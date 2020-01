Hlavolamů na téma Rubikovy kostky vznikají desítky ročně

Praha - Hlavolamů na principu Rubikovy kostky vznikají desítky ročně. Výrobci ale stále vylepšují klasickou Rubikovu kostku, v posledním roce se staly trendem magnetické kostky. V českém prostředí je největší zájem o Rubikovu kostku 3x3x3, nejčastěji mají o rotační hlavolamy zájem chlapci od deseti do 16 let. ČTK to řekl Jan Hetych, který se věnuje tzv. speedcubingu tedy skládání kostky na čas a od roku 2007 provozuje obchod s hlavolamy s tématem Rubikovy kostky.

Mechanický hlavolam Rubikova kostka vynalezl Maďar Ernö Rubik, patent na ni podal 30. ledna 1975, tedy právě před 45 lety.

Největší výrobci kostek podle Hetycha každoročně přinesou na trh zhruba 50 nových hlavolamů. "Některé jsou úplně na novém principu, jiné využívají již vymyšlený princip, jen jsou jejich vnější díly úplně jiné, takže byste nepoznali, že ve skutečnosti je hlavolam na principu klasické Rubikovy kostky," vysvětlil. Hitem se v posledním roce podle něj staly magnetické kostky. "Uvnitř jsou silné neodymové magnety, takže při otáčení strana dosedne do správné pozice díky magnetům uvnitř," uvedl Hetych. Přesto největší zájem sleduje stále o klasickou Rubikovu kostku 3x3x3, dále druhy 2x2x2 nebo 4x4x4.

Ve svém e-shopu cubemania.cz nabízí přes 1200 druhů hlavolamů. "Pokud nebudeme odlišovat různé barevné varianty stejného hlavolamu, tak je to nyní 500 až 600 druhů. Pokud bychom počítaly pouze unikátní druhy hlavolamu bez ohledu na výrobce, tak asi 200 druhů," řekl dále.

Zájem o Rubikovu kostku vynalezenou v 70. letech minulého století podle Hetycha vzrostl znovu v roce 2003, kdy se v jejím skládání začaly pořádat soutěže. "U nás se první soutěž konala v roce 2006 v Pardubicích. Zlomové byly roky 2013 a 2014, kdy tento koníček začalo provozovat nejvíce Čechů a od kdy se začala konat více než jedna soutěž ročně v Čechách," řekl. Největší meziroční růst prodejů hlavolamů podle něj byl v roce 2016. "Nyní už zájem neroste tak velkým tempem a řekl bych, že lehce stagnuje," dodal.