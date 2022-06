HN: Obviněný z Hlubučkovy kauzy měl zakázky i na poště, Rakušan nařídí audit

Praha - Firmy obviněného podnikatele Maroše Jančoviče z kauzy kolem bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN) a podnikatele Michala Redla získávaly zakázky kromě dopravního podniku (DPP) také od České pošty. Podle veřejného registru inkasovaly od státního podniku zhruba 35 milionů korun. Jednu z rámcových smluv loni podepsal generální ředitel pošty Roman Knap. Informuje o tom web Hospodářských novin (HN). Ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan, pod jehož resort Česká pošta spadá, v reakci na zjištění HN oznámil, že nechá hospodaření pošty prověřit hloubkovým auditem, uskutečnit by se měl do konce roku. Pošta pochybení odmítá.

Knap s Rakušanem v tomto týdnu oznámili, že se dohodli, že Knap v čele pošty skončí v září. Důvodem podle nich není dřívější Knapova schůzka s obviněným Redlem. Šéf pošty se hájil tím, že Redla přivedl bez předchozího ohlášení na schůzku obchodní partner pošty a že jej do té doby neznal. Rakušan chce na místo nového šéfa pošty vypsat výběrové řízení. O odvolání Knapa uvažoval již před vypuknutím korupční kauzy kolem dopravního podniku.

Web HN upozorňuje na smlouvy s firmami T-Soft a Uniprog Solutions. Jančovič působí v obou akciových společnostech jako předseda představenstva a podle oficiální evidence skutečných vlastníků je také jejich spolumajitelem.

Společnost T-Soft pracuje pro Českou poštu nejméně poslední tři roky a uzavřela s ní deset smluv zhruba za 15 milionů korun, a to převážně na poskytování IT služeb nebo konzultací a analýz. Jednu podepsal přímo Knap a Jančovič. Uniprog Solutions má s Českou poštou uzavřeny další čtyři kontrakty na IT služby zhruba za 20 milionů. Právě tuto firmu přitom vyšetřovatelé přímo zmiňují v obvinění, podle kterého měl Jančovič zajišťovat této společnosti zakázky milionovými úplatky, píšou HN.

Česká pošta jakékoliv pochybení u smluv s Jančovičovými firmami odmítá. "Všechny zakázky byly řádně vysoutěženy, prošly kontrolou a nebyl důvod je ze soutěže vyřazovat. Celé naše účetnictví prochází ročně nezávislým auditem, který neshledal nic závadného," sdělil HN mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Rakušan po zjištění HN oznámil, že nechá hospodaření pošty prověřit hloubkovým auditem. "V rámci toho budou bezpochyby přezkoumány i tyto smlouvy. V současné době je nechám prověřit alespoň interními auditními mechanismy," uvedl Rakušan.

Firma T-Soft jen v prvním pololetí letošního roku uzavřela se státními institucemi 20 smluv, mimo jiné s ministerstvem zemědělství, s organizací Cermat, spadající pod ministerstvo školství, nebo se Správou státních hmotných rezerv. Společnost pracuje i pro Národní bezpečnostní úřad. Celkem oficiální registr eviduje 216 smluv T-Soft s veřejným sektorem téměř za 270 milionů korun. Společnost Uniprog Solutions pak uzavřela 219 smluv v celkové hodnotě pět miliard korun. V případě pražského veřejného dopravce si k tomu ale podle policie měla pomáhat masivními úplatky, napsaly HN.

V kauze korupce v dopravním podniku policie tvrdí, že organizovaná skupina systematicky obsadila klíčové pozice v podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky.