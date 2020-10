Hoftych: Snad někdo Prymulovi vysvětlí, že fotbal je bezpečný

Liberec - Liberecký trenér Pavel Hoftych věří, že se povede ministru zdravotnictví Romanu Prymulovi vysvětlit, že první fotbalová liga není riziková a kvůli koronaviru se nemusí zastavovat. Severočeši příští čtvrtek vstoupí bez zápasové přípravy domácím duelem s Gentem do skupiny Evropské ligy, jejich kouč to ale za velký handicap nepovažuje. Je přesvědčen, že mužstvo bude dobře nachystané.

Všechny sportovní soutěže jsou kvůli nárůstu počtu případů covidu-19 v Česku od dneška nejméně na 14 dní zastaveny. Hrát se nesmí ani fotbalová liga, která jako jediná ze všech sportů v tuzemsku testuje hráče i členy realizačních týmů před každým zápasem a má nejpřísnější opatření.

"Situaci samozřejmě nechápu, protože jsme na čerstvém vzduchu, dodržujeme veškerá bezpečnostní nařízení, zároveň jsme pořád testovaní. Takže vůbec nerozumím tomu, proč fotbal nepokračuje. Myslím, že je tu dost kompetentních lidí, kteří by měli rozlišit, co je nebezpečné. Před dvěma dny jsem byl v jednom obchodním domě, kde to byla hlava na hlavě. Při fotbale jste venku, nemáte tam diváky, je vás 22 a nesmíte to dělat, i když jste testovaní," řekl v nahrávce pro média Hoftych.

"Věřím tomu, že ve fotbale je dost lidí, kteří jsou kompetentní a zastávají vysoké posty na to, aby byli schopni vysvětlit panu Prymulovi, že fotbal je bezpečná zóna. Nechápu ani slovo výjimka. Jestliže dodržujeme všechno a jsme na vlastní náklady testovaní, nevím, proč bychom měli být slučovaní s někým, kdo ty možnosti nedodržuje? Pak nevím, proč jsme si ty testy dělali, proč jsme je měli asi dvacetkrát?" přemítal Hoftych.

Kvůli zastavení domácích soutěží Liberec na rozdíl od Gentu nebude před vzájemným soubojem hrát zápas. "Může to být pro ně výhoda i nevýhoda. To se teď nedá přečíst. Soupeři se teď v jejich lize až tolik nedaří. Pro nás je hlavní hrát doma, na našem stadionu," konstatoval Hoftych.

Severočeši budou 18 dní bez soutěžního zápasu. Naposledy nastoupili k ligovému duelu 4. října před reprezentační přestávkou, v pátek ještě změřili síly v přípravě proti Dukle Praha (3:0).

"Nechtěl bych se na to vymlouvat, ani si nemyslím, že to bude velká nevýhoda. Jsme v režimu, kdy je asi osm kluků s nároďáky. Hodně hráčů se vrátí až ve středu. Hráli jsme v pátek přípravné utkání s Duklou, které bylo velmi kvalitní. V sobotu budeme mít normální trénink na úrovni čísel z ligy a ve čtvrtek pohár," uvedl Hoftych.

"Nemyslím si, že by to mělo do zápasu nějak vstoupit. Když jsme hráli s FCSB, soupeř byl taky v těžké situaci a nějak to musel vyřešit. APOEL Nikósie si odložil svoje kolo, i když pak s námi prohrál. Ta pauza trošku problém v nerozehranosti udělat může, ale tím, že je to domácí hřiště, jsme schopni s favoritem, kterým Gent bude, odehrát slušný zápas," dodal.

Mezistátní zápasy by v Česku měly mít výjimku a Evropská liga by se tak mohla odehrát. Vedle Liberce se v úvodním kole představí doma ještě Sparta. "Podali jsme žádost o možnost odehrát utkání v domácích podmínkách, kde jde o určité navýšení pořadatelů v rámci UEFA a zabezpečení. V době, kdy se v Česku vše zavírá a lidem se bere strašně iluzí, je strašně důležité, aby činnost, která to dovolí, tady byla prezentovaná," uvedl Hoftych.

Kvůli vládním nařízením se smí venku trénovat ve skupinách maximálně po 20 lidech. "Máme teď kluky na nároďáku, nemáme tak široký kádr. Dnes nás šlo do tréninku nějakých 12. Takže do počtu pana Prymuly se bez problémů vejdeme," uvedl Hoftych.

Koronavirovou pandemií se snaží příliš nezatěžovat. "Už na jaře jsme si zvykli, že v tom je trochu chaos a nikdy se neví, co bude dopředu. Prožívá to teď třeba i reprezentace. My máme jednu velkou výhodu oproti ostatním týmům z ligy - se Spartou a Slavií hrajeme v evropských pohárech. Čekají nás zápasy, máme nějaké vrcholy, pro ostatní kluby to bude těžší," řekl.

"Snažíme se být pozitivní, v případě testů tedy negativní. Svět není jen covid, jsou tady jiné nemoci. Beru to tak, že průběh covidu hlavně u těch, kteří mají vážné zdravotní problémy, je složitější, ale ostatní obyvatelstvo by to nemělo paralyzovat. Tak jako je neparalyzuje každý rok v říjnu běžné nachlazení či chřipky. PR covidu je neskutečné," dodal Hoftych.