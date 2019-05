HN: Babiš je podle EK ve střetu zájmů kvůli vazbám na Agrofert

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) je podle Evropské komise ve střetu zájmů kvůli přetrvávajícím vazbám na své bývalé podniky. K tomuto závěru dospěl audit, který komise poslala českým úřadům. Píšou to dnes na webu Hospodářské noviny a Neovlivni.cz. Všechny prověřované evropské dotace, které obdržela skupina Agrofert od února 2018, chce Brusel vrátit zpět. Babiš vložil Agrofert v únoru 2017 kvůli českému zákonu o střetu zájmů do svěřenského fondu. Podle ministerstva financí je audit EK ohledně střetu zájmů Babiše předběžným návrhem, který se ještě může změnit.

"Andrej Babiš je osobou, která profituje z hospodaření Agrofertu. Opatření, kdy vložil holding do svěřenského fondu, jsou nedostačující," potvrdil serveru Neovlivni.cz zdroj obeznámený s auditem. Audit byl hotový už před volbami do Evropského parlamentu, do České republiky ale dorazil až tento týden, píše server.

Zpráva o auditu střetu zájmů Babiše se podle MF může ještě změnit

Audit Evropské komise ohledně střetu zájmů Babiše je podle ministerstva financí předběžným návrhem, který se ještě může změnit. Ministerstvo financí, které potvrdilo, že dostalo anglickou verzi zprávy, nyní čeká na doručení české verze auditu. Na tu bude reagovat, obvyklá lhůta na vyjádření je jeden až dva měsíce, sdělilo ČTK ministerstvo financí.

"Návrh auditní zprávy je v rozsahu 71 stran anglicky psaného textu a hned v úvodu je opatřen disclaimerem (pozn. upozorněním), že se jedná o prozatímní zjištění, závěry a doporučení auditorů EK, která mohou být měněna na základě dalších informací od národních orgánů. Proto má být dle této informace zpráva považována za důvěrnou do doby uzavření procesu a do doby vydání finálních zjištění," řekl ČTK mluvčí MF Michal Žurovec.

Dále uvedl, že na návrh zprávy bude ČR reagovat ve lhůtě, kterou EK stanoví ve chvíli, kdy bude do ČR doručovat českou verzi zprávy. "Ta je zpravidla zasílána do jednoho měsíce po anglické verzi. Obvyklá lhůta na vyjádření je jeden až dva měsíce od doručení návrhu zprávy v národním jazyce," uvedl Žurovec.

Babiš ve čtvrtek ve Sněmovně při interpelacích uvedl, že o zprávě neví, nikdo mu žádnou nedal. Babiš dlouhodobě jakákoli pochybení opakovaně odmítá a připomínky věci v českých i zahraničních médiích označuje za štvavou politickou kampaň.

Na možný Babišův střet zájmů loni upozornila nevládní organizace Transparency International. Premiér podle jejího právního názoru i po vložení své firmy Agrofert do svěřenských fondů může holding ovlivňovat, zároveň má jako předseda vlády vliv i na jednání o podobě evropského rozpočtu a o rozdělování evropských dotací v Česku. Evropský parlament v půlce loňského prosince přijal rezoluci, v níž vyzval Evropskou komisi k přijetí kroků ve věci možného Babišova střetu zájmů.

Poslanci EP požadovali mimo jiné pozastavení dotací pro Agrofert. Komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger už předtím uvedl, že EK nebude proplácet české žádosti o proplacení dotací pro Agrofert. Český Státní zemědělský intervenční fond od loňského srpna, odkdy platí nové nařízení EU ohledně střetu zájmů, neproplatil koncernu Agrofert žádný nový projekt.

Na začátku letošního roku Evropská komise prováděla v Česku několik rozsáhlých auditů, prověřovala české řídicí a kontrolní systémy správy unijních peněz a jejich využívání v konkrétních případech.

Agrofert je největším subjektem v českém zemědělství a potravinářství, dvojkou v chemickém průmyslu a významným hráčem v lesnictví a médiích. Předloni zaměstnával zhruba 33.000 lidí, z toho 22.000 v ČR.