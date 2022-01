Hokejisté Brna otočili zápas v Litvínově, v prodloužení rozhodl Mueller

Litvínov - Hokejisté Litvínova podlehli v utkání 40. extraligového kola Brnu 2:3 v prodloužení. Severočeši obrali Kometu o bod poprvé v sezoně, ale na výhru nedosáhli, přestože si v první třetině vybudovali dvoubrankový náskok. V čase 60:47 rozhodl o úspěchu hostů útočník Peter Mueller jubilejní dvacátou brankou v sezoně.

V úvodu souboje dvou týmů, jejichž střídačkám šéfují bývalí členové úspěšného trenérského tandemu z pražské Slavie Růžička a Kalous, měli navrch hosté. Velkou šanci nevyužil kanonýr Mueller. V osmé minutě musel na trestnou lavici Hübl a zkušený americký útočník měl další příležitosti. Při té druhé byl blízko, jenže Godlu zachránila branková konstrukce.

Když se úvodní dějství přehouplo do své druhé poloviny, otevřeli domácí skóre. Fronk nabil ideálně do jízdy Balinskisovi, který tvrdou ranou propálil strážce hostující branky Tomka. Hráče Vervy gól nabudil, zvýšit mohli Hübl s Chalupou, podařilo se to však až ve 14. minutě zblízka Strakovi, jemuž do šance posunul puk opět Fronk. Balinskis se krátce nato zaskvěl gestem fair play, když odvolal vyloučení na straně hostů.

Hned zkraje druhé třetiny sedla smůla znovu na Muellerovu čepel, když podruhé rozezvučel tyčku za Godlovými zády. Vzápětí hráli domácí přesilovku, ale bez efektu. Ve 27. minutě měl ideální možnost ke snížení Zaťovič, ze sólového úniku však proti Godlovi neuspěl. Hostující kapitán se dočkal až ve 39. minutě, kdy zkusil v závěru početní výhody štěstí z úhlu a pouhé dvě sekundy před vypršením Hrbasova trestu nachytal Godlu.

Ve třetí dvacetiminutovce mohli vrátit na domácí stranu dvoubrankové vedení Kolář, Chalupa, Jarůšek či Irving. Pak hráli Litvínovští přesilovku, jenže ani v ní nenašli recept na Tomka. A místo navýšení náskoku přišlo v 53. minutě vyrovnání, o které se postaral Tansey. Závěr základní doby zkomplikoval Brňanům faulem Šik. Balinkis v přesilovce napálil tyčku.

Šlo se tak do prodloužení, které utnul po 47 sekundách Mueller a nakonec tak protrhl svou střeleckou smůlu.

HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno 2:3 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Balinskis (Fronk), 14. P. Straka (Fronk, Strejček) - 39. Zaťovič (Krištof, Ďaloga), 53. Tansey (Rákos, Vincour), 61. Mueller (Zaťovič, P. Holík). Rozhodčí: Pešina, Horák - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Litvínov: Godla - Irving, D. Kolář, Strejček, Balinskis, Stříteský, Demel, Hrbas - Fronk, Estephan, P. Straka - F. Lukeš, V. Hübl, A. Kudrna - Jarůšek, M. Sukeľ, M. Chalupa - P. Svoboda, Jícha, Zygmunt. Trenéři: V. Růžička.

Brno: M. Tomek - Bartejs, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Tansey, Gulaši, Roth - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Horký, Krištof, Šik - Vincour, Rákos, R. Pavlík - T. Šoustal, Ostřížek, Dočekal. Trenéři: Kalous a Zábranský.