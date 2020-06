Hnutí volající po blokádě reklamy na facebooku posiluje strategii

New York - Organizátoři hnutí, které volá po bojkotu reklamy na facebooku, protože provozovatel této sociální sítě podle nich nedělá dost pro zastavení nenávistných projevů, chtějí kampaň rozšířit do celého světa a zaměřit se chtějí i na evropské firmy. V rozhovoru s agenturou Reuters to prohlásil Jim Steyer, který stojí v čele organizace Common Sense Media. Ta společně s organizací Free Press a skupinami hájícími občanská práva Color of Change a Anti-Defamation League hnutí vede.

"Dalším krokem je celosvětový tlak," řekl Steyer. Dodal, že kampaň s názvem Stop Hate for Profit začne oslovovat přední evropské společnosti, aby se k bojkotu reklamy na facebooku přidaly.

U počátků hnutí stála nedávná smrt amerického černocha George Floyda, který zemřel při policejním zákroku. Jeho skon vyvolal masové demonstrace proti rasismu a policejnímu násilí v USA, odkud se protesty rozšířily do celého světa.

Kampaň tvrdí, že společnost Facebook, která provozuje stejnojmennou sociální síť a také další síť Instagram, odmítá důrazněji zakročit proti nenávistným projevům na svých platformách, neboť nechce ohrozit příjmy z reklamy.

Hnutí už podpořilo přes 160 firem včetně americké telekomunikační společnosti Verizon Communications, nizozemského výrobce spotřebního zboží Unilever nebo největšího světového výrobce nealkoholických nápojů, americké společnosti Coca-Cola.

Šéf americké společnosti Facebook Mark Zuckerberg už kvůli bojkotu přišel o miliardy dolarů. V pátek akcie Facebooku klesly o 8,3 procenta, nejvíce za poslední tři měsíce.

Mezitím dnes americký kavárenský řetězec Starbucks oznámil, že pozastavuje veškerou svou reklamu na všech sociálních sítích, aby se mohla soustředit na hledání možností, jak zastavit šíření nenávistných projevů na internetu.

"Jsme přesvědčeni, že je třeba udělat více pro vytvoření přátelských a začleňujících online komunit," uvedl Starbucks. "Pozastavíme reklamu na všech sociálních platformách a mezitím budeme ve snaze zastavit šíření nenávistných projevů pokračovat v interních diskusích, v rozhovorech s našimi mediálními partnery a organizacemi hájícími občanská práva," dodal řetězec.