Hnutí ANO neprosadilo ve Sněmovně projednávání státního rozpočtu

Praha - Hnutí ANO, které je nyní ve Sněmovně v opozici, dnes neprosadilo na program sněmovní schůze projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok. Návrh vznesla ministryně financí v demisi a současně předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Návrh rozpočtu připravila končící koaliční vláda ANO a ČSSD. Nově nastupující vládní pětikoalice chce ale sestavit rozpočet s nižším schodkem. Sněmovní rozpočtový výbor již začátkem prosince projednávání rozpočtu přerušil a Sněmovně doporučil, aby začala projednávat v prvním čtení státní rozpočet na příští rok až po jmenování nové vlády vzešlé z říjnových voleb. Kabinet Petra Fialy (ODS) bude jmenován v pátek.

Fotogalerie

K hlasování o programu schůze se poslanci dostali zhruba po třech hodinách od začátku jednání. "Neexistuje žádný relevantní důvod proč rozpočet nepodpořit,“ hájila svůj návrh ministryně financí v demisi Alena Schillerová (za ANO). Návrh podle ní odráží ekonomické možnosti země, je proinvestiční a prorůstový. Rozpočtové provizorium označila za hazard s budoucností Česka a jeho občanů a varovala, že ohrozí vyplácení covidových programů, jako je třeba Antivirus. Upozornila také, že se zbrzdí investice. "Je to rozpočet který rozhodně nezapomíná ani na úspory,“ prohlásila. Poukazovala i na to, že jednací řád dává vládě pro přepracování rozpočtu nejvýše 30 dní. Tento čas ale neposkytuje možnost pro zásadní změny, protože zákony se v takovém čase změnit nedají, uvedla.

Po ní vystoupilo několik jejích vládních kolegů z hnutí ANO i poslanec ANO Aleš Juchelka. Někteří neúspěšně navrhovali zařadit na pořad schůze body týkající se dopadu rozpočtového provizoria na jejich resorty. "V případě rozpočtového provizoria nastane nemožnost zadávání veřejné zakázky či uzavření smluv především u velkých projektů, které resort ministerstva obrany realizuje v rámci rozvoje svých schopností," uvedl například ministr obrany v demisi Lubomír Metnar.

Snahu hnutí ANO zařadit na program projednávání státního rozpočtu odmítla místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN). "Je to mimořádně špatný nápad, zamítněme ho,“ vyzvala. Varovala mimo jiné před nárůstem státního dluhu a poukazovala na to, že v minulosti již dvakrát rozpočtové provizorium nastalo a nic dramatického podle ní nenastalo.

Poslanci posléze na návrh předsedy klubu ODS Marka Bendy zařadili na program usnesení k úloze jaderné energie při dekarbonizaci ekonomiky. Vypustili z programu kontroverzní a kritizovanou smlouvu s Kosovem o zamezení dvojímu zdanění. Stejně tak vypustili návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí na příští rok.

Fiala v říjnu uvedl, že vznikající koaliční vláda chce sestavit rozpočet se schodkem do 300 miliard korun. Návrh odcházející vlády počítá se schodkem 377 miliard korun. Sněmovna nemůže v prvním čtení rozpočet zamítnout, ale může ho vrátit vládě k přepracování. Nastupující koaliční vláda by pak předložila ve stanoveném termínu nový návrh rozpočtu.

Pokud Sněmovna rozpočet neschválí do konce roku, stát bude hospodařit v takzvaném rozpočtovém provizoriu. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura (ODS) nepředpokládá, že by se rozpočtové provizorium protáhlo déle než do konce března. Minulý týden řekl, že vláda je schopná připravit přepracovaný návrh rozpočtu na příští rok do šesti týdnů, tedy do přelomu ledna a února.