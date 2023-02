Hokejisté Českých Budějovic a Hradce Králové změří síly v předehrávce 44. kola

České Budějovice - Hokejisté Hradce Králové mohou ve čtvrteční předehrávce 44. extraligového kola na ledě Českých Budějovic udělat další krok k dobytí pozice mezi první čtyřkou, která si po základní části zajistí přímý postup do čtvrtfinále. Domácí mají jiné starosti - za nimi už je v tabulce pouze Kladno a potřebují se předně vyhnout baráži.

Tým Motoru po úvodní porážce v aréně Mountfieldu další dva vzájemné souboje vyhrál a v obou dovolil soupeři shodně jen jednou skórovat. Nyní se pokusí svěřenci kouče Davida Čermáka zaskočit čtvrtfinalistu Ligy mistrů i do třetice a zvýšit tak náskok na Rytíře, který je aktuálně sedmibodový.

Zisk alespoň bodu by pro domácí znamenal posun na dvanácté místo, které je posledním postupovým do předkola play off, před Litvínov, kde v neděli Motor prohrál 0:1 po nájezdech. "Teď už každý zápas hrajete o každý bod. Myslím si, že to bude bohužel boj až do konce," řekl útočník Martin Hanzl, jehož tým před svými diváky bodoval čtyřikrát po sobě, z toho třikrát slavil výhru.

Královéhradečtí přijedou na jih Čech po třech duelech, v nichž neztratili ani bod a mají z nich celkové skóre 12:4. Na čtvrtý Třinec ztrácí hokejisté Mountfieldu sedm bodů a jakákoliv výhra jim přinese posun v tabulce ze současné osmé příčky až na páté místo.

"Chceme vyhrát oba zápasy před přestávkou, abychom si připsali šest bodů, pak si odpočinuli v reprezentační pauze a potom na to zase vlítli a vyhrávali," uvedl útočník Matěj Chalupa.

Největší nebezpečí bude podle jeho odhadu hrozit hostům od dvou zkušených tahounů českobudějovického mužstva Lukáše Pecha a Milana Gulaše. Pech vede bodování týmu právě před Gulašem, jenž je zase jasně nejlepším střelcem Motoru. "Je to asi nejnebezpečnější dvojice v celé extralize. A my si na ně musíme dát pozor," zdůraznil Chalupa.

Statistické údaje před čtvrtečním zápasem 44. kola hokejové extraligy HC Motor České Budějovice (13.) - Mountfield Hradec Králové (8.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:3, 2:1, 4:1. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 40 zápasů/40 bodů (8 branek + 32 asistencí) - Jakub Lev 42/33 (15+18). Statistiky brankářů: Jan Strmeň průměr 2,40 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,02 procenta a jednou udržel čisté konto, Dominik Hrachovina 2,88 a 89,91 - Henri Kiviaho 2,04, 91,61 a čtyřikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - České Budějovice prohrály čtyři z posledních šesti zápasů, ale jen ve dvou z nich nebodovaly. - Motor doma čtyřikrát za sebou bodoval a z toho třikrát vyhrál. - Hradec Králové po sérii čtyř porážek třikrát za sebou naplno bodoval. - Mountfield venku po sérii tří porážek naposledy vyhrál v pátek v Ostravě nad Vítkovicemi 5:2. - České Budějovice bodovaly v sedmi z posledních osmi vzájemných zápasů a z toho pětkrát vyhrály.