Hokejisté budou bojovat proti Švédům o triumf v brance s Hrubcem

Fribourg (Švýcarsko) - Čeští hokejisté nastoupí do dnešního závěrečného utkání na Švýcarských hrách ve Fribourgu proti Švédsku (16:30) v brance se Šimonem Hrubcem. Stejně jako v sobotu proti domácímu Švýcarsku při výhře 2:1 bude chybět s pochroumaným kotníkem útočník Filip Chlapík.

Hrubec pomohl ve čtvrtek v Helsinkách 30 úspěšnými zákroky k vítězství nad Finskem 3:2. V sobotu dostal místo gólmana Curychu přednost Marek Langhamer z Ilves Tampere a pomohl k dalšímu tříbodovému zisku 45 zásahy.

Oproti sobotě nenastoupí útočník Matěj Stránský z Davosu a do druhé formace k Tomáši Zohornovi a Lukáši Radilovi se zařadí Kryštof Hrabík, jenž ve čtvrtek v Helsinkách v národním týmu debutoval. I druhý duel odehrají také forvardi Adam Najman a Daniel Voženílek, kteří si odbyli premiéru v sobotu.

Z pozice připraveného třináctého útočníka naskočí do čtvrté lajny k Voženílkovi a Černochovi Ondřej Beránek a jeho roli náhradníka převezme Jakub Flek.

Tým kouče Kariho Jalonena je po dvou zápasech stoprocentně úspěšný a k vítězství na turnaji mu stačí se Švédy bodovat. Výběr Tří korunek má body čtyři.

"Samozřejmě chceme vyhrát. Ale hlavní věc je, že chci vidět hráče v akci. Speciálně kluky, které jsem ještě v národním týmu tolik neviděl. To je pro mě na tomto turnaji důležité. Vyhrát zápas je vedle toho další hlavní cíl," řekl Jalonen, který zrušil ranní rozbruslení.

Podle útočníka Davida Tomáška musí tým zlepšit výkon ve druhé třetině, v které byl v obou duelech na turnaji pod velkým tlakem. "Trošku ubereme z agresivity, kterou máme v první a ve třetí třetině. Jsme takoví opatrnější," vracel se k okamžikům, v nichž Čechy výrazně podrželi brankáři.

"Dělali jsme chyby ve středním pásmu, nedostali jsme se za ně a do tlaku. Oni to pak otočili a nepustili nás vystřídat. Tam je to jasný signál, že musíme něco změnit, protože ty druhé třetiny jsou špatné," podotkl Tomášek. Udělat chce i posledních krok k prvenství na Švýcarských hrách.

"Chceme vyhrát každý zápas a samozřejmě i celý turnaj. Jsme k tomu blízko. Nechci kalkulovat, jak to je s tabulkou. Se Švédy to bude zase těžká zkouška. Je to náročný turnaj, byl blbý přesun, ale je výborné pro nás se zase porovnat se soupeři a vědět, na čem máme pracovat," dodal Tomášek.

Předpokládaná sestava Česka: Hrubec - Košťálek, T. Dvořák, Zámorský, Kučeřík, M. Jandus, Němeček, Zábranský ml. - A. Najman, M. Špaček, Tomášek - Hrabík, T. Zohorna, Radil - Fridrich, Kodýtek, Smejkal - D. Voženílek, Černoch, O. Beránek - Flek.