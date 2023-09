Hlinsko otevřelo edukativní centrum, lze v něm vstoupit do oka tornáda

Hlinsko (Chrudimsko) - V Hlinsku na Chrudimsku poprvé otevřela Planeta Hlinsko, interaktivní a edukativní centrum, které je zaměřené na poznávání planety Země. Návštěvníci tam zažijí tornádo, obří vysavač nebo se mohou stát kapkou vody. ČTK to starosta Miroslav Krčil (bezpartijní s podporou ČSSD a 3PK).

Fotogalerie

"Centrum bude sloužit nejen základním a středním školám, celá expozice je navázána na školní programy, takže ji jednotlivé školy mohou využít k výuce. Zároveň dá prostor laické veřejnosti, rodina s dětmi tam bude moci strávit celé odpoledne," řekl Krčil.

Centrum představuje zemské sféry i fyzikální jevy ukázané například na domácích spotřebičích. Částečně tak odkazuje na tradici výroby věcí do domácnosti ve firmě ETA, která ve městě už skončila.

V obřím vysavači návštěvníci uvidí, jak funguje proudění vzduchu. Dozvědí se, co se stane s kapkou vody, jak putuje do domácnosti, do umyvadla a končí v kanalizaci. Nebo vstoupí do oka tornáda, kde je klidová zóna, a vše, co větrný vír polapí, krouží kolem dokola.

Expozice jsou interaktivní a multimediální. Na jednom zastavení lze třeba s pomocí kola vyrábět elektřinu. "Exponáty jsou originály, jinde nejsou. Trošku jsme se inspirovali muzeem budoucnosti v Linci a v Třebíči, kde to mají zaměřené na elektřinu," řekl Krčil.

Centrum je v bývalé budově technického úseku firmy ETA. Čtyřpatrový administrativní objekt koupilo město v roce 2015 za 2,6 milionu korun. V části má zázemí střední odborné učiliště, dvě patra jsou vyčleněná pro edukativní centrum.

"Od počátku jsme chtěli, aby budova byla využívána pro vzdělávání. A hned vedle je budova bývalého generálního ředitelství ETA, tam máme vyprojektováno 24 nájemních bytů," řekl Krčil. Hlinsko tak proměnila dva brownfieldy a jsou znovu součástí města, dodal starosta.

Na centrum město vynaložilo kolem 30 milionů korun, vše hradilo ze svého rozpočtu, dotace nemělo.