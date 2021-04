New York - Hodnota trhu kryptoměn poprvé přesáhla dva biliony dolarů (44 bilionů Kč), ukázala data analytických společností CoinGecko a Blockfolio. Letos už se přitom díky zájmu jak malých tak institucionálních investorů zdvojnásobila. Zhruba polovinu hodnoty trhu tvoří nejznámější digitální měna bitcoin.

Letos už se zdvojnásobila i cena samotného bitcoinu, který se nyní prodává zhruba za 59.000 dolarů (1,3 milionu Kč). Tržní hodnota dalších pěti největších kryptoměn - ethereum, binance coin, polkadot, tether a cardano - tvoří dohromady asi 422 miliard dolarů, napsala agentura Bloomberg.

Bitcoin se v polovině března přehoupl přes hranici 61.000 dolarů a od té doby zaznamenal jen poměrně slabé výkyvy. Pokud se bitcoin udrží nad 53.000 USD, dokáže si podle analytiků oslovených agenturou Reuters uchovat svůj tržní podíl jednoho bilionu dolarů.

Druhá největší měna ethereum již dosáhla tržního podílu 244 miliard dolarů. Na maximum 2144,99 dolaru za kus tato kryptoměna vystoupila v pátek. Od začátku roku ethereum posílilo o téměř 190 procent.

Za zájmem o bitcoin je rostoucí důvěra institucionálních investorů i prostředí velmi nízkých úrokových sazeb, které nedávají investorům mnoho jiných možností, jak si zajistit výnos. Investice do bitcoinů začíná svým klientům nabízet americká banka Morgan Stanley. Velkou investici do bitcoinu oznámila v únoru automobilka Tesla. Dál posílit důvěru investorů by mohl plán kryptoměnové burzy Coinbase, která hodlá vydat akcie a vstoupit na klasickou akciovou burzu.

O kryptoměny se ale čím dál více zajímají úřady v mnoha zemích. Obávají se, že kryptoměny často slouží jako platební nástroj v podsvětí a protože jsou anonymní, obtížněji se pak odhaluje trestná činnost. Americká ministryně financí Janet Yellenová i prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová chtějí, aby obchod s digitálními měnami právě z těchto důvodů podléhal přísné regulaci.