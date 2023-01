Hokejisté Brna zdolali Liberec 3:0 a vyhráli potřetí za sebou

Brno - Hokejisté Brna zvítězili ve 43. kole extraligy nad Libercem 3:0 a zaznamenali tak třetí výhru za sebou, pokaždé přitom bodovali naplno. Všechny góly vstřelila Kometa v přesilových hrách, její brankář Dominik Furch udržel podruhé za sebou a celkově počtvrté v sezoně čisté konto. Bílí Tygři prohráli čtvrtý zápas v arénách soupeřů v řadě.

Kometa - psychicky posilněna předchozími výhrami - začala náporem, z něhož se zrodily i šance. Do páté minuty se vměstnaly slibné pokusy Dufka a Horkého, který se o tři minuty později neprosadil v nájezdu na Neužila, jenž dostal v liberecké brance přednost před Kváčou.

Bílí Tygři se před Furcha do většího tlaku dostali až v závěru první třetiny, nicméně změnu skóre si nevynutili. A stejně tak na domácí straně neuspěl zblízka Okál.

V úvodu druhého dějství využívaly oba celky rychlého přechodu středního pásma k nátlakové hře v prostoru před brankami. Blíže ke gólu měli domácí, avšak Holík ani Šalé se neprosadili.

Skóre se změnilo v první přesilovce zápasu. Brňané rychle zakombinovali, v přečíslení se v mezikruží dostal ke střele obránce Kučeřík, který trefil horní roh branky a zaznamenal svůj první gól v sezoně. Hlavní roli v dalším průběhu hráli gólmani. Furch se vytáhl proti Birnerovi, Neužil zase zlikvidoval vyloženou šanci najíždějícího Ščotky.

Brňany povzbudilo ubránění dvojnásobného oslabení v délce 78 sekund na konci druhé třetiny. Hráli maximálně zodpovědně především směrem dozadu a jejich prioritou bylo nepustit Severočechy do gólové koncovky.

Tlak Bílých Tygrů sílil s přibývajícím časem, jenže obrana Brna odolávala. Výrazně si pak domácí pomohli při své druhé přesilovce, kterou za 20 sekund zúročil Strömberg. Tím vzala neproduktivním hostům vítr z plachet. Liberec nejenže nevyužil power play, ale v závěru ještě ve vlastním oslabení inkasoval z hole Ďalogy, pro něhož to byl rovněž první gól v sezoně.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Modrý (Brno): "Začátek byl z naší strany poněkud nervózní, chtěli jsme navázat na předchozí úspěšné výsledky a hráčům to trochu svazovalo ruce. Uklidnil nás gól z přesilovky, výborně jsme zahráli oslabení ve třech proti pěti, tým bojoval, pracoval a podržel ho opět výborný výkon gólmana Furcha. Šli jsme si za vítězstvím a dotáhli to ke zdárnému konci."

Patrik Augusta (Liberec): "Bylo to vyrovnané utkání, které rozhodly naše přesilovky, respektive nemohoucnost při nich. Klíčové bylo neproměnění dvojnásobné výhody, tato přesilovka se nám hrubě nepovedla, soupeř byl pracovitější a připravenější víc než my. Musíme zase zvednout hlavu a dívat se na další zápas, liga je tak vyrovnaná, že každý může porazit každého, takže do konce základní části bude stále o co hrát."

HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 29. Kučeřík (Kollár, K. Pospíšil), 52. Strömberg (Horký, A. Zbořil), 60. Ďaloga (K. Pospíšil). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Rampír, Axman. Vyloučení 4:3. Využití 3:0. Diváci: 6224.

Brno: D. Furch - L. Forman, Ďaloga, Hrbas, Ščotka, Holland, Kučeřík - Horký, Holík, Okál - K. Pospíšil, Kollár, Flek - Koblížek, Strömberg, Vincour - Šalé, A. Zbořil, Dufek. Trenér: P. Martinec.

Liberec: Neužil - Nedomlel, Balinskis, Melancon, M. Ivan, Štibingr, Derner, Kolmann - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Flynn, A. Najman, Frolík - Rychlovský, P. Jelínek, Ordoš - J. Šír, J. Vlach. Trenér: P. Augusta.