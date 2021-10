Hokejisté Brna po dvou porážkách zabrali a jasně porazili Mladou Boleslav

Brno - Hokejisté Brna porazili v 18. kole extraligy Mladou Boleslav jasně 6:1, naplno zabodovali po dvou porážkách a dosáhli na nejvýraznější vítězství v sezoně. K výhře nasměrovaly Brňany tři branky v první třetině. Bruslaři naopak padli počtvrté za sebou. Na triumfu Komety se bodově podíleli především čtyři hráči: Petr Holík měl bilanci 2+2, Peter Mueller a Martin Zaťovič 0+3, vedle tria hvězdných útočníků se čtyřmi asistencemi zaskvěl obránce Vladimír Roth.

Kometa vstoupila do utkání ve velkém stylu. V první minutě sice ještě Horký při sólu neuspěl, ale ve třetí a čtvrté minutě v rozmezí 39 sekund skórovali Ďaloga s Holíkem, čímž přinesli na hokejky domácích klid. Bruslaři se dostávali do hry pozvolna. Měli výhodu dvou přesilovek, ale kromě tlaku na brněnskou branku z toho nic nevytěžili. Zato Brňané na sklonku své první přesilovky početní převahu využili - tříbrankový náskok jim dal Krištof.

Domácí eliminovali po první přestávce očekávaný nápor soupeře a brzy sami znovu udeřili. Horký dostal do jízdy ideální pas a překonal Růžičku počtvrté, přičemž již čtvrtý dnešní bod za nahrávku si připsal obránce Roth.

Mladoboleslavští vypadli z role, hůře bruslili, chyběl jim důraz, jedinou jejich šanci ve 27. minutě zmařil Kotala. Naopak Brnu se dařilo a jeho dominanci potvrdil svým druhým gólem v utkání Holík.

Pětibrankový rozdíl po 40 minutách určil ráz posledního dějství. Brno si hlídalo střední pásmo a bylo opět produktivní, když přesilovku využil Haščák. Necelých pět minut před koncem přišel o čisté konto výborně chytající Klimeš, čestným střelcem bruslařů se stal Lunter.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kalous (Brno): "Měli jsme výborný vstup do zápasu a podařilo se nám skórovat, což mělo příznivý vliv na psychiku hráčů po předchozích nevyrovnaných výkonech. Výsledek vypadá jednoznačně, ale musím říct, že v klíčových momentech nás podržel výborně chytající Klimeš, což bylo velmi důležité. Měli jsme výborný pohyb a tím, že jsme proměnili šance, jsme utkání kontrolovali. Musím za výkon pochválit celý tým, je to vzpruha do dalších duelů."

Radim Rulík (Ml. Boleslav): "Bylo to jednoznačné a naprosto zasloužené vítězství domácího celku, který na rozdíl od nás vstoupil do utkání velmi aktivně. My jsme chtěli na naše hráče zapůsobit, aby se do zápasu dostali, ale vůbec se nám to nedařilo. Nešly nám nohy, jak jsme potřebovali."

HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 3. Ďaloga (Roth, Mueller), 4. P. Holík (Roth, Zaťovič), 20. Krištof (Roth, Mueller), 22. Horký (P. Holík, Roth), 33. P. Holík (Zaťovič, Mueller), 46. Haščák (Zaťovič, P. Holík) - 56. Lunter (Bičevskis, P. Kousal). Rozhodčí: Hradil, Stano - Frodl, Komárek. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0. Diváci: 5184.

Brno: Klimeš - D. Mikyska, Ďaloga, Roth, Kučeřík, L. Forman, Gulaši, Fajmon - Mueller, Krištof, Kollár - Horký, P. Holík, Zaťovič - Mallet, R. Pavlík, Haščák - Vincour, Rákos, Magee. Trenér: Kalous.

Mladá Boleslav: J. Růžička (41. Schwarz) - Ševc, Pýcha, Pláněk, Bernad, Šidlík, Jánošík, T. Moravec - Claireaux, Fořt, Kotala - P. Kousal, O. Najman, Kelemen - J. Stránský, Bičevskis, Lunter - Dufek, A. Raška, Grim. Trenéři: R. Rulík a Patera.