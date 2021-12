HN: Trest ve Švýcarsku za kauzu MUS si vedle Krause odpykává už i Klimecký

Praha - Bývalý manažer Oldřich Klimecký, kterého švýcarský soud odsoudil v kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti za praní špinavých peněz, si už odpykává trest ve švýcarském vězení. Píšou o tom na svém webu Hospodářské noviny (HN). Odvolací soud v Bellinzoně podle deníku snížil jednaosmdesátiletému bývalému řediteli dolů trest z 36 na 18 měsíců vězení. Po Petru Krausovi je Klimecký druhým manažerem, který nastoupil do vězení. Kauzu řeší i české soudy, soudkyně rozprostřela další zasedání na období do prosince příštího roku. Chce jednat ve čtvrtletních intervalech, a to po jednom týdnu vždy v březnu, květnu, září a prosinci, zjistil deník z aplikace infoSoud.

„V listopadu nám jeho obhájce sdělil, že začal trest uložený švýcarskými justičními orgány vykonávat,“ řekl mluvčí Městského soudu v Praze Adam Wenig.

Za podvodné ovládnutí MUS potrestal švýcarský soud v roce 2013 šest mužů - Jiřího Diviše, Marka Čmejlu, Antonia Koláčka, Petra Krause, Oldřicha Klimeckého a Belgičana Jacquese de Grooteho. De Groote jako jediný dostal pouze peněžitý trest, ostatní byli odsouzeni k odnětí svobody.

Případ řeší i české soudy, obžalobu podalo státní zastupitelství v dubnu 2017 k Městskému soudu v Praze. Česká obžaloba tvrdí, že manažeři podvodně uvedli vládu v omyl, když vzbudili zdání, že státní podíl kupuje místo nich prostřednictvím firmy Investenergy americký investor Appian Group. První jednání se uskutečnilo na podzim 2018 a potáhne se ještě nejméně další rok. Soudkyně Silvie Slepičková rozprostřela další zasedání v příštím roce na březen, květen, září a prosinec. Podle mluvčího soudu na délce řízení ani tříměsíčních prodlevách není nic zvláštního. "Hlavní líčení jsou nařizována s ohledem na časové možnosti předsedkyně senátu, tří přísedících a procesních stran," uvedl.

Na březnové stání je nařízen opakovaný výslech znalců, kteří podle zadání soudu znovu oceňovali hodnotu 46procentního balíku akcií, které vláda skupině Appian Group prodala v srpnu 1999 za 650 milionů korun. Podle obžaloby byla jeho hodnota nejméně 3,2 miliardy. Znalci měli být původně slyšeni před třemi týdny, ale obhájce dalšího z obžalovaných Jiřího Diviše se omluvil pro nemoc a Diviš na jeho účasti trval.

Vedle pětice manažerů dolů poslal žalobce před soud i tehdejšího náměstka ministra průmyslu a obchodu Roberta Sýkoru. Viní ho z přijetí třímilionového úplatku za to, aby zařídil bezproblémovou privatizaci zbytkového podílu dolů za zlomek jejich skutečné hodnoty. V tom dalším je podle Slepičkové obžaloba víceméně kopií té, kterou již projednali Švýcaři.

Loni proto pražský soud pravomocně zastavil trestní stíhání Petra Krause, což soudkyně odůvodnila tím, že již nastoupil ve Švýcarsku trest za prakticky totožný skutek, který projednává ona. Klimeckého stíhání před českým soudem ale zatím formálně pokračuje. Podle Weniga je potřeba potvrzení švýcarských orgánů, že je skutečně ve výkonu trestu a za jaký čin. To zatím nepřišlo. "Žádost o právní pomoc byla odeslána v prosinci 2021," řekl mluvčí.