Hodně českých pendlerů shání ubytování v Německu

Plzeň - Hodně českých pendlerů z Domažlicka, Klatovska a Tachovska shání ubytování v Německu, aby tam mohli dále pracovat a živit rodiny. Řada bavorských firem, které české pracovníky nutně potřebují, se jim snaží zajistit bydlení sama, další je posílají domů na kurzarbeit, kdy za firmy platí zaměstnancům 67 procent mzdy německý stát. Nová opatření české vlády počty Čechů pracujících v Německu určitě sníží, skončí zejména ti, kteří mají malé děti, řekl ČTK Libor Hlavsa z Domažlic, který pracuje v Bavorsku u kovovýrobní firmy. Úřady práce v Plzeňském kraji očekávají kvůli nárůstu počtu pendlerů bez práce zvýšení počtu nezaměstnaných.

Od čtvrtka musí pendleři, tedy lidé dojíždějící do zaměstnání za hranice, buď přestat pracovat, nebo si v sousední zemi zajistit i ubytování a domů se dočasně nevracet. Po návratu budou muset absolvovat čtrnáctidenní karanténu.

Německé podniky se hodně snaží Čechy udržet. Hlavsa objíždí řadu firem v Bavorsku a uvedl, že ve většině, zaměřených na manuální práci, Češi jsou. "Němci ani uprchlíci ji tam dělat nebudou. Navíc Češi jsou šikovnější a umí improvizovat," uvedl pendler.

Hodně Čechů teď řeší problém s ubytováním a jsou firmy, které jim ho najdou a zaplatí. Další si ho shánějí sami. Hotely a penziony, které už Čechy propouštějí, jsou zavřené a místní lidé teď doma ubytovávat moc nechtějí. Pendler z Tlumačova uvedl, že si obstaral s kamarády obytný automobil.

Některé firmy Čechům řekly, že mohou být doma. Nedostanou výpovědi, ale ani výplatu. Další se od pracovních agentur, kterých je v Bavorsku hodně, dozvěděli, že mohou zůstat doma na tzv. kurzarbeit tarif. Personalisté firem zjišťovali, kolik Čechů tam zůstane. A když jich bude málo, tak firmy nejméně na 14 dnů přeruší výrobu.

"U nás se to vyřešilo tak, že od 1. dubna budeme dostávat kurzarbeit, tedy 67 procent ze mzdy, což je podobné jako podpora od (německého) úřadu práce," řekl Luděk Presl ze Železné Rudy, který pracuje ve firmě na výrobu dřezů. Podobně to řeší více firem. Kurzarbeit tarif platí stát, který nechce, aby firmy propouštěly a lidé skončili na pracovních úřadech. O kurzarbeitu pro malé a střední firmy do konce roku rozhodla německá vláda před týdnem. Ve firmě, kde pracuje Presl, je přes 40 procent Čechů, které se teď snaží firma nahradit. V době karantény budou muset jít Češi podle Presla k německému nebo českému lékaři pro neschopenku. Až skončí karanténa v ČR, tak pokud budou zakázky, mohou hned nastoupit do práce.

Několik pendlerů ze Železné Rudy ČTK řeklo, že chtělo původně v době neprostupných hranic marodit. "Zavolali jsme to zaměstnavateli, ale ten řekl, že takhle ne. Sháníme si ubytování," uvedl jeden z nich.

V Německu není stále nařízená povinnost nosit roušky. Lidé to berou jako nesmysl a člověka s rouškou považují za nakaženého. "Měli ze mě srandu, že nosím respirátor a v obchodě si mě fotili. Ale teď už jim tolik do smíchu není," uvedl pendler z Milavčí. Nesetkal se ale s tím, že by Češi měli kvůli rouškám problémy v obchodech nebo zaměstnáních.

Hlavsu hodně popuzuje, jak říká, "hon na pendlery". "Říká se, že do Česka přitáhnou koronavirus. Přitom nejvíce nakažených je ve Středočeském kraji, odkud nikdo nedojíždí za prací za hranice. Většina pozitivních byla v Itálii a Rakousku nebo se s těmito lidmi setkala," uvedl.

Pracovník úřadu práce ČTK řekl, že pendleři bez zaměstnání se už zřejmě, stejně jako pracovníci z gastronomie, hotelnictví a kultury, projeví na růstu březnové nezaměstnanosti, která bude zveřejněna 8. dubna. Podle odhadů pracuje v Bavorsku asi 40.000 Čechů. "Na hranicích je klid, nikde nejsou žádné kolony," uvedla dnes policejní mluvčí Dagmar Brožová. Počty pendlerů se podle Presla snižují.