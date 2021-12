Hokejisté budou v Praze proti Finům usilovat o první výhru v sezoně

Praha - Čeští hokejisté budou ve čtvrtek v pražské O2 areně útočit proti Finsku na první výhru v olympijské sezoně. Svěřenci trenéra Filipa Pešána na listopadovém turnaji Karjala v Linköpingu a Helsinkách ve třech duelech nebodovali a jinak moskevský Channel One Cup zahájí na domácím ledě. Duel začne v 18:00 a kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19 ho může v hledišti sledovat jen 1000 diváků.

"Už bychom chtěli nějaký úspěch. Vyhrát utkání, aby stouplo sebevědomí. Pochopitelně chceme zlepšit se v oslabení, být dobří v pět na čtyři a zlepšit se v koncovce. I v minulých zápasech jsme šance měli, ale bohužel jsme je nedokázali využít. To bychom chtěli zlepšit, aby z toho padaly góly, když se do šancí dostaneme," řekl asistent trenéra českých hokejistů Martin Straka.

V součtu s mistrovstvím světa v Rize prohráli Češi čtyřikrát za sebou při skóre 5:14. S Finskem vypadli právě na šampionátu ve čtvrtfinále po porážce 0:1 a v posledním vzájemném souboji podlehli v Helsinkách 2:4. Z posledních pěti vzájemných utkání vyhráli jediné a bylo to právě v O2 areně, kde 12. května zvítězili 2:1. Na druhou stranu v domácích duelech uspěl český tým z posledních šesti pokusů pětkrát.

"Myslím, že to s nimi bude furt stejné. Když budou moct, tak po nás půjdou, když budou daleko od nás, tak se postaví do 1-2-2 a budou na nás čekat. Chystali jsme se na to, měli jsme na to 1-2-2 trénink, abychom to buď dostali za ně, nebo to projeli nějakou kombinací a hráči si to vyměnili mezi sebou. My jsme ale i v zápase ve Finsku měli spoustu šancí a nedokázali jsme je proměnit," doplnil Straka.

Trenérský tým už rozhodl, kdo se z dvojice Šimon Hrubec a Roman Will postaví proti Finsku do brankoviště, ale nebude to zatím zveřejňovat. "Máme jasno, gólman se to dozví dneska večer," prohlásil Straka.

Čeká se sestavou i na výsledky dnešních PCR testů, které následují také ve čtvrtek. Do týmu i do dnešního tréninku se už vrátil útočník Milan Gulaš, který měl v pondělí pozitivní test na covid-19 a opustil reprezentaci, ale po negativním kontrolním testu se vrátil. "Se sestavou čekáme. Zítra dopoledne povíme klukům, kdo bude kapitán a jeho asistenty," dodal Straka.

V domácím prostředí O2 areny se budou muset hráči vyrovnat s tím, že budou mít minimální podporu z hlediště. "Je to velká aréna, nevím, jak je to rozdělené, jestli budou lidi nějak pospolu nebo rozlezlí kolem dokola, ale asi to bude takové trošku smutnější," prohlásil útočník Jan Kovář.

Bral ale povolenou tisícovku s humorem. "Určitě bylo dřív těžší, když jsem věděl, že je táta na hokeji, ho najít. Teď ho tam uvidím rovnou od první minuty, jak bude kroutit hlavou," vtipkoval Kovář.

"Je to škoda. Ale buďme rádi, že tam bude alespoň někdo. Už jsme zažili i to, když se hrálo před prázdnými tribunami. V Rusku to bude všechno normální, tak jsem si jen říkal, když jsem o těch omezeních slyšel, jestli by se to třeba nemělo odehrát rovnou celé v Rusku, ale do toho já nevidím," doplnil Hrubec.

Hned po utkání reprezentace odletí do Moskvy, kde bude v pátek (od 13:30 SEČ) trénovat v hale CSKA Moskva v Parku legend. V sobotu tam nastoupí ve 13:30 proti domácí Rusku a v neděli proti Švédsku (9:00).

Pravděpodobná sestava ČR: Hrubec nebo Will - Šulák, J. Jeřábek, Zámorský, Ščotka, Klok, Krejčík, Pyrochta, D. Musil - Gulaš Jan Kovář, Frolík - Řepík, Krejčí, Sobotka - Hyka, L. Sedlák, A. Nestrašil - Blümel, A. Musil, Flek.