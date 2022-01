Hokejisté Brna přivítají v extralize Vítkovice, na které se mohou dotáhnout

Brno - Čtvrteční předehrávka mezi Brnem a Vítkovicemi načne 41. kolo hokejové extraligy. Kometa má příležitost se díky vzájemnému souboji na Ostravany dotáhnout. Ze sedmého místa ztrácí na pátý tým Ridery jen tři body. Pokud domácí zvítězí v normální hrací době, soupeře v tabulce díky lepšímu skóre přeskočí. Naplno by se tak dostali do hry o první čtyřku. Plzeň na čtvrtém místě je před Vítkovicemi o další tři body.

Kometa má za sebou pět vítězných duelů na vlastním ledě a ráda by tuto sérii natáhla. "Chceme zase naplno bodovat, ale uvědomujeme si, že nás čeká velmi těžký soupeř," řekl trenér Jiří Kalous.

Jeho tým v této sezoně s Vítkovicemi dvakrát těsně prohrál a Kalous tuší, že ani v novém roce nečeká Brňany nic lehkého. "Vítkovice mají výbornou formu a není náhodou, že jsou na pátém místě. Hodně jim pomohl příchod Dominika Lakatoše, výborně chytá gólman Stezka," uveld Kalous.

Jeho svěřenci se naposledy prezentovali velmi dobrým výkonem v Litvínově, přesto museli zápas otáčet z 0:2. Nakonec slavili výhru 3:2 v prodloužení. "Hrát dobře čtyřicet padesát minut prostě nestačí, musíme hrát výborně celých šedesát minut. Je třeba dál pracovat a hrát jako v posledních dvou zápasech," prohlásil kanonýr Peter Mueller.

Vítkovice nepustily Kometě v této sezoně ještě ani bod, v obou zápasech vyhrály shodně o gól. Podle trenéra Miloše Holaně bude pro úspěch opět zásadní, aby Ostravané ubránili právě formaci amerického útočníka Muellera, který vede produktivitu extraligy (20+23). Jeho řada je nebezpečná zejména v početních výhodách.

"Musíme podat disciplinovaný výkon, protože mají vynikající přesilovky. Klíčová je jejich první pětka. Hráče máme ale přečtené, je to jen o důslednosti a zodpovědnosti každého hráče, co se dostane na led," řekl Holaň. "Každý zápas je teď už na krev, je to bitva o každý bod. Tabulka je strašně vyrovnaná. Musíme být sebevědomí, ne přehnaně, ale musíme si věřit, že s každým soupeřem se dají body urvat," prohlásil kouč.

Vítkovičtí porazili v posledním zápase Plzeň i bez několika zraněných útočníků (Bondra, Bernovský, Lednický, Lindberg), i proto si trenéři vypůjčili některé hráče z první ligy. "Marodka se nám trošku vyprazdňuje, ale zase na ni noví hráči přibyli, takže finální sestavu budeme znát asi až před zápasem," uvedl Holaň.

Statistické údaje před čtvrteční předehrávkou 41. kola extraligy HC Kometa Brno (7.) - HC Vítkovice Ridera (5.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Peter Mueller 34 zápasů/43 bodů (20 branek + 23 asistencí) - Roberts Bukarts 30/25 (8+17). Statistiky brankářů: Jakub Sedláček průměr 2,35 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,76 procenta a třikrát udržel čisté konto, Matej Tomek 2,64 a 90,53, Lukáš Klimeš 3,02 a 89,54 - Aleš Stezka 2,25, 92,13 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,55 a 89,68. Zajímavosti: - Kometa po sérii tří porážek dvakrát za sebou vyhrála a ztratila jediný bod. - Brňané doma vyhráli pětkrát za sebou a ztratili jediný bod. - Vítkovice vyhrály čtyři z posledních šesti zápasů. - Ostravané venku zvítězili ve dvou z uplynulých tří duelů. - Kometa, která loni v předkole play off s Vítkovicemi otočila stav 0:2 na zápasy na 3:2, v této sezoně ve dvou zápasech s ostravským týmem ještě nebodovala.