Vyrovnat se domácím nepodařilo ani při závěrečné power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "K vidění bylo velmi vyrovnané utkání, které rozhodly přesilové hry. My jsme si v nich vůbec nepomohli a nevytvořili si skoro žádné šance. Soupeř jednu početní výhodu proměnil, což rozhodlo. Je to pro mě zklamání, zápas jsme měli dobře rozehraný a měli jsme vyhrát."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Byl to vyrovnaný zápas. Liberec měl lepší vstup do zápasu, my jsme asi ještě hledali nohy. Do hry jsme se dostali až ve druhé části, kde jsme měli spoustu šancí. Bohužel jsem je ale nevyužili a do vedení šli domácí. Ve třetí třetině jsme dobře sehráli přesilovku a v závěru jsme našli také cestu k vítězství."

Bílí Tygři Liberec - Motor České Budějovice 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 29. Zachar (Kváča, Birner) - 48. Gulaš (J. Ondráček, Koláček), 55. Pech (Gulaš). Rozhodčí: Mrkva, Ondráček - Lučan, Kis. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Diváci: 1000 (omezený počet)-

Liberec: Kváča - Štibingr, Šmíd, Melancon, Ivan, Šedivý, Derner, Aubrecht - A. Najman, Filippi, Birner - Zachar, Gríger, Ordoš - Klapka, P. Jelínek, J. Vlach - Faško-Rudáš, Šír, Rychlovský. Trenér: Augusta.

České Budějovice: Hrachovina - Vráblík, Štencel, Bučko, Percy, Šenkeřík, Bindulis, Štich - Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek - Z. Doležal, Koláček, Vondrka - Valský, Chlubna, Ondráček - Gulaš, Pech, Holec. Trenér: Modrý.