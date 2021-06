Hoftych bere sezonu za úspěšnou, Liberec opustí některé opory v čele s Peškem

Liberec - Přestože fotbalisté Liberce nakonec nedosáhli na evropské poháry a v lize skončili na šestém místě, považuje jejich trenér Pavel Hoftych uplynulou sezonu za úspěšnou. Ocenil fakt, že Slovan dostal tři hráče do národních týmů a na podzim si zahrál skupinu Evropské ligy. Severočeši přijdou o několik opor včetně reprezentanta Jakuba Peška, Hoftych však věří, že se podaří přivést náhrady. V druhé polovině týdne ho čeká schůzka s jednou z možných posil Theodorem Gebre Selassiem.

Liberečtí bojovali o páté místo, které jako poslední zaručilo účast v pohárech, sezonu však zakončili sérií pěti ligových zápasů bez vítězství a domácí prohrou 1:2 s Olomoucí. "Sezonu nebudu hodnotit podle posledních několika zápasů. Ve finále se k nám štěstí mohlo přidat, kdybychom třeba porazili Spartu. Sezonu hodnotím jako úspěšnou, nejen z pohledu Evropy a konečného umístění a boji až do posledního kola, ale i tím, že se nám tři kluci dostali do nároďáků. To je na Liberec fantastický počin," řekl Hoftych v nahrávce pro média.

"Všichni bychom chtěli být v pohárech, ale bohužel je potřeba respektovat konkurenci, hlavně Slovácko a Jablonec, které vystřelily nahoru. Prošli jsme si na podzim Evropou, ztratili jsme kvůli tomu nějaké body v lize. Ale byla to krásná jízda. V zimě nám odešlo hodně klíčových hráčů a v závěru nám dva hráči chyběli. Při zraněních a únavě hráčů typu Peška s Mosquerou už nám v ofenzivní části došla šťáva," dodal Hoftych.

Některé opory opustí Liberec i v létě. Obránci Ondřeji Karafiátovi stejně jako ofenzivnímu univerzálovi Janu Matouškovi končí hostování ze Slavie, záložníkovi Michalu Sadílkovi vyprší hostování z PSV Eindhoven, stoper Jakub Jugas odchází do Polska a křídelník Pešek, kterého čeká evropský šampionát, má podle spekulací namířeno do pražské Sparty.

"Kádr se nyní skládá a v první řadě je třeba počítat odchody. Už dnes víme, že to je Karafiát, Sadílek, Pešek, Jugas a uvidíme, co další hráči. Velký zájem je o Martina Koscelníka. Jsou to ztráty kvalitních hráčů, kteří nám dodali nadstavbu. Budou nám chybět. Sportovní úsek pracuje na tom, aby byl kádr co nejsilnější a příští sezonu jsme se zase rvali o vrchní patra tabulky," řekl Hoftych.

"Jhon Mosquera od nás dostal nabídku další smlouvy. Káfa (Karafiát) se stejně jako Matoušek momentálně vrací do Slavie. S oběma jsem se ale bavil a umíme si představit další formu spolupráce v případě, že i oni by cítili, že to může být v jejich prospěch," dodal Hoftych.

Je přesvědčen, že se podaří dotáhnout návrat bývalého reprezentanta Gebre Selassieho po konci jeho angažmá v Brémách. "Byl na zápase s Olomoucí, chviličku jsme mluvili po utkání. Zašel i do kabiny za kluky. Máme mít v týdnu schůzku se sportovním vedením, z mého pohledu už jsou věci vyříkané. Ještě se chce potkat se mnou, v druhé polovině příštího týdne budeme mít schůzku. Prostě pevně věřím, že se Theo stane součástí Liberce," doplnil Hoftych.