Hledání detailů u videa je pro Ledeckou nezbytné

Cortina d'Ampezzo (Itálie) - Není závod, po kterém by lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká neřekla, že už se těší, jak jízdu rozebere na videu. Jak se podívá na rychlé soupeřky. Studování ideálních linií na záznamu se česká hvězda věnuje pečlivě a může třeba rozhodnout i o tom, zda v sobotním sjezdu na mistrovství světa v Cortině d'Ampezzo poprvé na mistrovství světa vystoupí na stupně vítězů.

Videozáznam se v přípravě sportovců používá běžně a i pro Ledeckou je nezbytný. "Neumím si to bez toho představit. Potrpím si na to," řekla olympijská vítězka po čtvrtečním čtvrtém místě v superobřím slalomu, v kterém ji od medaile dělilo jen šest setin sekundy. "Dělali jsme to, i když jsem ještě nejezdila sjezdy, po trénincích slalomu obřáku, ale po sjezdu a super-G to vždycky hraje ještě větší role. Linie v těch rychlostech hraje velkou roli."

Tomáš Bank se proto vedle role trenéra mění v kameramana a střihače. V každém středisku hledá ideální pozici, odkud sjezdovku kamerou s velkým přiblížením natočit. "Místo, kde bychom měli pozici, kterou nikdo jiný nemá," řekl Bank. V Cortině nemusí jako jinde šplhat na málo dostupná místa, ale má ideální pozici u hotelu, v kterém česká výprava bydlí. Dům se totiž nachází přímo naproti závodním tratím.

Ale sám by Bank na celou trať nestačil. Proto si pomáhají s dalšími malými týmy - Slováky, Slovinci, Rusy. "Máme to vícejazyčné," smála se Ledecká.

"Spojili jsme se, abychom pokryli celou trať. Je to pro nás přínosné," řekla ke spolupráci Slovenka Petra Vlhová, aktuálně vedoucí žena seriálu Světového poháru, která začala vedle točivých disciplín jezdit i rychlostní a vede si v nich výborně.

S Vlhovou si v sezoně vyměňují rady trenéři i během závodů. Kouč Ledecké Franz Gasper i jeho kolega u Vlhové Livio Magoni jsou Italové. "Vždycky si poštěbetaj do vysílaček a já čekám na final result, protože nerozumím ani slovo," řekla Ledecká.

Všechny záběry složí Bank dohromady. "Dávám tam jednu dvě rychlé holky ve všech pasážích a porovnání s Ester," popsal. Snaží se upravit materiál tak, aby měl asi 45 minut. "Zase ať tam nesedí před závodem dlouho," podotkl. Někdy si ale ještě Ledecká nahraje rozbor na flešku a pouští si ho sama před spaním.

Ledecká záběry pozorně studuje. Snaží se najít každý detail. "A pak to zkouším v dalším tréninku a aplikovat v závodu. Snažím se o to. Rozhodně si musím vždycky spojit pocit, který já z jízdy mám, s tím, jak to ve finále vypadá. Ono to může vypadat blbě a přitom je to rychlé," pronesla pětadvacetiletá Ledecká.

Už Ondřej Bank, když s Ledeckou pracoval, vyzdvihl její schopnost naplňovat představy trenérů. "Záleží, jak si věří, ale daří se jí to," souhlasil Tomáš Bank.

Před sobotním sjezdem měly lyžařky kvůli zhuštěnému programu dva tréninky v jeden den. Během nich bylo třeba najít ideální linii. "Tu nejrychlejší," řekla Ledecká a věřila, že to její realizační tým dokáže. "Jsou fantastičtí," konstatovala pochvalně.