Hokejista Palát majetkově vstoupil do fotbalového týmu Plymouth Argyle

Plymouth (Británie) - Český hokejista Ondřej Palát majetkově vstoupil do fotbalového týmu Plymouth Argyle, jenž hraje třetí anglickou ligu. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Tampou Bay je podle prohlášení na klubovém webu jedním z investorů se sídlem v USA, kteří do klubu výměnou za dvacetiprocentní podíl investují čtyři miliony liber (118 milionů korun).

Palát je členem skupiny Argyle Green, v níž je vedle něj dalších 14 společností či jednotlivců včetně jeho dlouholetého spoluhráče z Tampy Bay Victora Hedmana. "Vstup do fotbalového klubu v Plymouthu je samozřejmě rozhodnutím celé naší investiční skupiny, jako velký fotbalový fanda z toho nicméně mám velkou radost. Vnímám tento krok jako dobrou příležitost, možnost vstoupit do klubu v Anglii se neotvírá každý den," uvedl Palát pro Sport.cz.

Jednání trvala přes půl roku. "Absolvovali jsme množství on-line mítinků a byl jsem nadšený z osobního přístupu majitelů i manažerů klubu. Oni zase oceňovali naše sportovní cítění a úspěchy, kterých jsme s Victorem na hokejovém ledě dosáhli," řekl Palát. "Není to masivní investice, ale stoprocentně to bude zajímavé. Já osobně se na žádných strategických rozhodnutích samozřejmě podílet nebudu, zcela mi postačí role fanouška. Určitě se příležitostně na fotbalový duel do Anglie vypravím," dodal.

Palát s Hedmanem hráli za Tampu Bay od vstupu českého útočníka do NHL v sezoně 2012/13. Letos se jejich hokejové cesty rozešly: Palát po vypršení smlouvy s Lightning podepsal v červenci pětiletý kontrakt s New Jersey na 30 milionů dolarů (zhruba 730 milionů korun). Podle dnes zveřejněného žebříčku časopisu Forbes byl v minulém ročníku rodák z Frýdku-Místku se 126 miliony dolarů šestým nejlépe vydělávajícím českým sportovcem.

Klub Plymouth Argyle byl založen v roce 1886 a nikdy nehrál v nejvyšší anglické soutěži. Jeho největším úspěchem je postup do semifinále Anglického poháru v roce 1984 a dvojnásobná účast v semifinále Ligového poháru (1965, 1974). Do třetí ligy postoupil v roce 2019.

Loni v listopadu se stal miliardář Daniel Křetínský spoluvlastníkem West Ham United. V londýnském klubu Premier League odkoupil se společností 1890s holdings 27 procent akcií. Investovaná částka nebyla zveřejněna: některá britská média uváděla 150 milionů liber (4,4 miliardy korun), jiná 180 až 190 milionů liber (5,3-5,6 miliardy korun).