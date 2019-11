HODINÁŘSTVÍ BECHYNĚ: Píle, férovost a věrnost svému povolání

Hodinářské práci zasvětil Vladimír Bechyně celý svůj život. Byla to víc než jen profese. Byl to způsob práce a života, ve kterém záleželo na každém detailu. Současná firma Hodinářství Bechyně je postavená na těchto základech.

Hodinářství Bechyně je rodinná firma, která se specializuje na prodej a servis švýcarských a německých hodinek značek Rolex, Glashütte Original, Tudor, Longines, Rado, Balmain a Tissot. Pod jménem svého majitele Vladimíra Bechyně funguje od počátku 90. let, ale navazuje na mnohem delší tradici.

V Praze ve Štěpánské ulici č. 57 fungoval již za totalitního režimu vyhlášený servis japonských a švýcarských hodinek, který byl známý v celém Československu. Už tehdy opravna disponovala vybavením srovnatelným se Západem. Historie Bechyňů se začala psát v 70. letech minulého století, když Hodinářské družstvo nabídlo panu Bechyněmu pozici vedoucího této provozovny. S obnovením demokracie se Vladimír Bechyně rozhodl osamostatnit a vybudovat vlastní podnik.

Začátky podnikání: léta plná učení

Začátky nebyly jednoduché – těžká byla jednání s úředníky o pronájmu na lukrativním místě, banky nebyly příliš ochotné poskytnout úvěr… Velkou oporou mu byla rodina, hlavně manželka, která zajišťovala komunikaci s dodavateli ze Švýcarska, a následně i dcera Lenka, když v roce 2003 také začala v podnikání pomáhat. Za pomoc vděčí i přátelům, kteří mu do začátků zapůjčili finance. Pevný postoj, trpělivost a také štěstí na férové lidi nakonec přinesly ovoce.

Od roku 1992 se zde prodávaly švýcarské značky Longines, Tissot, Certina, Atlantic, Pierre Balmain, Baume Mercier, Raymond Weil, Maurice Lacroix a další. Rok po otevření prodejny přibyl prodej a servis špičkových značek Patek Philippe a Cartier. Zboží si opatřoval Vladimír Bechyně nejprve přes dovozce, přímé kontakty s výrobci navázal až později.

Vladimír Bechyně vzpomíná na své podnikatelské začátky takto: „Byla to léta plná učení, práce a také chyb, ze kterých se člověk učil. Také bylo kolem hodně podvodníků a pochybných dealerů, na které si člověk musel dávat pozor. I chování k zákazníkům procházelo změnou. Někdy to byli právě zákazníci, hlavně ti, co měli zkušenosti ze Západu, kteří nás učili, jak dobře klienta obsloužit a udělat z nákupu hodinek zážitek.“

Licence pro Rolex, zastoupení Longines

V roce 1996 dosáhl Vladimír Bechyně svého největšího životního úspěchu: Po letech vyjednávání přišlo od výrobce značky Rolex rozhodnutí o udělení licence pro prodej těchto hodinek v České republice.

Z mnoha zájemců o tuto značku se do finálového kola dostali jen dva, jedním z nich byl právě pan Bechyně. Při rozhodujícím rozhovoru se zástupci firmy mimo jiné uvedl, že chtěl být zemědělcem a hodinářem se stal vlastně náhodou. Díky své přirozenosti a důrazu na hodnoty blízké zástupcům značky Rolex, tedy na pokoru, pracovitost, tradici a věrnost oboru, tento konkurz vyhrál. Získal tak zastoupení značky jako první ve východním bloku a celých sedm následujících let byl také jediným prodejcem Rolexu v České republice.

V roce 2010 projevil Vladimír Bechyně zájem o velkoobchodní zastoupení značky Longines. Hodinky dobře znal, od 70. let je servisoval a v 90. letech se stal jejich prvním prodejcem v České republice. Tehdy se také poprvé setkal s prezidentem firmy Longines Walterem von Känel, když zástupci švýcarské firmy přijeli do Prahy, aby odvezli hodinky od jednoho prodejce, který neplatil. Oba muže pojily kromě byznysu stejné zájmy, styl humoru a zásada, že dané slovo vždy platí. Vzniklo mezi nimi přátelství na celý život.

Díky už zmíněným dlouhodobým dobrým vztahům výhradní zastoupení značky Longines získal.

Spolu s dcerou založili – zpočátku výhradně pro distribuci této švýcarské značky – velkoobchodní firmu Hodinářství Bechyně s.r.o. a rozšířili pracovní tým o další kolegy, kteří se velkoobchodu věnovali. Lenka Bechyňová se stala spolumajitelkou a jednatelkou firmy.

Velký kus cesty

V následujících letech Hodinářství Bechyně rozšiřuje velkoobchodní aktivity a maloobchodní prodej (původní firma Vladimír Bechyně) postupně přechází pod ně. Z malé rodinné firmy s pár zaměstnanci se stává větší podnik. Přibývají další značky a další zaměstnanci a otevírá se nová větší prodejna na Václavském náměstí. To klade také vyšší nároky na řízení. Vladimír Bechyně nadále určuje směr, ale starost o chod firmy přebírá dcera Lenka Bechyňová a profesionální management.

„Když se ohlédnu zpět, vidím velký kus cesty, kterou jsme jako firma urazili,“ říká Vladimír Bechyně a pokračuje: „Za dobu 30 let jsme obsloužili tisíce zákazníků, z nichž mnozí se k nám vracejí pro další hodinky ať už pro sebe nebo pro své blízké. Někteří se stali za tu dobu našimi přáteli a dělá nám radost, když se můžeme potkat.“

Dnes uzavírá firma Hodinářství Bechyně partnerství i mimo hodinářský obor, zejména v oblasti kultury a sportu. „Jednak tím můžeme vyjádřit podporu a obdiv jinému ‚řemeslu’, jednak tím vytváříme prostor pro společné setkávání s našimi zákazníky. Nechceme si krásné věci nechávat jen pro sebe,“ vysvětluje Vladimír Bechyně.

