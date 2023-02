Hogwarts Legacy se stala jednou z nejrychleji prodávaných videoher

Washington - Hogwarts Legacy studia Avalanche Software a vydavatelství Portkey Games se stala jednou z nejrychleji prodávaných videoher. Za dva týdny od vydání lidé koupili 12 milionů kusů celkem za 850 milionů dolarů (asi 18,8 miliardy Kč), napsal dnes list The Daily Mail. Hra je zatím k dispozici na platformách PC, Xbox X a S a PlayStation 5.

Příběh vytvořený pro tuto hru se odehrává v kouzelnickém světě Harryho Pottera britské spisovatelky J. K. Rowlingové na konci 19. století. To je zhruba 100 let předtím, než do kouzelnické školy v Bradavicích chodil sám Harry Potter a jeho přátelé.

Na popularitě hře patrně příliš neubraly hlasy kritiků, kteří vybízeli k jejímu bojkotu kvůli spojitosti s Rowlingovou a jejím komentářům na sociálních sítích, které někteří považují za transfobní, tedy nepřátelské vůči transsexuálním a transgenderovým lidem. Kritika ale přiměla vývojáře na webovou stránku hry doplnit komentář, že Rowlingová se na vývoji hry nepodílela.

Náklady na vývoj hry studio ani jeho mateřská společnost Warner Bros. Games nezveřejnily, odborníci je však odhadují na 150 milionů dolarů (asi 3,3 miliardy Kč).

Hogwarts Legacy je dosud největší hrou zasazenou do kouzelnického světa Rowlingové. Hráč do otevřeného světa přichází jako student kouzelnické školy, do které nastoupí jako starší rovnou do pátého ročníku, a kromě plnění školních povinností se zapojí do dramatického příběhu o povstání skřetů a pradávné magii.

Kritikové zahraničních i českých herních magazínů hře ve svých recenzích dali vesměs velmi kladné hodnocení; chválili především zpracování misí, barvité prostředí, ve kterém se střídají roční období, a systém kouzelnických soubojů. Hra má podle kritiků naopak nedostatky v technickém zpracování otevřeného světa.