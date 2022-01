Liberec - Hnutí Duha hledá dobrovolníky pro sledování vlků v Lužických horách. S jejich pomocí chce také zjistit, proč se tamní smečka několikrát přesunula. Hnutí o tom informovalo v tiskové zprávě.

"Během uplynulých dvou let jsme zaznamenali několik přesunů jádrové oblasti výskytu rozmnožující se vlčí smečky v Lužických horách. Bylo by zajímavé v rámci dalšího monitoringu zjistit, jestli jsou tyto přesuny zapříčiněny zvýšenou těžbou dřeva v daných lokalitách, nabídkou potravy či jinými faktory. Doufáme, že i s tím nám pomohou noví dobrovolníci Vlčích hlídek," řekla koordinátorka Vlčích hlídek na Liberecku Kristýna Fridrichová. Úvodní seminář pro zájemce o vstup do Vlčích hlídek se bude konat v Chatě Polesí v Rynolticích na Liberecku druhý únorový víkend.

V Lužických horách se vlci začali sporadicky objevovat od roku 2016. Výskyt vlčího páru tu o dva roky později potvrdili právě dobrovolníci Vlčích hlídek. "Od té doby se na území Lužických hor postupně zformovala smečka Její úspěšnou reprodukci se podařilo zachytit už dva roky po sobě, v roce 2020 a 2021. A to přesto, že Chráněná krajinná oblast Lužické hory v poslední době čelí rozsáhlé těžbě dřeva," uvedlo Hnutí Duha v tiskové zprávě. Dobrovolníci z hlídek podle hnutí pomáhají sběrem trusu či srsti vlků zjišťovat informace o jejich genetickém původu či potravních návycích. Nálezy stop zase naznačují prostorové nároky zvířat.

Lužickohorské vlčí teritorium není v severních Čechách jedinou oblastí výskytu těchto šelem. Jedna smečka se pohybuje od roku 2014 také v Ralsku a od roku 2018 je potvrzený výskyt vlků, i díky monitoringu dobrovolníků, také v Jizerských horách a na Frýdlantsku. Dvě smečky žijí i na česko-německém pomezí v oblasti Děčínska.

Podle loni zveřejněných dat je na území Česka 22 vlčích teritorií. Z toho 19 jich je v pohraničních oblastech a některá na území Česka zasahují jen částečně. Ve 14 případech šlo o smečky, které v tuzemských podmínkách čítají obvykle čtyři až šest jedinců. V meziročním srovnání se počet teritorií zvýšil o čtyři, počet smeček o jednu.