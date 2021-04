Hložek se stal nejmladším střelcem hattricku v samostatné lize

Praha - Ve velkém stylu prolomil fotbalista Adam Hložek čekání na gól, když ve 29. kole první ligy pomohl Spartě třemi brankami k výhře 4:2 nad poslední Opavou. Ofenzivní univerzál se stal ve věku 18 let a 274 dní nejmladším autorem hattricku v samostatné nejvyšší soutěži. Umlčel tak kritiky, kteří mu vyčítali, že v předchozích pěti soutěžních duelech neskóroval.

"Snažil jsem se to nevnímat, i když na sociálních sítích to člověk vidí. Snažil jsem se ale od toho oprostit a co nejvíc pracovat na tréninku a v zápasech. Věděl jsem, že se mi to vrátí a taky se to dneska potvrdilo," řekl Hložek v rozhovoru pro klubový web.

Poprvé se trefil v 16. minutě, další dvě branky přidal v rozmezí 53. až 74. minuty. Mezitím se asistencí podílel na gólu Srdjana Plavšiče. "Samozřejmě jsem si to užil, i když to byla práce celého týmu. Dostal jsem to dvakrát vlastně do prázdné branky, jednou od Dočkyho (Dočkala), podruhé od Wiesyho (Wiesnera). Ten třetí gól jsem pak jen uklízel na zadní tyč. Jsem spokojený, užívám si to," uvedl Hložek.

Úvodní poločas vyhráli Pražané 2:0. "Do zápasu jsme vstoupili dobře, řekli jsme si, že je budeme od začátku nahánět. To se nám povedlo, i když Opava byla od trenéra Kováče dobře nahecovaná a připravená. Ale hráli jsme dobře," prohlásil sparťanský odchovanec.

Opava po snížení na 1:3 duel zdramatizovala. "Najednou jako kdybychom přestali na 10 minut hrát. Tohle se nám nemůže stávat, v jiných zápasech by se nám to mohlo opět vymstít," konstatoval Hložek, který je také nejmladším ligovým debutantem Sparty i české reprezentace a zároveň nejmladším střelcem v historii samostatné nejvyšší soutěže.