Praha - Čeští operátoři O2, T-Mobil a Vodafone patří mezi nejziskovější v Evropě. Vyplývá to z analýzy Hospodářských novin. Deník srovnal klíčové finanční ukazatele trojice českých a 13 dalších evropských operátorů, kteří jsou obchodováni na burze, a jejichž hospodářské výsledky jsou tak volně dostupné. Zájem o dění na mobilním trhu zvýšil nedávný výrok ministryně průmyslu Marty Novákové (za ANO), podle níž si za vysokou cenu mobilních dat mohou sami Češi.

Jeden z hlavních ukazatelů porovnává poměr zdaněného zisku firmy k jejímu celkovému majetku. V tomto směru je nejúspěšnějším evropským operátorem český podnik O2, který loni dokázal své jmění zhodnotit o 36 procent. Podle Miroslava Frayera z Komerční banky je to dáno především tím, že firma své mobilní sítě vyčlenila do samostatné společnosti Cetin. "Díky tomu dokáže operátor lépe zhodnocovat svůj kapitál," uvedl analytik.

Česká pobočka operátora Vodafone podle posledních dostupných čísel zhodnotila předloni svůj kapitál o 17 procent, a je tak čtvrtá nejúspěšnější. T-Mobile v roce 2017 dosáhl návratnosti vlastního jmění 14 procent a ve srovnání mu patří páté místo. Deník upozorňuje, že takovými čísly se nemohou chlubit ani mateřské společnosti obou operátorů. Britský Vodafone svůj kapitál loni zhodnotil o šest procent, Deutsche Telekom o sedm.

Čeští operátoři vynikají oproti zahraničním i ve výši svých provozních marží, které udávají podíl provozního zisku na celkových tržbách. Podle listu se O2 a T-Mobile opět řadí mezi pět operátorů, jejichž provozní marže jsou v Evropě nejvyšší a pohybují se kolem 20 procent. "Za tato čísla tuzemští operátoři každopádně vděčí i vyšším cenám dat, jejichž cena je nad evropským průměrem," míní analytik investiční společnosti Patria Martin Cakl. U Vodafonu dosahuje provozní marže průměrných 10,6 procenta.

Ministryně Nováková v České televizi nedávno uvedla, že data jsou drahá, protože vybudování mobilních sítí podle ní stálo operátory miliardy korun a nyní je využívá jen malá skupinka lidí, neboť Češi spíš hledají připojení k bezdrátovým wi-fi sítím.

Podle HN ale argumenty operátorů při srovnání nákladů na výstavbu infrastruktury neobstojí. Za nynější generaci mobilních sítí (LTE) tuzemská mobilní trojka státu v roce 2013 zaplatila celkem 8,5 miliardy korun. Němečtí, polští i rakouští operátoři přitom za kmitočty zaplatili mnohem více - a to i po zohlednění různého počtu obyvatel. "Pokud by se brala v úvahu také rozloha území, byly by české mobilní frekvence navíc levnější než ty slovenské," uvedl deník.

Politické strany se nyní předhánějí v návrzích, jak podmínky pro zákazníky mobilních operátorů vylepšit. Premiér Andrej Babiš (ANO) také ohlásil jednání se zahraničními operátory před aukcí frekvenčních pásem, v níž by mohl na český trh vstoupit čtvrtý operátor.